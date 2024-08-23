Вендел может рассмотреть возможность оформления гражданства России («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Политика Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Вендел может рассмотреть возможность получения российского паспорта.

По информации «Спорт-Экспресса», бразилец может изучить такой вариант на фоне продления контракта с «Зенитом». Однако пока футболист не обсуждал это с руководством петербургского клуба.

Ранее Вендел заключил с «Зенитом» договор до окончания сезона-2027/28 и с возможностью продления еще на год. Он выступает в Мир РПЛ с 2020-го, подробно его статистику можно изучить здесь.

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136 комментариев
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На госуслугах можно же. Но, ему альтушка не положена.
+97
-5
+92
Ответ ДаняЖигулёвск
ага, и в армию сходит заодно
Я смотрю много футболистов из команд РПЛ сходило за последние два года, которые даже граждане по рождению.
+109
-21
+88
Ответ Peter Parker
Если на общих на основаниях, то ради бога, имеет право.
ага, и в армию сходит заодно
+110
-33
+77
Зенит становится самой русской командой
+76
-9
+67
Если на общих на основаниях, то ради бога, имеет право.
+52
-6
+46
Ответ Данил Кублицкий
И повестку этому гражданину военкомат
Какие проблемы с здоровьем у Тюкавина?
+27
-5
+22
Ответ Данил Кублицкий
И повестку этому гражданину военкомат
Тогда всем российским играм тоже)
+24
-4
+20
Может этот гастарбайтер сначала язык выучит? До чего же наше гражданство обесценили
+31
-12
+19
Ответ Nogoi89
На госуслугах можно же. Но, ему альтушка не положена.
Пока что еще не скуф)
+24
-8
+16
Ответ ДядюнТоп
Может этот гастарбайтер сначала язык выучит? До чего же наше гражданство обесценили
И что характерно. Когда, к примеру, гражданство получал на тот момент игрок ЦСКА Марио Фернандес, такого не было! )
+22
-6
+16
Ответ ltkmaby
У них отсрочка, а вновь испеченный обязан)))
Кстати, по каким основаниям у профессиональных футболистов отсрочка? В статье 24 Закона О воинской обязанности и военной службе нет такого основания.
+18
-3
+15
Ответ Caniball
Пока что еще не скуф)
Надо для этого лексикон подтянуть. Пусть с ним Клаудиньо позанимается, поднатаскает нового слоняру😎
+12
-1
+11
Ответ Сергей Лепехин
Зенит становится самой русской командой
российской, а не русской это раз, а два - есть нюанс))
+21
-12
+9
У них что новый прикол какой-то получи паспорт РФ, получи вольную, т.е трансфер из ... что за Джанги освобождённые?!🤔
+9
-2
+7
По старой схеме. Отнюдь не в корыстных интересах, а безграничная любовь к России. Малколм не даст соврать. Медведев тоже будет рассказывать как Вендел любит Россию.
+7
-3
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Логично. НДФЛ у нас точно меньше чем в Бразилии.
Он резидент и платит все равно 13%, тут гражданство не играет роль
+4
0
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Авторитет Гражданства страны обнуляется после таких вот движух
+4
0
+4
Ответ Любитель шоколада
Напомните пожалуйста где и когда служили Аршавин и компания.
Зенитные войска 😁
+6
-2
+4
Логично.
НДФЛ у нас точно меньше чем в Бразилии.
+6
-3
+3
Ответ ДядюнТоп
Может этот гастарбайтер сначала язык выучит? До чего же наше гражданство обесценили
Начни с себя, что ли... Ошибки семиклассника.
+7
-4
+3
С детства,видимо хотел сыграть против Кыргызстана и Узбекистана
+3
0
+3
На учет в военкомт стать готов?А то Таджиков вылавливают и тащат в военкомат.
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0
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Ответ eugens
В Спартаке хоть одного в военкомат потащили, или по твоему только из Зенита нужно туда тащить?)
Тихонов и Карпин служили. Тихонов в реальной армии.
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Ответ schwein
Вот бы еще найти хоть один плюс, который Малком получил от оформления паспорта РФ.
Какой плюс? Продал он паспорт, предложили больше денег и всю свою любовь как и паспорт смыл в унитаз
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что лучше - прекрасный футболист или сотни тысяч среднеазиатов как тараканы наводнившие российские города? Грабят, насилуют, убивают при невмешательстве и попустительстве правительства России??
Ни те, не другие.
+4
-2
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Логично. НДФЛ у нас точно меньше чем в Бразилии.
Но он же не собирается отказываться от бразильского гражданства
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Судя по злобным комментариям господ из столицы мигранты им очень по душе.
Выгляни в окно. В Питере узбеки уже с Бегловым якшаются. Скоро в заксобрании будут фестивали плова проходить
+6
-4
+2
Ответ ABIBAS
Откуда инфа?
Из московских СМИ.
+4
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Ответ ДаняЖигулёвск
ага, и в армию сходит заодно
Он по блату в ЦСКА перейдет, чтобы не служить
+2
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А если у России нет с Бразилией договора об избежании двойного налогообложения ?
Слушайте, мне интересно. Найти эту конвенцию занимает примерно столько же времени, сколько написать ваш комментарий.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85083/
Вам на столько не хочется узнать самому хоть что-то?
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