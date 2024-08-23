Глава КДК РФС о мате Клаудиньо: «Он сказал, что «в воздух» говорил, а не в отношении кого‑либо. Арбитр сказал, что не воспринял это в свой адрес»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия дисквалификации РФС судьи КДК РФС Артур Григорьянц Клаудиньо Футбол

Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с матом Клаудиньо.

Полузащитник «Зенита» оштрафован за то, что после игры с «Химками» (1:1) выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.

– Клаудиньо, уходя в подтрибунное помещение, использует ненормативную лексику. Сегодня в заседании Клаудиньо принимал участие по видеосвязи, а также представитель юридического департамента «Зенита», резервный судья матча Абросимов.

В рапорте делегата было указано следующее: Клаудиньо спросил у арбитра, почему было добавлено 5 минут, дальше он прошел мимо, и одновременно с этим было объявление диктора, поэтому арбитр не принимает в свой адрес данные оскорбления.

Такая же позиция у клуба «Зенит». Клуб не отрицает факт.

Получив данный рапорт и выслушав показания Клаудиньо, КДК РФС переквалифицировал поведение футболиста с «ненормативной лексики в адрес официального лица матча» на «использование ненормативной лексики в отношении и в адрес иных лиц». То есть КДК РФС рассматривал данное дело по части 6 статьи 94 регламента.

С 13 июля действует новая редакция данной статьи. А именно, что в случае, если оскорбительное поведение не повлекло прямое удаление, либо не было отмечено в протоколе матча, то в первый раз данное лицо наказывается штрафом. И только при рецидиве может быть дисквалификация.

Наказание следующее. За оскорбительное поведение игрока оштрафовать футболиста Клаудиньо на 250 тысяч рублей. Это максимальная санкция по данной статье.

Клаудиньо сказал, что он «в воздух» говорил, а не по отношению к кому‑либо. Арбитр также сказал, что не воспринял эти слова в свой адрес.

– Может ли Клаудиньо оспорить данный штраф?

– Да, может.

– Клаудиньо извинялся?

– По крайней мере по ходу заседания мы никаких извинений не слышали, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

94 комментария
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Тогда штрафуйте всех футболистов, которые матерятся. Чем мат в поле отличается от мата Клаудиньо 🤷‍♂️
+144
-16
+128
-А люстру разбил?
- Люстру разбил. Когда уходил, стулом случайно зацепил.
+64
-1
+63
Ответ Streetbor
Тогда штрафуйте всех футболистов, которые матерятся. Чем мат в поле отличается от мата Клаудиньо 🤷‍♂️
Тем что не игроки Зенита
+87
-26
+61
А воронежца Божина за мат в подтрибунном помещении после матча со Спартаком (в 2022 году) КДК на 2 матча дисквалифицировал.
Ну это же, как обычно, другое :)
+77
-34
+43
Ответ GtSwan
А воронежца Божина за мат в подтрибунном помещении после матча со Спартаком (в 2022 году) КДК на 2 матча дисквалифицировал. Ну это же, как обычно, другое :)
А Радимова Владислава чуть ранее - на 5 матчей.
А Березовского Романа еще чуть раньше - на 10 матчей.
+48
-6
+42
Ответ Streetbor
Тогда штрафуйте всех футболистов, которые матерятся. Чем мат в поле отличается от мата Клаудиньо 🤷‍♂️
На футбольном поле футболисты матом не ругаются, они на нём разговаривают.
+35
0
+35
Ответ GtSwan
А воронежца Божина за мат в подтрибунном помещении после матча со Спартаком (в 2022 году) КДК на 2 матча дисквалифицировал. Ну это же, как обычно, другое :)
Ещё один врун. Божин матерился конкретно в адрес судейства. Прямо так и сказал: "#####, судейство". У Клауда ни слова про судей. И это совершенно разные ситуации с точки зрения дисциплинарного регламента, разные его статьи и разные наказания. Об этом и в новости подробно сказано. Так что Божина дисквалифицировали не за мат в подтрибунке как ты написал, а конкретно за мат в адрес судей.

Зачем такие как ты бегают по веткам и лживо перечисляют как бы аналогичные примеры, с пафосным вопрошанием про "это другое", если для любого вменяемого и честного человека это действительно другое.
+51
-32
+19
Арутюнянц, Григорьянц и другие члены КДК - постановили )))
+18
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Неакцентированный мат
+19
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)))что-то из серии незначительный наступ...
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Так если и трактовка: мат в отношении иных третьих лиц. В таком случае и извинятся не перед кем.
+14
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+9
Ну это же не шутка про денежки. Понять и простить.
Более того, выписать Клавдинье премию, что освоил язык.
+17
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+8
Ответ Slavnov
)))что-то из серии незначительный наступ...
На оранжевую наиграл. 😁
+10
-3
+7
Ответ Knife707
-А люстру разбил? - Люстру разбил. Когда уходил, стулом случайно зацепил.
- Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли...
— Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
— Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
— Значит, дверь он ломал?
— Зачем ломал?
— Ну Вы же сами сказали.
— Слушай, я русский язык не хорошо знаю... Он постучил дверь и сказал — тоже хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже...
+7
0
+7
Ответ Owen_the_Simple
>Он сказал, что «в воздух» говорил, а не по отношению к кому‑либо > переквалифицировал поведение футболиста с [...] на «использование ненормативной лексики по отношении и в адрес иных лиц» В КДК сидят ........
В КДК сидят ........
---------------------------------
Третьи лица?
+9
-2
+7
Ответ тот самый Кадрус
Кордоба тоже на судья ругался?) он был в подтрибунке и даже не на русском матерился.
Да, Кордоба тоже ругался на судью. Конкретно было сказано, среди прочего, "дерьмовые судьи". Причём сам Кордоба на заседании КДК подтвердил правильность перевода.
Я уж не говорю, что с этого сезона и регламент поменялся.
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Ответ Рустам Мирзаханов
ага...а что в том году правило было немного другим,то этого ты не знаешь,конечно
он не не знает, ему об этом уже несколько раз писали. он намеренно врет, и делает это регулярно)
+9
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Я правильно понимаю, что теперь за любой мат на поле автоматически штраф, а за рецидив дисквалификация?
Запомним.
+9
-4
+5
Ответ Кокич
В Италии, если "сказать в воздух" фразу «Porco Dio», тобой займётся не какой-нибудь КДК, а самая настоящая прокуратура.
В нашем государстве тоже за некоторые слова тобой займутся органы. И?
+4
-1
+3
Ответ тот самый Кадрус
Кордоба тоже на судья ругался?) он был в подтрибунке и даже не на русском матерился.
С 13 июля новая редакция статьи.. поменяли наказание. То есть Кордобу сейчас бы тоже только оштрафовали
+4
-1
+3
Ответ GtSwan
А воронежца Божина за мат в подтрибунном помещении после матча со Спартаком (в 2022 году) КДК на 2 матча дисквалифицировал. Ну это же, как обычно, другое :)
не тот воздух, не тот )))
+7
-4
+3
Да, и 250К всё же это 250К, - добавил Григорьянц))
+5
-2
+3
А можно тогда так ко всем, кто матерится?
+8
-5
+3
Кордоба и Макаров в афиге.
+15
-12
+3
Ответ Egorushka56
Неакцентированный мат
👍😅
+4
-1
+3
А чо перед вами извиняться то ))) Типо - Советский суд самый гуманный суд ))) Выучит слова и ещё раз пошлёт в воздух )))
+5
-2
+3
Самедова помнится в Локо на пару матчей закрыли за мат в воздух постфактум
+5
-3
+2
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
эх, ромчик) ну почему у вас всегда, когда рассыпаются аргументы, начинается клоунада и дискуссия уровня детского сада?)
+4
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Когда Акинфея уносили с поля , он тоже орал матом в адрес Велика, это видели все. И ничего, никаких наказаний.
+5
-3
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Материться при арбитре (1 раз): 250000р
Систематически нарушать ПДД: 100500р

Не знаю что из этого более абсурдно
+5
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