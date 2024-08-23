«Иначе расстрел». Министр спорта Свердловской области о том, что «Урал» должен вернуться в РПЛ в этом сезоне

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Леонид Рапопорт Евгений Куйвашев Политика Футбол

Леонид Рапопорт заявил, что «Урал» должен вернуться в РПЛ, иначе будет расстрел.

По итогам прошлого сезона клуб из Екатеринбурга покинул Мир РПЛ. В текущем сезоне клуб идет на втором месте в таблице Мелбет Первой лиги с 13 очками в 6 играх. 

– Решение губернатора Свердловской области было поддержать «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это временно и будет только в этом сезоне.

– На сезон губернатором поставлена прямая задача [вернуться в РПЛ].

– Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили.

Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас, – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

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97 комментариев
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Тем, кто не в теме: в прошлый раз он про расстрел сказал клубу по хоккею с мячом из Первоуральска. Теперь этого клуба нет. Думайте
+213
-20
+193
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Сначала достройте стадион после ЧМ-2018, шесть лет прошло, снесите выносные временные трибуны-уши за воротами и замкните контур стадиона, чтобы оттуда не сифонило холодом.
Вот ещё один такой вопрос и расстрел
+157
0
+157
Может, лучше за коррупцию расстреливать?
+149
-7
+142
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Сказочный
+134
-7
+127
Сначала достройте стадион после ЧМ-2018, шесть лет прошло, снесите выносные временные трибуны-уши за воротами и замкните контур стадиона, чтобы оттуда не сифонило холодом.
+104
-4
+100
Ответ Иван Шумков
Тем, кто не в теме: в прошлый раз он про расстрел сказал клубу по хоккею с мячом из Первоуральска. Теперь этого клуба нет. Думайте
Погуглил, "Уральский трубник" продолжает своё существование, готовится к сезону, играет товарищеские матчи. Вводите людей в заблуждение)
+44
-1
+43
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
В развитых странах борьбой с коррупцией занимаются журналисты-расследователи. Россия страна третьего мира, поэтому свободной прессы тут нет, а фонд, который этой самой борьбой занимался, признали экстремистами.

Так что ты либо не очень умный, либо очень идейный. Либо и то, и то.
+42
-5
+37
Ответ Сергей Орлов
Погуглил, "Уральский трубник" продолжает своё существование, готовится к сезону, играет товарищеские матчи. Вводите людей в заблуждение)
Прежний состав расстреляли, а теперь набрали новых.
+26
-1
+25
Гриша Иванов буквально воспринял эту фразу и ходит на матчи с пистолетом.
+26
-1
+25
Как у нас любят оперировать такими словами и обращаться к подобному опыту из истории
+27
-4
+23
Что не смеётесь? Не смешно?
+20
0
+20
Ответ Иван Шумков
Тем, кто не в теме: в прошлый раз он про расстрел сказал клубу по хоккею с мячом из Первоуральска. Теперь этого клуба нет. Думайте
Сколько же в голове гениального у этого чиновника.
+22
-4
+18
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А какие-то аргументы, кроме лозунгов что "борцунство" это зло, будут?
+16
0
+16
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А как надо бороться с ней? Шепотом на ушко сказать: не надо?
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0
+14
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Хреново борются, я смотрю.
+12
0
+12
Министры спорта регионов - самые умные и необходимые чиновники из всех существующих. Это так.
Ну и хочется спросить, при расстреле, министр спорта Свердловской области будет по какую сторону? У стенки стоять с футболистами или руководить расстрельной командой?
+12
-1
+11
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Пусть процветает коррупция, и общество будет жить!
+12
-1
+11
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Сначала достройте стадион после ЧМ-2018, шесть лет прошло, снесите выносные временные трибуны-уши за воротами и замкните контур стадиона, чтобы оттуда не сифонило холодом.
Какой странный никнейм
+10
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+9
Ответ Гамарджоба Генацвале
Гриша Иванов буквально воспринял эту фразу и ходит на матчи с пистолетом.
Грише на эти слова пофиг. Он и до этого с пистолетом ходил.
+9
0
+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Зато ты адекватно воспринимаешь ее, адепт НОД
+10
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+9
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
а если среди выделенных государтством специалистов вдруг оказались тоже коррупционеры, которые за вознаграждение работают так как надо и обслуживают заинтересованных лиц. Ну чисто случайно, такое вряд случится в нашей стране конечно. Обществу уже можно вмешиваться? или это часть своего пути, терпеть и не перечить партийным работникам что бы ни случилось?
+9
0
+9
А мне кажется, что в Екатеринбурге, больше ходят не на "Урал", а на "Автомобилист" из КХЛ и если бы у них арена была по вместимости как у футбольного клуба, там всегда был бы аншлаг)
+5
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+5
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ага, типичный лозунг раба и скотины в стойле. Без тебя разберутся и все такое. Мда, все-таки некоторых в 1861, и 1917 году году не надо было освобождать от крепостничества, и рабчких уз, таких как ты, которым всегда хорошо в говне и бесправии.
+5
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+5
Всегда удивлялся, почему вот эти все спикеры отказываются испытывать совершенно аналогичные "эмоции, боль и переживания" в ФНЛ.

Отбрасывая шутки про Лучшую Лигу Мира и вдумываясь в смысл этих заявлений, можно констатировать какую-то лютую дискредитацию и РФС и вообще футбола в стране. Типа, он существует только в РПЛ, а всё остальное вообще - отбросы и непотребство, к которому стыдно даже прикасаться, от которого надо бежать, как от огня, а потом несколько лет отмываться.

Между тем, это всего лишь ВТОРАЯ Лига футбольной федерации ОГРОМНОЙ страны, а команды, которые постоянно в топе ЭЛИТКИ, можно пересчитать по пальцам одной руки. Динамовцы не дадут соврать.
+7
-2
+5
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты из НОДовцев что ли? У которых в голове дружат две взаимосключающие теории, по одной теории - вся верхушка кроме ВВ это иноагенты и люди Вашингтона, а по другой - Путин это единственный в элитах, кто борется с засильем Вашингтоновских наймитов внутри власти. По твоей же логике выходит, что в 90-е годы страну захватили те самые западные наймиты, которые продались Вашингтону, и наша страна была под внешним управление. И вот скажи мне лопата с глазами, а как так выходит что те самые западные ставленники (Ельцин, Путин) теперь борятся с этим самым западом от захвата, раз мы с 90-х уже захвачены и являемся по сути колонией? Интересно, кстати, что сильнее разрушает страну, то что весь властный сектор минобороны уже лет 20 разворовывает военный бюджет, и по итогу на Всо люди без броников бегают порой, или то что всякие либералы публично таких генералов выводят на чистую воду?
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+4
Ответ rwkq485579
У кого «у нас»? У людей за 60?
У нас в России
+5
-1
+4
Ответ Pitts
Всегда удивлялся, почему вот эти все спикеры отказываются испытывать совершенно аналогичные "эмоции, боль и переживания" в ФНЛ. Отбрасывая шутки про Лучшую Лигу Мира и вдумываясь в смысл этих заявлений, можно констатировать какую-то лютую дискредитацию и РФС и вообще футбола в стране. Типа, он существует только в РПЛ, а всё остальное вообще - отбросы и непотребство, к которому стыдно даже прикасаться, от которого надо бежать, как от огня, а потом несколько лет отмываться. Между тем, это всего лишь ВТОРАЯ Лига футбольной федерации ОГРОМНОЙ страны, а команды, которые постоянно в топе ЭЛИТКИ, можно пересчитать по пальцам одной руки. Динамовцы не дадут соврать.
потому что фнл это мучения хотя бы логистически. Приходится мотаться по всей стране чтобы поиграть на пустых стадионах с искусственным полем.
Естественно репутация фнл на дне. И так оно и будет пока систему низших дивизионов не реформируют
+4
0
+4
Ответ Pitts
Всегда удивлялся, почему вот эти все спикеры отказываются испытывать совершенно аналогичные "эмоции, боль и переживания" в ФНЛ. Отбрасывая шутки про Лучшую Лигу Мира и вдумываясь в смысл этих заявлений, можно констатировать какую-то лютую дискредитацию и РФС и вообще футбола в стране. Типа, он существует только в РПЛ, а всё остальное вообще - отбросы и непотребство, к которому стыдно даже прикасаться, от которого надо бежать, как от огня, а потом несколько лет отмываться. Между тем, это всего лишь ВТОРАЯ Лига футбольной федерации ОГРОМНОЙ страны, а команды, которые постоянно в топе ЭЛИТКИ, можно пересчитать по пальцам одной руки. Динамовцы не дадут соврать.
этот максимализм и обесценивание всего остального из детского воспитания с примитивными идеалистическими примерами.
+4
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+4
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Откуда такая уверенность? , ты разве не знаешь , что за таким фасадом скрывается, прежде всего, недалекость
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В этой шутке лишь доля шутки.
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