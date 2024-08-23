«Иначе расстрел». Министр спорта Свердловской области о том, что «Урал» должен вернуться в РПЛ в этом сезоне

Леонид Рапопорт заявил, что «Урал» должен вернуться в РПЛ, иначе будет расстрел.

По итогам прошлого сезона клуб из Екатеринбурга покинул Мир . В текущем сезоне клуб идет на втором месте в таблице Мелбет Первой лиги с 13 очками в 6 играх.

– Решение губернатора Свердловской области было поддержать « », который неожиданно упал на лигу ниже, но надежда на то, что это временно и будет только в этом сезоне.

– На сезон губернатором поставлена прямая задача [вернуться в РПЛ].

– Совершенно верно, иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии, кстати, говорю не первый раз и не только футболистам, пока до крайней меры мы не доходили.

Говоря о футбольном клубе « », конечно же, это самый массовый вид спорта, это наши эмоции, наша боль и переживания, но, когда они побеждают, это такие эмоции, которые очень важны для нас, – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.