Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов
Юристы «Уралкалия» подтвердили, что болиды, моторхоум и гоночное оборудование команды «Хаас» не может покинуть Нидерланды, где в эти выходные проходит Гран-при «Формулы-1», пока команда не произведет выплату.
По решению швейцарского арбитражного суда «Хаас» должен вернуть российской компании остаток средств за сезон-2022 и гоночную машину, причитающуюся по контракту. «Уралкалий» Дмитрия Мазепина был титульным спонсором «Хааса», сын бизнесмена Никита Мазепин являлся пилотом команды. В начале 2022-го соглашение было разорвано.
«Уралкалий» потребовал от властей Нидерландов изъять болиды и технику «Хааса». Руководитель гоночного коллектива Аяо Комацу сообщил, что выплату должны завершить к концу недели.
Юрист фирмы OSK Advocaten, представляющей «Уралкалий», заявил, что «Хаасу» не позволят покинуть страну с оборудованием, если выплата не будет осуществлена.
«В дополнение к выплате [«Хаас»] должен также проинформировать нас, где находится вся техника. Если команда не подчинится, это будет уголовным преступлением.
Она должна подчиниться, но играет в прятки. Мяч на ее стороне – ей нужно найти решение», – добавил специалист.
«Уралкалий» потребовал изъять болиды и оборудование «Хааса» (RN365)
Руководитель «Хааса»: «Цель – завершить выплату «Уралкалию» к концу недели»
Хаас никуда теперь не денется.
Так и тут.
Рф, по сути, монополист на рынке удобрений.
Да и не факт, что в контракте именно эти два "Юрика" были записаны.