«Иначе расстрел». Министр спорта Свердловской области о том, что «Урал» должен вернуться в РПЛ в этом сезоне
Леонид Рапопорт заявил, что «Урал» должен вернуться в РПЛ, иначе будет расстрел.
По итогам прошлого сезона клуб из Екатеринбурга покинул Мир РПЛ. В текущем сезоне клуб идет на втором месте в таблице Мелбет Первой лиги с 13 очками в 6 играх.
– Решение губернатора Свердловской области было поддержать «Урал», который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это временно и будет только в этом сезоне.
– На сезон губернатором поставлена прямая задача [вернуться в РПЛ].
– Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили.
Говоря о футбольном клубе «Урал», конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас, – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
Так что ты либо не очень умный, либо очень идейный. Либо и то, и то.
Ну и хочется спросить, при расстреле, министр спорта Свердловской области будет по какую сторону? У стенки стоять с футболистами или руководить расстрельной командой?
Отбрасывая шутки про Лучшую Лигу Мира и вдумываясь в смысл этих заявлений, можно констатировать какую-то лютую дискредитацию и РФС и вообще футбола в стране. Типа, он существует только в РПЛ, а всё остальное вообще - отбросы и непотребство, к которому стыдно даже прикасаться, от которого надо бежать, как от огня, а потом несколько лет отмываться.
Между тем, это всего лишь ВТОРАЯ Лига футбольной федерации ОГРОМНОЙ страны, а команды, которые постоянно в топе ЭЛИТКИ, можно пересчитать по пальцам одной руки. Динамовцы не дадут соврать.
Естественно репутация фнл на дне. И так оно и будет пока систему низших дивизионов не реформируют