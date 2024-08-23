Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Георгий Джикия Футбол

Суд взыскал с Георгия Джикии задолженность за ЖКУ.

Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево вынес два судебных приказа о взыскании с бывшего футболиста «Спартака» задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. 

Сумма задолженности Джикии не уточняется.

30-летний футболист по-прежнему находится без клуба после завершения контракта со «Спартаком».

Джикия отсудил около 4 млн рублей у московского застройщика. Капитан «Спартака» требовал 6,8 млн рублей, его иск удовлетворен частично

58 комментариев
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Это вероятно продолжение суда с застройщиком.
Обычно коммуналку начисляет связанная с застройщиком УК.
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Как с такими зарплатами они за коммуналку не платят? Ну как??
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Ответ Николай Бойко
Как с такими зарплатами они за коммуналку не платят? Ну как??
не приучен к жизни, не может сделать элементарных вещей самостоятельно. хорошо если **** научился подтирать
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Он настолько тупой, то что не умеет оплачивать ЖКУ🤦🏼‍♂️
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Ответ Алимхан Хангазиев
Комментарий скрыт
Допустим скажу, что изменится?
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Ответ Николай Бойко
Как с такими зарплатами они за коммуналку не платят? Ну как??
Легко. Живешь в ЖК каком-то, где за платежами занимается управляющая компания, которая зачастую в счета добавляет все что ни попадя, при этом не выполняя обязательств. И житель просто перестает целенаправленно платить за это.. ну а потом такие новости вот:)
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Георгия Джикии, посоветовал футболисту сменить компанию, предоставляющую жилищно-коммунальные услуги
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причем тут Спартак? зачем тегать ФК и прикреплять его к человеку, который к клубу отношения никакого не имеет?
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Ответ Андрей Дубровских
Это вероятно продолжение суда с застройщиком. Обычно коммуналку начисляет связанная с застройщиком УК.
Да скорее всего. Снизу и ссылка на новость есть про суды с застройщиком.
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Ответ Святослав Федорович
Всегда не понимал, как люди, которые зарабатывают миллионы в любой валюте и живут на широкую ногу, не хотят выполнять такие элементарные вещи, как оплата штрафов, оплата комуналки, оплата налогов и т.п. ... даже меня родители научили, что с зарплаты ты сначала платишь коммунальные услуги, а потом тратишь деньги туда, куда тебе хочется
Ты почти сам и ответил на свой вопрос.
Они зарабатывают миллионы и для них это мелочь.
Им проще раз в год заплатить с пенёй, чем заморачиваться каждый месяц. Финансово для своего кошелька они такие расходы даже не замечают.
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Позорище
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ну всё, новостники научились лазить по базам судебных решений...
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Ответ Bruin Lively
у них на родине привыкли, что им все должны
его Родина Москва .
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Ответ Николай Бойко
Как с такими зарплатами они за коммуналку не платят? Ну как??
Вопрос не в зарплате.
УК часто криво выписывают квитанции и люди не платят, пока не будет верная сумма.
Таких случаев в Москве много. Не умеют льготы и скидки считать. Там работают люди по объявлению.
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Ответ Николай Бойко
Как с такими зарплатами они за коммуналку не платят? Ну как??
Жлобы
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Ответ OlegosB
не приучен к жизни, не может сделать элементарных вещей самостоятельно. хорошо если **** научился подтирать
Вспомнил фильм поездку в Америку: Подтиральщики!
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Ответ OlegosB
не приучен к жизни, не может сделать элементарных вещей самостоятельно. хорошо если **** научился подтирать
на самом деле - они и не вытирают, как мы. В силу физиологии. У них это иначе происходит.
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Всегда не понимал, как люди, которые зарабатывают миллионы в любой валюте и живут на широкую ногу, не хотят выполнять такие элементарные вещи, как оплата штрафов, оплата комуналки, оплата налогов и т.п. ... даже меня родители научили, что с зарплаты ты сначала платишь коммунальные услуги, а потом тратишь деньги туда, куда тебе хочется
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последний хачапури без соли доедает
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Просто не умеет заполнять платёжки...
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Просто платежки не на грузинском, ему все в них непонятно
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Деньги с безработного гражданина хотят получить. Ай-яй-яй! :)
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Ответ Abu Ibrahim
его Родина Москва .
Точнее Балашиха.
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не скажешь
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Бедолага. Последний хрен без соли доедает.
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Я с этих футболистов в шоке просто. У них нереальное количество бабла. Один не платит штрафы, другой алименты, третий коммуналку. Мне вообще не хочется болеть за этих людей, в какой футболке они бы не играли.
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Как говорят он в этом доме всем своим родственникам квартиры купил, видно теперь не хватает балла за всех впрягаться.
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Надо было до кучи провести с ним процедуру, кою осуществили с Васиссуалием Лоханкиным за не выключенный свет в местах общего пользования.
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А я-то думаю, почему у Георгия проблемы. А он, оказывается,, за коммуналку не платит.
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Выкладывайте, пожалуйста, новость каждый раз, когда каждый из спортсменов оплатит воду, домофон и т.д., и если просрочит платёж тоже пожалуйста. Желательно каждую запись отдельной новостью, спасибо.
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