Панарин быстрее всех набрал 500 очков за «Рейнджерс» – в 384 играх. Мессье – в 406

Артемий Панарин быстрее всех набрал 500 очков за «Рейнджерс» – в 384 играх.

Форвард «Рейнджерс » сделал результативную передачу в матче с «Флоридой» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 33-летнего россиянина стало 39 (16+23) очков в 34 играх в текущем сезоне.

Сегодняшний балл стал для Панарина юбилейным – 500-м в составе клуба из Нью-Йорка в рамках регулярок. На его счету 165 шайб и 335 ассистов после перехода в команду в 2019 году.

Артемий достиг такой отметки в 384-м матче – быстрее всех в истории клуба. Прошлый рекорд принадлежал Марку Мессье (406 игр).