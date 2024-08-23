Глава КДК РФС о мате Клаудиньо: «Он сказал, что «в воздух» говорил, а не в отношении кого‑либо. Арбитр сказал, что не воспринял это в свой адрес»

Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с матом Клаудиньо.

Полузащитник «Зенита» оштрафован за то, что после игры с «Химками» (1:1) выругался на русском языке рядом с резервным арбитром Иваном Абросимовым, уходя в подтрибунное помещение.

– Клаудиньо, уходя в подтрибунное помещение, использует ненормативную лексику. Сегодня в заседании Клаудиньо принимал участие по видеосвязи, а также представитель юридического департамента « », резервный судья матча Абросимов.

В рапорте делегата было указано следующее: спросил у арбитра, почему было добавлено 5 минут, дальше он прошел мимо, и одновременно с этим было объявление диктора, поэтому арбитр не принимает в свой адрес данные оскорбления.

Такая же позиция у клуба «Зенит». Клуб не отрицает факт.

Получив данный рапорт и выслушав показания Клаудиньо, КДК РФС переквалифицировал поведение футболиста с «ненормативной лексики в адрес официального лица матча» на «использование ненормативной лексики в отношении и в адрес иных лиц». То есть КДК РФС рассматривал данное дело по части 6 статьи 94 регламента.

С 13 июля действует новая редакция данной статьи. А именно, что в случае, если оскорбительное поведение не повлекло прямое удаление, либо не было отмечено в протоколе матча, то в первый раз данное лицо наказывается штрафом. И только при рецидиве может быть дисквалификация.

Наказание следующее. За оскорбительное поведение игрока оштрафовать футболиста Клаудиньо на 250 тысяч рублей. Это максимальная санкция по данной статье.

Клаудиньо сказал, что он «в воздух» говорил, а не по отношению к кому‑либо. Арбитр также сказал, что не воспринял эти слова в свой адрес.

– Может ли Клаудиньо оспорить данный штраф?

– Да, может.

– Клаудиньо извинялся?

– По крайней мере по ходу заседания мы никаких извинений не слышали, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.