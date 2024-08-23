«Байер» на 101-й вырвал победу над «Гладбахом» (3:2). Виртц добил после неудачного пенальти

«Гладбах» уступил «Байеру» в матче 1-го тура Бундеслиги.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующие чемпионы вели со счетом 2:0, однако «Боруссии» удалось сравнять к 86-й минуте.

На 11-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник леверкузенцев Флориан Виртц не реализовал пенальти (вратарь Омлин отбил), но успешно сыграл на добивании, принеся победу своему клубу.

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