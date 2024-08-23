«Байер» на 101-й вырвал победу над «Гладбахом» (3:2). Виртц добил после неудачного пенальти

Теги Байер Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Йонас Омлин Флориан Виртц онлайны Футбол

«Гладбах» уступил «Байеру» в матче 1-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующие чемпионы вели со счетом 2:0, однако «Боруссии» удалось сравнять к 86-й минуте.

На 11-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Виртц не реализовал пенальти (вратарь Омлин отбил), но успешно сыграл на добивании, принеся победу своему клубу.

Боруссия М – Байер 2:3 (0:2, 2:1)
Дата проведения
23 августа, 21:30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Джака, 0:2 – 38 Виртц, 1:2 – 59 Эльведи, 2:2 – 85 Кляйндинст, 2:3 – 90+11 Виртц.
Боруссия МОмлин, Нетц (Кьяродиа, 90+5), Эльведи, Итакура, Скалли, Вайгль, Райтц (Зандер, 71), Штегер, Онора (Лайнер, 90+5), Плеа (Чванчара, 71), Кляйндинст (Нгуму, 90+5).
БайерГрадецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц, Хофманн (Терье, 65), Гримальдо, Фримпонг, Андрих (Алеиш Гарсия, 82), Джака, Бонифасе (Адли, 82).
Предупреждение:
Лайнер (90+13).

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107 комментариев
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Чисто фанаты той сцены где Индиана Джонс под закрывающейся дверью проскальзывает и шляпу успевает забрать
+114
-1
+113
Ну похоже они и на этот сезон жертву принесли богу удачи.
+43
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+43
Ответ &_Bishep_&
Вот бараны. Так доминировать и в итоге слить такое примушество.
это для того, чтобы как всегда в концовке забить)
+36
0
+36
в этом сезоне снова можно матчи Баера не смотреть до 90 минуты
+30
0
+30
Дым от пиротехники сыграл ключевую роль в добавлении 10 минут. Отличный лайфхак, кстати.
+20
-1
+19
Ответ Александр Кудрявцев
Байер с кем всё-таки будет играть с Гладбах или Боруссией 🤔🤔🤔
В Бундеслиге 2 Боруссии. Доброе утро)
+14
0
+14
эпичный матч. 5 мячей, упушенное преимущество в 2 мяча, 2 удара в каркас, пенальти на 101-ой. и Байер опять затаскивает 3 очка.
+14
-1
+13
Повторится ли сказка Байера прошлого сезона?! Одним словом будет интересно понаблюдать за Байером.
+11
0
+11
Волшебство вне Хогвартса…
+10
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+10
Ну классный матч, согласитесь, 👍, Бундеслига вернулась.
+8
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+8
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Разве есть такой город Гладбах ?
Это одно из прозвищ Боруссии. Лень было автору полностью писать труднопроизносимое название города.
+6
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+6
Фантастика просто! Гладбах хорошо держался, очень понравился новичок команды Штёгер, но Байер доминировал большую часть матча и, наверно, должен был раньше выходить вперёд, убойные моменты были у Бонифасе и Гримальдо.

Болельщиков Леверкузена, которых на Спортсе наверняка прибавилось, с победой! Поклонников БЛ – с возвращением любимой лиги! Надеюсь, этот сезон будет более конкурентным, чем прошлый, простите 😅
+6
0
+6
Ответ Александр Гончаров
Перед пенальти был фол Байера который умышленно не зафиксировали судьи ВАР. Так и запишем.
Как совершенно непредвзятый болельщик посмотрел второй тайм и у меня осталось ощущение, что Гладбах тупо засудили. Эпизод с пеналем повторили раз пять и каждый раз было видно, как защитник первым играет в мяч. Как можно тут было назначить пеналь? По игре Байер был лучше без вопросов, но выиграл не по честному.
+7
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+5
Ответ Зубы Дзюбы
Не верю в справедливость такого количества добавленных минут в принципе
Матч если не смотрели, не говорите,
+6
-1
+5
Гладбах молодчики
+6
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+5
Ответ 23kid
да в лиге чемпионов будут проигрывать, по игре они неубедительны пока
Первый тайм равный, но 0-2. Во втором был убедительный вынос по игре, но 2-2 к 99 минуте. В целом, рабочий для Байера режим с так себе реализацией еще по прошлому сезону, когда 100500 раз уходили в героические концовки вместо того, чтоб решать все раньше
+5
0
+5
Ответ Зизуха
в этом сезоне снова можно матчи Баера не смотреть до 90 минуты
100%)))
+4
0
+4
Кто там писал, что так продолжаться не будет?))
+6
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+4
Ответ Коразон До
Чисто фанаты той сцены где Индиана Джонс под закрывающейся дверью проскальзывает и шляпу успевает забрать
Играли , конечно , во втором тайме просто фантастически, но никак не могли забить и вдобавок пропустили …
Победу на 11-ой добавленной минуте прокомментировали уже без меня )))
+5
-1
+4
Ответ Лужин
Ну похоже они и на этот сезон жертву принесли богу удачи.
да в лиге чемпионов будут проигрывать, по игре они неубедительны пока
+6
-2
+4
Ответ Влад Тюрин
Добивания нужно убрать. Вратарей и так максимально ограничили, так ещё получается и сейв после пенальти ничего не значит.
Во время игры тоже надо убрать!
Вратарь отбил - все, мяч значит соперник трогать не может.
Ну что за бред:)
+5
-2
+3
Манекены в защите у Гладбаха. Один дуоачок пятится от игрока , вместо того чтобы на мяч идти, остальные просто застыли и футбол смотрят
+3
0
+3
Генералы последних минут. Удачи в ЛЧ.
+3
0
+3
Смотреть на игру Байера удовольствие, конечно. Еще одна интересная команда в Европе.
+3
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Ответ Зубы Дзюбы
Не верю в справедливость такого количества добавленных минут в принципе
Там "задымили" Поле болельщики-дураки Хозяев, матч прервали. Если бы не было этого, то "Байер", трудно сказать, как победил бы.
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0
+2
Ответ 23kid
ну с грандами типа сити реала так не прокатит, даже с хорошо организованной аталнтой мы увидели, что магия не работает
С хорошо организованной Аталантой - это одно поражение за сезон, напоминаю. Ну так уж вышло, что худшая игра в сезоне выпала на финал ЛЕ и лучший, бешеный по прессингу матч в сезоне, а то и за всю свою историю от Аталанты

"С Сити и и Реалом будет сложно" - это, конечно, гениальный прогноз. Говорят, что против Месси сложно защищаться)
+3
-1
+2
За Боруссию 🙏🙏🙏
+8
-6
+2
Ответ Radio Muller
Фантастика просто! Гладбах хорошо держался, очень понравился новичок команды Штёгер, но Байер доминировал большую часть матча и, наверно, должен был раньше выходить вперёд, убойные моменты были у Бонифасе и Гримальдо. Болельщиков Леверкузена, которых на Спортсе наверняка прибавилось, с победой! Поклонников БЛ – с возвращением любимой лиги! Надеюсь, этот сезон будет более конкурентным, чем прошлый, простите 😅
В том году Штёгер феерил знатно , особенно оставив Бохум в Бундеслиге 1
+2
0
+2
Ответ snooky
Как совершенно непредвзятый болельщик посмотрел второй тайм и у меня осталось ощущение, что Гладбах тупо засудили. Эпизод с пеналем повторили раз пять и каждый раз было видно, как защитник первым играет в мяч. Как можно тут было назначить пеналь? По игре Байер был лучше без вопросов, но выиграл не по честному.
не долбись в глаза!
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+2
у байера опять везуха
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