«Наполи» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 30+15 млн евро
«Челси» и «Наполи» согласовали трансфер Ромелу Лукаку.
По данным Фабрицио Романо, клубы договорились о фиксированных выплатах в размере 30 млн евро и бонусах на сумму 15 млн.
Бельгийский форвард подпишет контракт с «Наполи» на три года.
В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал 4 ассиста.
Пойду шампанское открою.
Наконец-то бельгийская бочка с жиром навсегда исчезла из Челси.
спс Наполи, притопить чтоли за вас в европе
Я тебе никакого плохого зла не делал.
Как он это делает?
Осталось ещё в Милан и в Лацио заскочить)))
Но если он когда-нибудь вернётся, пусть найдёт себе новую приму.
А то что он пойдёт в Конте - можно было и не сомневаться.
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Именно на этом фрагменте и заканчивается «Санта-Барбара», которая интриговала зрителей на протяжении девяти лет.