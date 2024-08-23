Ротенберг о тренировках в СКА: «Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто в Америке – не знают»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Тренировки Хоккей

Роман Ротенберг оценил важность тяжелых предсезонных сборов в СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга завершил очередной этап подготовки к началу сезона.

– Нужно ли так много тренироваться?

– Тяжело в учении, легко в бою. Кто живет в России, это знает. Те, кто живет в Америке – не знают, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Спасибо «Газпрому» и Миллеру за возможность готовиться в комплексе «Газпром Галактика». Сервис такого же высокого уровня, как сочинские горы»

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85 комментариев
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– Роман, как вы так обходите потолок зарплат?
– Без труда не вытащить и рыбку из пруда. В России это понимают, в Америке – нет.
+155
-2
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Он явно что-то принимает…
+101
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Ответ Vesperat
Интересно, какую поговорку цитировал Роман, когда албанцы отбирали у него башмаки?!
«Лучше босым походить чем по морде получить»
+97
0
+97
Ответ 1oGoW@3
Он явно что-то принимает…
Теперь вместе с Кузей будут принимать.
+71
-1
+70
Ответ Iovu Alexandru_1116278156
Искусство войны от Йозе Марино
"Если человеку долго не бить хлебало, ему начинает казаться, что он военный эксперт". Сунь-Цзы.
+63
-1
+62
Искусство войны от Йозе Марино
+54
0
+54
Интересно, какую поговорку цитировал Роман, когда албанцы отбирали у него башмаки?!
+44
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Ответ 1oGoW@3
Он явно что-то принимает…
Да просто в это сложно поверить - но он действительно идиот.
+41
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+41
Спасибо Газпрому и лично Миллеру за то, что все кто живет в России знают эту поговорку
+23
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Нет более удачного сочетания, чем немного глупости и не слишком много честности.

— Фрэнсис Бэкон
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Ответ Тимофей Кушнир
– Роман, как вы так обходите потолок зарплат? – Без труда не вытащить и рыбку из пруда. В России это понимают, в Америке – нет.
Главное деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить. В России это понимают, в Америке – нет.
+19
0
+19
Побеждать лучше, чем проигрывать. Тренироваться тяжелее, чем не тренироваться. Те, кто не в России - не в России.
+13
-1
+12
"Винтовка - это праздник"
+12
0
+12
Ответ Iovu Alexandru_1116278156
Искусство войны от Йозе Марино
в Глушково Курской области планирует поехать или "в бою" это что-то иное❓🤔
+12
-2
+10
Ну это уже реально не смешно. Миллер, Ротен... у них блин серьёзные должности, при чём государственные, как они их занимают? У нас вообще в руководстве страны кукушки поехали напрочь?
+8
0
+8
это он в огород Овечкина, Малкина и Кучерова кинул???
+8
-1
+7
Ответ Тимофей Кушнир
– Роман, как вы так обходите потолок зарплат? – Без труда не вытащить и рыбку из пруда. В России это понимают, в Америке – нет.
- ска умеет и рыбку съесть и на ёлочку залезть. И подмигнул журналисту
+7
0
+7
Ответ Петрович
Ну это уже реально не смешно. Миллер, Ротен... у них блин серьёзные должности, при чём государственные, как они их занимают? У нас вообще в руководстве страны кукушки поехали напрочь?
И уже давно
+8
-2
+6
Ответ 1oGoW@3
Он явно что-то принимает…
Я думаю психологические проблемы, дичайший нарциссизм и тд и тд.
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То то Канада регулярно выносит Россию на крупных турнирах
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(...)тяжело в лечении
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Рома остановись!
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Придурок
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Клинический )))
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Ответ Vesperat
Интересно, какую поговорку цитировал Роман, когда албанцы отбирали у него башмаки?!
Так не слажу , но хоть соплями измажу.
+5
0
+5
Любишь медок, люби и холодок. Бери ношу по себе чтоб не падать при ходьбе)))
+6
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Порой смотришь на человека и ничуть не сомневаешься, что его в капусте нашли… поздней осенью… с обмороженными мозгами.
+4
0
+4
Ответ postblueink
Побеждать лучше, чем проигрывать. Тренироваться тяжелее, чем не тренироваться. Те, кто не в России - не в России.
Ты не знаешь мою бабушку, ты не был в Китае.
+3
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+3
Колумбийская сборная на подъехала зато колумбийские наркотики подвезли вместо них.
+3
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+3
Причём тут Америка, чел на препаратах явно😂
+3
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