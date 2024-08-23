Суд в Москве взыскал с Джикии задолженность за коммунальные платежи
Суд взыскал с Георгия Джикии задолженность за ЖКУ.
Мировой судья судебного участка № 160 района Покровское-Стрешнево вынес два судебных приказа о взыскании с бывшего футболиста «Спартака» задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Сумма задолженности Джикии не уточняется.
30-летний футболист по-прежнему находится без клуба после завершения контракта со «Спартаком».
Джикия отсудил около 4 млн рублей у московского застройщика. Капитан «Спартака» требовал 6,8 млн рублей, его иск удовлетворен частично
Обычно коммуналку начисляет связанная с застройщиком УК.
Они зарабатывают миллионы и для них это мелочь.
Им проще раз в год заплатить с пенёй, чем заморачиваться каждый месяц. Финансово для своего кошелька они такие расходы даже не замечают.
УК часто криво выписывают квитанции и люди не платят, пока не будет верная сумма.
Таких случаев в Москве много. Не умеют льготы и скидки считать. Там работают люди по объявлению.