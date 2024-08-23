Роман Ротенберг: «Кузнецов заслуживает быть капитаном СКА, он объединяет команду. Работаем над тем, чтобы Женя вновь стал лучшим игроком в мире»

Теги СКА КХЛ Евгений Кузнецов Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Александр Никишин Василий Глотов Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов заслуживает быть капитаном СКА.

В пятницу СКА обыграл «Сочи» (2:1 Б) на турнире имени Пучкова. Кузнецов вышел на матч с капитанской нашивкой.

– Сегодня с капитанской нашивкой на игру вышел Евгений Кузнецов. Определились ли вы окончательно с капитаном?

– Капитан нашей команды – Александр Никишин. К сожалению, он сейчас травмирован. Мы провели с ним утром тренировку, он в хорошей форме.

У нас также есть Вася Глотов, который тоже проводит огромную работу и может быть капитаном. Он помогает Кузнецову выполнять эту функцию.

Женя заслуживает быть капитаном СКА, он объединяет команду. Мы работаем над тем, чтобы Женя вновь стал лучшим игроком в мире, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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58 комментариев
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А что Кузнецов когда то был лучшим игроком в мире?
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Такое ощущение, что в кхл других тренеров нет. Только Рома Рома и Рома везде . З####л уже
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он заслуживает даже большего...например стать гл.тренером ска
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Лучший игрок в мире у лучшего тренера в мире. Традиционно всё закончится вылетом не позднее 2-го раунда ПО.
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Можно узнать что Рома принимает
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0
+16
Ответ Дандрей
Кто Роману объяснит, что капитанами обычно назначаются самые опытные из состава команды? Люди иногда годами к этому почетному званию идут. А тут он(Роман) объявляет его(Кузю) капитаном. В первом товарищеском матче. Ну, ок...
Кто объяснит тем, кто хочет Ротенбергу чего-то там "объяснить", что ему бесполезно что-то объяснять?
Он на албанских фронтах ранен. Он реально так думает.
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Вновь? Когда его признавали лучшим, даже в его амплуа?
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Просто шокирует желание юзеров найти правду и здравый смысл в словах Йозе.
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А когда это Кузнецов был лучшим игроком в мире? MVP части одного турнира? Этим лучший игрок не определяется.
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это уже не про хоккей. это какой то бред
питер, вам не стыдно?
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Лучшим в мире?!!! Кузе по контракту достаточно стать лучшим в СКА...🤡🤡🤡
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Ответ FaithDevotion
Ну в плей-офф 2018 он вполне был лучшим
это точно...
+7
-2
+5
Ответ Пылесос
А когда это Кузнецов был лучшим игроком в мире? MVP части одного турнира? Этим лучший игрок не определяется.
Ну как лучший бомбардир плей-офф 2018 года конкретно во время того плей-офф он, вероятно, был одним из лучших игроков мира. В другое время, конечно, нет.
+7
-3
+4
Кто Роману объяснит, что капитанами обычно назначаются самые опытные из состава команды? Люди иногда годами к этому почетному званию идут.
А тут он(Роман) объявляет его(Кузю) капитаном.
В первом товарищеском матче.
Ну, ок...
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Психопат
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Что за бред??? Когда Кузнецов был лучшим игроком в мире??? Обидно за Питер и за СКА, что этот горе-тренер позорит наш город и команду((((((
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Ответ Азат Вакилеч
Можно узнать что Рома принимает
Деньги и власть.
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У Рота контрольный пакет Sports?
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По стате он даже не будет лучшим в СКА)
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Поздно уже делать Кузнецова лучшим.Лучшие уже есть.Рому снова понесло неизвестно куда.
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Ну какой из Кузи капитан? Хи-хи ха-ха в раздевалке и на льду. Когда он вёл команду за собой? Даже после ухода Бэкса не стал первой скрипкой. Да он выдал великолепный результат в плей-офф 2018 , но там вся команда играла как никогда. Даже ДСП играл как легенда. Но не Кузя, а Овечкин был мотором этой команды, заряжая её энергией. Поэтому он и стал MVP ( ну и 15 шайб сыграли свою роль).
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Помню про Ковальчука и Хуснутдинова также трепался. А когда Поттер был лучшим игроком Мира ? Ротенберг уже границ не знает своего трепа. Я ещё не видел чтобы шута и хохотунчика назначали капитаном.
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Рома пустобрёх
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А мне вот, интересны подробности; как вы работаете и, что делаете, чтобы -"Женя вновь стал лучшим игроком в мире"?)
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Никогда такого не было и вот опять! Женя Кузнецов лучший игрок в мире!!!
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Да ну ешкин Кошкин) ну ладно одним из лучших в мире. Но когда Кузнецов (а он в лучшие свои годы был прекрасный игрок) был лучшим в мире? Да никогда не был.
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Ответ Азат Вакилеч
Можно узнать что Рома принимает
Тоже, что и новый капитан
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Побольше пафоса... Болезнь нашей "элиты". Как до дела доходит так начинают линии придумывать.
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С ними все должны играть в тело, без прокатов, там одни понтарезы, глянул вчера с сочи, никакой это не претендент на кубок, носятся как курицы безголовые, главный тот же албанец
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Ответ Elegante
Что за бред??? Когда Кузнецов был лучшим игроком в мире??? Обидно за Питер и за СКА, что этот горе-тренер позорит наш город и команду((((((
ты просто мало матчей смотрел
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