«Зенит» отдал Изидора в аренду «Сандерленду» на сезон с обязательством выкупа

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Сандерленд чемпионшип Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор стал игроком «Сандерленда».

Форвард «Зенита» перешел в клуб Чемпионшипа на правах аренды. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Сандерленд» достигли соглашения о переходе французского нападающего в команду из английского Чемпионшипа на правах возмездной аренды с обязательным правом выкупа.

Сине-бело-голубые благодарят Вильсона Изидора за помощь в достижении исторического результата в три Кубка за сезон — и желают успехов на футбольном поле!» – сказано в сообщении «Зенита».

Изидор перешел в «Зенит» в сентябре 2023 года. За петербургский клуб он сыграл 26 матчей и забил 4 гола.

Вильзон Изидор: «Есть цель уехать в Европу – было бы ложью сказать, что я хочу провести здесь всю карьеру. Посмотрим, что принесет будущее»

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15 комментариев
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Офигеть, платная аренда в Англию с обязательным выкупом. Это прям прецедентище. Ну и респект Зениту за сделку, казалось, что придется по бесплатным арендам его толкать до конца контракта.
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С обязательным выкупом, что ж, можно сказать продали. Удачи в Англии
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Ответ Тралл из Питера
С обязательным выкупом, что ж, можно сказать продали. Удачи в Англии
обязательное право выкупа звучит, конечно, забавно)
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Ого, для Изидора это классный переход и хороший шанс оказаться в топ лиге совсем скоро
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Удачи на Туманном Альбионе. Наверное, так будет лучше для всех.
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Ой, шикарная для всех новость
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Удачи тебе Изя! В конце будет кричать:"Я остаюсь! Я буду здесь жить!"
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Что переходил в «Зенит», что не переходил
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Хорошая новость для Зенита.

Стоимость выкупа известна ?
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Фильм "Освободите Вилли" наконец закончился
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В этой истории самое лучшее то, что теперь можно отдать 10 номер кому-то более достойному. Изидор и "10" изначально смотрелось дико.
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Ответ bellyashe
обязательное право выкупа звучит, конечно, забавно)
Отложенный трансфер по сути.
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Ответ San9
Офигеть, платная аренда в Англию с обязательным выкупом. Это прям прецедентище. Ну и респект Зениту за сделку, казалось, что придется по бесплатным арендам его толкать до конца контракта.
А вы просто посмотрите кто владелец Сандерленда и откуда его родители. Так что факт взаимодействия с российским клубом неудивителен
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