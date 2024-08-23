«Наполи» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 30+15 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ромелу Лукаку деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» и «Наполи» согласовали трансфер Ромелу Лукаку.

По данным Фабрицио Романо, клубы договорились о фиксированных выплатах в размере 30 млн евро и бонусах на сумму 15 млн.

Бельгийский форвард подпишет контракт с «Наполи» на три года.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал 4 ассиста.

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31 комментарий
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Мне кажется что при назначении Конте Лукаку сразу должен идти в комплекте
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Конте без Лукаку деньги на ветер
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Боже мой!
Пойду шампанское открою.

Наконец-то бельгийская бочка с жиром навсегда исчезла из Челси.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Боже мой! Пойду шампанское открою. Наконец-то бельгийская бочка с жиром навсегда исчезла из Челси.
Если не после 1го удачного сезона в Наполи не купят назад за х2)))))
+17
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Когда уже Конте его официально усыновит???
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Ответ B@SS
Конте психанул видать. ) Наконец-то от этого наследия Грановской избавимся.
Еще от наследия Боули на Стерлинге бы избавиться
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это случилось? трехрукий уходит?
спс Наполи, притопить чтоли за вас в европе
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Ответ alex fenix
Если не после 1го удачного сезона в Наполи не купят назад за х2)))))
Ну не нааааадооо.
Я тебе никакого плохого зла не делал.
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По 15 миллионов за основные ноги, плюс 15 за доп опцию
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Конте психанул видать. ) Наконец-то от этого наследия Грановской избавимся.
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Агент Лукаку просто монстр.
Как он это делает?
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Ответ Блуждающий странник
Слишком дорого за него, но там сто проц Конте настоял) будет смешно если Конте и сезон не отработает
Не беда, ещё к Моуриньо можно уйти, если что.
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Ответ SWAGG
Еще от наследия Боули на Стерлинге бы избавиться
Это да, то был первой покупкой и щедро одарил.
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Слишком дорого за него, но там сто проц Конте настоял) будет смешно если Конте и сезон не отработает
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Конте и Лукаку вновь вместе: "Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда я не знаю...".
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Граци дон Антонио
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Лукаку уже запутался за какой клуб ему играть
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Ответ Блуждающий странник
Слишком дорого за него, но там сто проц Конте настоял) будет смешно если Конте и сезон не отработает
Почему?Трансфермаркет так его в 30 и оценивает,а аренды на год в итал клубы стоили 6-8 млн
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О чудо это наконец то произошло,избавились от Лукаку,если ещё спихнут и Стерлинга,то это будет лучшее ТО за последние года три.
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Осимхен походу едет в ПСЖ.
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Осимхен куда едет?
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А Осимхен в челси ? Там же недобор в третьем составе теперь после ухода Лукаку.
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Значит минус Осимхен или что?
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Нормально так Лукаку прошёлся по итальянским клубам)))
Осталось ещё в Милан и в Лацио заскочить)))
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Быстрее официально оформляйте. Хочу его вместо Мораты (травма) в фэнтези поставить
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Конте - лучший друг Челси.
Но если он когда-нибудь вернётся, пусть найдёт себе новую приму.
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Удалось таки Челси избавиться от Лукаку.
А то что он пойдёт в Конте - можно было и не сомневаться.
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Затаскали парня. Ему уже наверное чужие ворота видятся своими и поэтому бьёт мимо )
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А что с Осимхеном в итоге? Он куда уйдёт, в Париж?
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