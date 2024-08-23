«Зенит» близок к трансферу Гондоу – 23-летнего форварда «Архентинос Хуниорс» (Сесар Луис Мерло)

Лусиано Гондоу близок к переходу в «Зенит».

По информации Сесара Луиса Мерло, завтра, 24 августа, 23-летний аргентинский форвард проведет встречу с руководством «Архентинос Хуниорс» с целью завершения сделки.

Отмечается, что трансфер в « » станет самой дорогой продажей в истории « ». Контракт с 23-летним форвардом будет на четыре года с опцией продления на сезон.

Гондоу выступает за «Архентинос Хуниорс» с лета 2023 года. На его счету 38 матчей, 14 голов и 5 ассистов.