Роман Ротенберг: «Кузнецов заслуживает быть капитаном СКА, он объединяет команду. Работаем над тем, чтобы Женя вновь стал лучшим игроком в мире»

Роман Ротенберг заявил, что Евгений Кузнецов заслуживает быть капитаном СКА.

В пятницу СКА обыграл « » (2:1 Б) на турнире имени . Кузнецов вышел на матч с капитанской нашивкой.

– Сегодня с капитанской нашивкой на игру вышел . Определились ли вы окончательно с капитаном?

– Капитан нашей команды – . К сожалению, он сейчас травмирован. Мы провели с ним утром тренировку, он в хорошей форме.

У нас также есть , который тоже проводит огромную работу и может быть капитаном. Он помогает Кузнецову выполнять эту функцию.

Женя заслуживает быть капитаном СКА, он объединяет команду. Мы работаем над тем, чтобы Женя вновь стал лучшим игроком в мире, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.