Ротенберг о тренировках в СКА: «Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто в Америке – не знают»

Роман Ротенберг оценил важность тяжелых предсезонных сборов в СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга завершил очередной этап подготовки к началу сезона.

– Нужно ли так много тренироваться?

– Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто живет в Америке – не знают, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру за возможность готовиться в комплексе «Газпром Галактика». Сервис такого же высокого уровня, как сочинские горы»