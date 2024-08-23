Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов

Теги бизнес Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Гран-при Нидерландов Авто

Юристы «Уралкалия» подтвердили, что болиды, моторхоум и гоночное оборудование команды «Хаас» не может покинуть Нидерланды, где в эти выходные проходит Гран-при «Формулы-1», пока команда не произведет выплату.

По решению швейцарского арбитражного суда «Хаас» должен вернуть российской компании остаток средств за сезон-2022 и гоночную машину, причитающуюся по контракту. «Уралкалий» Дмитрия Мазепина был титульным спонсором «Хааса», сын бизнесмена Никита Мазепин являлся пилотом команды. В начале 2022-го соглашение было разорвано.

«Уралкалий» потребовал от властей Нидерландов изъять болиды и технику «Хааса». Руководитель гоночного коллектива Аяо Комацу сообщил, что выплату должны завершить к концу недели.

Юрист фирмы OSK Advocaten, представляющей «Уралкалий», заявил, что «Хаасу» не позволят покинуть страну с оборудованием, если выплата не будет осуществлена.

«В дополнение к выплате [«Хаас»] должен также проинформировать нас, где находится вся техника. Если команда не подчинится, это будет уголовным преступлением.

Она должна подчиниться, но играет в прятки. Мяч на ее стороне – ей нужно найти решение», – добавил специалист.

«Уралкалий» потребовал изъять болиды и оборудование «Хааса» (RN365)

Руководитель «Хааса»: «Цель – завершить выплату «Уралкалию» к концу недели»

31 комментарий
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Хаас никуда теперь не денется.
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Там Монца через неделю. Либерти не понравится если на старт выйдут 9 команд. Ну, посмотрим кто кого
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Ответ Vesperat
Комментарий скрыт
Юридические штучки. Для общей повестки Россия вся под санкциями, нефть/газ не покупаем, но покупаем.
Так и тут.
Рф, по сути, монополист на рынке удобрений.
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будет смешно если они у Хааса отожмут ,но Мазепину и уралкалию не отдадут старая забавы европейцев сперет спертое
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Вот где суды работают. Русские, не русские, американцы, не американцы. Красавцы
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Ответ Vesperat
Комментарий скрыт
Там вроде УралХим под санкциями, а УралКалий нет.
Да и не факт, что в контракте именно эти два "Юрика" были записаны.
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Ответ pan_admiral
Отлично, так их. С ворьём разговор короткий
Где-то улыбнулись кристально честные Мазепины
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Ответ filippa
будет смешно если они у Хааса отожмут ,но Мазепину и уралкалию не отдадут старая забавы европейцев сперет спертое
"Грабь награбленное"- европейское?))
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нормально
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Отлично, так их. С ворьём разговор короткий
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Ответ Петр Дьяконов
Ахахахха. Платите денежку капиталисты. В эту игру можно играть вдвоем)))
Это всё же скорее исключение из правил. В целом же иметь дела с Западом это игра в напёрстки.
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Ответ Vesperat
Комментарий скрыт
Так работает правосудие в нормальных странах. Даже если ты персона нон-грата - ты можешь придти в суд и отстоять свое имя и свои вложения.
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Шах и мат для Хааса!
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Ответ past present future
Там Монца через неделю. Либерти не понравится если на старт выйдут 9 команд. Ну, посмотрим кто кого
Пусть Либерти и платит. К тому же, у них в США свои проблемы из-за не допуска новой команды. На уровень конгресса вопрос.
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А болид какого года они требуют?)
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Ответ Vesperat
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Я ситуацию не знаю, но судя по новости: если это им принадлежит по контракту, то какая разница санкции или нет?)) допустим, договор разорвали, но вернуть-то надо же имущество
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Ахахахха. Платите денежку капиталисты. В эту игру можно играть вдвоем)))
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Накрячили русофобов, отлично!
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Ответ ГЕНПЛАН
"Грабь награбленное"- европейское?))
Да нет, аполне конкретнве персонажи это говорили)
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Ой...
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Ответ DenSpM
Где-то улыбнулись кристально честные Мазепины
В этой ситуации главное расчехлить пиндосов на бабос. А Мазепины может и не кристально чистые, но наши
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Ответ Russ Ivan
Накрячили русофобов, отлично!
Гойда
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