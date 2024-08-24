«Байер» вырвал победу на 101-й минуте в 1-м туре, а в Суперкубке сравнял на 88-й. В 9 матчах прошлого сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью

Теги Байер Боруссия Менхенгладбах Хаби Алонсо бундеслига Германия Суперкубок Германии Футбол

«Байер» опять добился победы благодаря позднему голу.

В пятницу в 1-м туре Бундеслиги команда тренера Хаби Алонсо вела со счетом 2:0, однако гладбахской «Боруссии» удалось сравнять к 86-й минуте. На 11-й добавленной ко второму тайму минуте Флориан Виртц не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании, принеся победу.

17 августа «Байер» играл в Суперкубке Германии против «Штутгарта», где сделал счет 2:2 на 88-й минуте, а затем в серии пенальти смог добиться победы.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Байер» забивал после 80-й минуты в 25 матчах из 53. В 9 играх предыдущего сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью.

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58 комментариев
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Байер решил повысить уровень сложности камбэков в новом сезоне. Теперь он сначала ведёт в счёте, после позволяет сделать камбэк сопернику на 85-й, и уже только после этого делает свой победный камбэк на 101-й минуте матча!
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Ответ Твой друг из прошлого
Комментарий скрыт
Что я сейчас прочитал боже, каких только клоунов не порождает этот сайт, кайфф
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Неужели и правда команда так заряжена на победу? Как Алонсо в 2005 в финале лч? Вперед, Байер! Так держать! В прошлом сезоне после такого марафонища просто устали и не смогли ничего сделать в финале ЛЕ. В этом стоит проиграть там, где результат не важен, чтобы в решающих матчах победить
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Зато из-за таких матчей Байера хорошо лекарства продаются.
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Ответ Твой друг из прошлого
Спи с открытыми глазами,мальчик)
Интернет запугиватель, тебе самому-то не смешно? Явно не больше 15 лет, если такую чушь пишешь. Даже жаль тебя. Ну, ничего, с лишней хромосомой тоже живут - не сдавайся.
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Пошло ,поехало!) Буду внимательно следить за этой необычной командой!
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Ответ Твой друг из прошлого
Комментарий скрыт
да что ж ты будешь делать то, теперь уже и Байер судейский. я правильно понимаю, что по логике мамкиных хейтеров судейскими считаются те, кто начинают выигрывать трофеи?
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Ответ babai4304
А че, бал вампиров мне очень нравится! И сейчас я этот фильм буду хвалить)
Я думаю он имел ввиду что и то и то, само собой разумеющееся
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Ответ babai4304
Неужели и правда команда так заряжена на победу? Как Алонсо в 2005 в финале лч? Вперед, Байер! Так держать! В прошлом сезоне после такого марафонища просто устали и не смогли ничего сделать в финале ЛЕ. В этом стоит проиграть там, где результат не важен, чтобы в решающих матчах победить
Справедливости ради - не нужно принижать Аталанту.
Они по делу взяли свой трофей, не «Байер тупо устал».
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Ответ Твой друг из прошлого
Тогда попроси свою мамашу поменять тебе памперсы
Жаль, что тебе мамаша ничего не поменяет, ведь ты сын двух отцов.
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Ответ Твой друг из прошлого
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Ну тут остается попытаться разбить мне лицо при встрече?
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Ответ Ываыва Авы
TRUBET.RU мужики советую, по ним ставлю, за неделю сделал +328 тыс, хорошо разбираются в футболе TRUBET.RU
Вам случайно, гвоздь в голову не забивали, после 80й минуты? Симптомы очень похожи.
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Ответ Твой друг из прошлого
Ну если тебя тащит свисток когда что-то идет не по плану,то можно опять новый рекорд установить) правда в лч без левых пенок на сто первой минуте матча, будут дырявить оборону байера все кому не лень. Вряд-ли там байер успел обзавестись ручными судьями,как в бундеслиге. Нонсенс конечно, сначала фолят на игроке гладбаха,судья игнорит,зато следом дает пенку в пользу аспирина. Какой кринж
Зря вы так надрываетесь. Вредно это.
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Байер решил продолжать как в прошлом сезоне)
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Ответ Твой друг из прошлого
А как сравнивать Алонсо и Херарда? Разные игроки с разными функциями со своими поюсами и минусами. Оба играли в центре поля,на этом их сходство заканчивается. Геррард как тренер так вообще оподливился в АПЛ
Ваша неприязнь к моему любимому игроку очевидна. Херард играл в барселоне в то время, в Ливерпуле же играл Джеррард. Я их сравнил, тк они рулили в Ливере в свое время. К тому и сказал, что топовый игрок не факт, чтотстанет топовым тренером. Пример тому Пеп и Хаби.
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Смотрим байер без поражений , 2 сезон )
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Ответ Твой друг из прошлого
Комментарий скрыт
По комментам посмотрел, подготовился заранее. Если по делу, то Алонсо не был супер топом, он был 86-88 из 100, Джеррард был 94-95 из 100, но тренер из Хаби очень крутой вышел. Может это новый Пеп, который в свое время не был супер топом.
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Я думаю он имел ввиду что и то и то, само собой разумеющееся
Это были слова поддержки)
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Чемпионский характер еще есть
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Ответ Софья Хороброва
особенно обычно было 0-3 от аталанты
Особенно 0-3. А что не так особенно? Какие другие поражения в пример приведешь?
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В это время где-то на Туманом Альбионе по щеке старого шотландца покатилась слеза радости. Сэр Алекс улыбнулся, глядя на красный, дьявольский, огонь в камине, его дело живет и процветает. Из подвала донесся тихий уставший голос со скандинавским акцентом. «Сульшер» подумал Фергюсон, «Сольскьяер» поправил его Елагин - пора его выпустить!
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Сезон новый, Байер старый
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Ответ Твой друг из прошлого
Комментарий скрыт
Лучшие годы Алонсо были в Ливерпуле, где он шикарно трудился в роли опорника, а Стив Джеррард рулил атакой.
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Ответ Софья Хороброва
все что они делают это не проигрывают мертвым командам из германии, которые не умеют в прессинг. почти всегда спасаясь на 90 минуте. да о чем говорить, если они даже в лч не играют, а это 90% сильнейших команд мира идут мимо. и главный матч в финале в 0 проиграли. такой се рекорд
Они не проигрывают буквально ВСЕМ командам из Германии. Говорить, что все команды в Германии - мертвые, ну, такое себе. ДАЖЕ В ЛЧ НЕ ИГРАЮТ. Так когда Алонсо пришел, они уже не играли в ЛЧ, зато до финала ЛЕ дошли. Хотя че я тебе объясняю вообще, господи
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Ответ Твой друг из прошлого
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Комментарий удален пользователем
Ответ Твой друг из прошлого
Страшно? Теперь на улицу побоишься выйти, мальчик
Комментарий удален пользователем
Ответ Твой друг из прошлого
Ну если мужество имеется,то признаешь что липовый пенальти на 100 минуте,если нет,то можешь не отвечать мне на сообщение)
Если ты смотрел на Сетанте и увидел только один повтор фола – у меня для тебя плохие новости...
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Ответ babai4304
Неужели и правда команда так заряжена на победу? Как Алонсо в 2005 в финале лч? Вперед, Байер! Так держать! В прошлом сезоне после такого марафонища просто устали и не смогли ничего сделать в финале ЛЕ. В этом стоит проиграть там, где результат не важен, чтобы в решающих матчах победить
В прошлом сезоне Байер досрочно взял БЛ, Аталанта же до последнего тура билась за зону ЛЧ, но в финале устал почему-то только Байер. 🤷‍♂️
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Ответ Твой друг из прошлого
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Иди проснись 🤡
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Ответ babai4304
Неужели и правда команда так заряжена на победу? Как Алонсо в 2005 в финале лч? Вперед, Байер! Так держать! В прошлом сезоне после такого марафонища просто устали и не смогли ничего сделать в финале ЛЕ. В этом стоит проиграть там, где результат не важен, чтобы в решающих матчах победить
Результат в каждой игре важен, если ты играешь в одной лиге с Баварией. Да и проиграли они в финале ЛЕ, вряд-ли ,по причине того, что устали.
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