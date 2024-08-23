Ротенберг о тренировках в СКА: «Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто в Америке – не знают»
Роман Ротенберг оценил важность тяжелых предсезонных сборов в СКА.
Ранее клуб из Санкт-Петербурга завершил очередной этап подготовки к началу сезона.
– Нужно ли так много тренироваться?
– Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто живет в Америке – не знают, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру за возможность готовиться в комплексе «Газпром Галактика». Сервис такого же высокого уровня, как сочинские горы»
– Без труда не вытащить и рыбку из пруда. В России это понимают, в Америке – нет.
— Фрэнсис Бэкон