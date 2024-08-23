«Наполи» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 30+15 млн евро

«Челси» и «Наполи» согласовали трансфер Ромелу Лукаку.

По данным , клубы договорились о фиксированных выплатах в размере 30 млн евро и бонусах на сумму 15 млн.

Бельгийский форвард подпишет контракт с « » на три года.

В прошлом сезоне выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал 4 ассиста.