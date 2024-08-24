«Байер» вырвал победу на 101-й минуте в 1-м туре, а в Суперкубке сравнял на 88-й. В 9 матчах прошлого сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью

«Байер» опять добился победы благодаря позднему голу.

В пятницу в 1-м туре Бундеслиги команда тренера вела со счетом 2:0, однако гладбахской « » удалось сравнять к 86-й минуте. На 11-й добавленной ко второму тайму минуте Флориан Виртц не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании, принеся победу.

17 августа «Байер» играл в Суперкубке Германии против «Штутгарта», где сделал счет 2:2 на 88-й минуте, а затем в серии пенальти смог добиться победы.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне « » забивал после 80-й минуты в 25 матчах из 53. В 9 играх предыдущего сезона поздние голы принесли победу, в 6 – ничью.