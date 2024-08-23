Вендел может рассмотреть возможность оформления гражданства России («СЭ»)
Вендел может рассмотреть возможность получения российского паспорта.
По информации «Спорт-Экспресса», бразилец может изучить такой вариант на фоне продления контракта с «Зенитом». Однако пока футболист не обсуждал это с руководством петербургского клуба.
Ранее Вендел заключил с «Зенитом» договор до окончания сезона-2027/28 и с возможностью продления еще на год. Он выступает в Мир РПЛ с 2020-го, подробно его статистику можно изучить здесь.
НДФЛ у нас точно меньше чем в Бразилии.
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85083/
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