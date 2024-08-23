«Байер» на 101-й вырвал победу над «Гладбахом» (3:2). Виртц добил после неудачного пенальти
«Гладбах» уступил «Байеру» в матче 1-го тура Бундеслиги.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Действующие чемпионы вели со счетом 2:0, однако «Боруссии» удалось сравнять к 86-й минуте.
На 11-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Виртц не реализовал пенальти (вратарь Омлин отбил), но успешно сыграл на добивании, принеся победу своему клубу.
- Дата проведения
- 23 августа, 21:30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 0:1 – 12 Джака, 0:2 – 38 Виртц, 1:2 – 59 Эльведи, 2:2 – 85 Кляйндинст, 2:3 – 90+11 Виртц.
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Боруссия М –
Омлин, Нетц (Кьяродиа, 90+5), Эльведи, Итакура, Скалли, Вайгль, Райтц (Зандер, 71), Штегер, Онора (Лайнер, 90+5), Плеа (Чванчара, 71), Кляйндинст (Нгуму, 90+5).
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Байер –
Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц, Хофманн (Терье, 65), Гримальдо, Фримпонг, Андрих (Алеиш Гарсия, 82), Джака, Бонифасе (Адли, 82).
- Предупреждение:
- Лайнер (90+13).
Болельщиков Леверкузена, которых на Спортсе наверняка прибавилось, с победой! Поклонников БЛ – с возвращением любимой лиги! Надеюсь, этот сезон будет более конкурентным, чем прошлый, простите 😅
Победу на 11-ой добавленной минуте прокомментировали уже без меня )))
Вратарь отбил - все, мяч значит соперник трогать не может.
Ну что за бред:)
"С Сити и и Реалом будет сложно" - это, конечно, гениальный прогноз. Говорят, что против Месси сложно защищаться)