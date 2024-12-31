Панарин быстрее всех набрал 500 очков за «Рейнджерс» – в 384 играх. Мессье – в 406
Артемий Панарин быстрее всех набрал 500 очков за «Рейнджерс» – в 384 играх.
Форвард «Рейнджерс» сделал результативную передачу в матче с «Флоридой» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 33-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 34 играх в текущем сезоне.
Сегодняшний балл стал для Панарина юбилейным – 500-м в составе клуба из Нью-Йорка в рамках регулярок. На его счету 165 шайб и 335 ассистов после перехода в команду в 2019 году.
Артемий достиг такой отметки в 384-м матче – быстрее всех в истории клуба. Прошлый рекорд принадлежал Марку Мессье (406 игр).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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