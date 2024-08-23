Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи

Суд взыскал с Георгия Джикии задолженность за ЖКУ.

Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево вынес два судебных приказа о взыскании с бывшего футболиста «Спартака» задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Сумма задолженности Джикии не уточняется.

30-летний футболист по-прежнему находится без клуба после завершения контракта со «Спартаком».

Джикия отсудил около 4 млн рублей у московского застройщика. Капитан «Спартака» требовал 6,8 млн рублей, его иск удовлетворен частично