«Зенит» близок к трансферу Гондоу – 23-летнего форварда «Архентинос Хуниорс» (Сесар Луис Мерло)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина возможные трансферы Архентинос Хуниорс Лусиано Гондоу Футбол

Лусиано Гондоу близок к переходу в «Зенит».

По информации Сесара Луиса Мерло, завтра, 24 августа, 23-летний аргентинский форвард проведет встречу с руководством «Архентинос Хуниорс» с целью завершения сделки.

Отмечается, что трансфер Гондоу в «Зенит» станет самой дорогой продажей в истории «Архентинос Хуниорс». Контракт с 23-летним форвардом будет на четыре года с опцией продления на сезон.

Гондоу выступает за «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года. На его счету 38 матчей, 14 голов и 5 ассистов.

189 комментариев
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а что нам, болелам Спартака, делать со своим Гондоу?
+342
-10
+332
Кажется кто то останется даже без 8 млн.евро
+115
-30
+85
Ответ Three Days Grace
а что нам, болелам Спартака, делать со своим Гондоу?
Продать в ЦСКА
+90
-10
+80
Ответ Three Days Grace
а что нам, болелам Спартака, делать со своим Гондоу?
Использовали, можете выбросить...
+76
-2
+74
Не переводите эту новость на язык дельфинов, пожалейте эти славные создания 😎
+69
-7
+62
Некоторыее футболисты по праву фамилии должны играть в тех или иных клубах. Свинов в Спартаке, Гондоу в Зените 😆😆
+85
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+38
Любой аргентинский Гондоу лучше Соболева.
+41
-5
+36
189 см. Вроде то, что хочет Богданыч
+33
-2
+31
Якобы "закинув удочку" на дельфина, Зенит вывел его из состава КБ. И даже не покупая его, ослабил конкурента. Бгг))) Развод года)
+44
-16
+28
Молодой,мощный,но координированный ЦФ таранного типа,хорош на втором этаже,приличный удар.Один из лучших ЦФ чемпа Аргентины.Да,не очень быстр.
Короче будет класть в ворота столичных забавных коллективов только в путь))
Удачи Лусиано в Зените!
+36
-10
+26
Ответ Dark.Babysitter
Якобы "закинув удочку" на дельфина, Зенит вывел его из состава КБ. И даже не покупая его, ослабил конкурента. Бгг))) Развод года)
Уверен, что ослабил?
+28
-2
+26
перспективная ветка, зайду попозже...
+35
-11
+24
Кстати, Википедия выдает его как ГондУ, это спортс набрасывает
+28
-4
+24
Спортс как всегда, правильно Лусиано Эмилио Гонду Санельи
+23
-2
+21
Где-то в Москве Соболев уронил скупую мужскую слезу.
+23
-2
+21
Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Когда смеяться?
+30
-10
+20
Ответ Groznyi2024
Кстати, Википедия выдает его как ГондУ, это спортс набрасывает
Послушал аргентинских комментаторов. Убедился ещё раз в том, что он ГондУ.

Спортс пробивает дно ради хайпа
+24
-5
+19
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
А как же легенда КБ - Ананидзе? Ржачно было вам?)
+23
-6
+17
Гондоу приди, от дельфина спаси
+18
-2
+16
Ответ Владимир Матюхин
Где-то в Москве Соболев уронил скупую мужскую слезу.
на клавиатуру...
и Дота неожиданно зависла
+16
-1
+15
Самое смешное, что Лусиано в итоге Гонду, а Соболев станет Гондоу)
+15
-3
+12
Ответ Максим Сильченко
189 см. Вроде то, что хочет Богданыч
Как-то двояко звучит.
+13
-1
+12
Ответ заблокированному пользователю
Вам за всю жизнь за 1-7 не отмазаться будет 💯
и это подтвердит игрок Ливерпуля и Зенита ,свидетель двух 7-1, Деян Ловрен.
+13
-1
+12
Сколько "умных и образованных" здесь собралось)Неужели вы думаете что это смешно? Ну в 10-14 лет может быть.
+15
-3
+12
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Вам за всю жизнь за 1-7 не отмазаться будет 💯
+13
-2
+11
Ответ тот самый Кадрус
Некоторыее футболисты по праву фамилии должны играть в тех или иных клубах. Свинов в Спартаке, Гондоу в Зените 😆😆
Так играл же в Спартаке уже Гондоу(Глушак)🤔
+10
0
+10
Ответ Three Days Grace
а что нам, болелам Спартака, делать со своим Гондоу?
Лусиано Гондоу в Зените.
Александр Гондоу в Спартаке.
Все на своих местах)
+14
-5
+9
Ответ Dark.Babysitter
Якобы "закинув удочку" на дельфина, Зенит вывел его из состава КБ. И даже не покупая его, ослабил конкурента. Бгг))) Развод года)
Ага, поэтому Спартак так ослаб, что играть нормально начал.
+13
-4
+9
Ответ Кирилл Ботнарюк
Комментарий скрыт
Уже выпил?
+9
-1
+8
Ответ Mixos Demid
Интересно, что будет написано на футболке.
Лусиано, а то в трансляции комментаторы могут сделать ошибку в фамилии...
+12
-5
+7
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