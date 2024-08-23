Вендел может рассмотреть возможность оформления гражданства России («СЭ»)

Вендел может рассмотреть возможность получения российского паспорта.

По информации « », бразилец может изучить такой вариант на фоне продления контракта с «Зенитом». Однако пока футболист не обсуждал это с руководством петербургского клуба.

Ранее Вендел заключил с « » договор до окончания сезона-2027/28 и с возможностью продления еще на год. Он выступает в Мир с 2020-го, подробно его статистику можно изучить здесь.