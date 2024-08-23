Роман Ротенберг: «Кузнецов заслуживает быть капитаном СКА, он объединяет команду. Работаем над тем, чтобы Женя вновь стал лучшим игроком в мире»
Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов заслуживает быть капитаном СКА.
В пятницу СКА обыграл «Сочи» (2:1 Б) на турнире имени Пучкова. Кузнецов вышел на матч с капитанской нашивкой.
– Сегодня с капитанской нашивкой на игру вышел Евгений Кузнецов. Определились ли вы окончательно с капитаном?
– Капитан нашей команды – Александр Никишин. К сожалению, он сейчас травмирован. Мы провели с ним утром тренировку, он в хорошей форме.
У нас также есть Вася Глотов, который тоже проводит огромную работу и может быть капитаном. Он помогает Кузнецову выполнять эту функцию.
Женя заслуживает быть капитаном СКА, он объединяет команду. Мы работаем над тем, чтобы Женя вновь стал лучшим игроком в мире, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Он на албанских фронтах ранен. Он реально так думает.
питер, вам не стыдно?
А тут он(Роман) объявляет его(Кузю) капитаном.
В первом товарищеском матче.
Ну, ок...