Аскарова обменяли в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»
Ярослав Аскаров стал игроком «Сан-Хосе».
«Шаркс» выменяли вратаря у «Нэшвилла». Клуб также получил форварда Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта-2025.
Взамен в «Предаторс» перешли нападающий Давид Эдстрем и вратарь Магнус Хрона. Клуб также получил условный выбор в первом раунде драфта-2025.
В прошлом сезоне Ярослав Аскаров вошел в символическую сборную проспектов АХЛ. Он провел 44 матча в регулярном чемпионате за «Милуоки», отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,39. 22-летний голкипер ранее запросил обмен из «Нэшвилла».
Берк набрал 15 (5+10) очков в 47 играх ECHL.
В активе Эдстрема 19 (7+12) баллов в 44 играх за «Фрелунду».
Хрона в сезоне-2023/24 провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 85,9% бросков при коэффициенте надежности 4,71.
Но СХ еще долго не всплывет - Аскарову это минус. Заходить в Лигу через такого вот аутсайдера - так себе удовольствие.
Хотя, у некоторых это получается. Например, у Достала в Анахайме.
По другим игрокам - Эдстрем - молодой швед, но лишь 9 номер по проспектам клуба в недавнем рейтинге. То есть цена его так себе. Хрона - вратарь, которого отдал Сан-Хосе - достаточно молодой, 23 года, сыграл 9 игр и не сказать, что блеснул.
По сути, основное, что получили хищники - пик первого раунда. Дали бы играть Аскрарову и был бы у него хоть какой-то опыт бэкапа - получили бы пару пиков и толкового проспекта. В общем, сами виноваты
Реальность, к сожалению, сложнее. Не хочу огорчать, но парой сезонов перестройка не ограничится.
хотел получить команду для игры? получил
теперь не прокакайся
Пик условный (надо чтобы был в топ-10, после чего у SJS будет выбор: отправить в Нэшвилл свой пик 1-го раунда 2025 или пик Вегаса).
Что касается пика 3-го раунда 2025, который получил СХШ, то это изначально пик Колорадо, который "лавины" отдали Нэшвиллу за Тренина.
сезон покажет потянет или нет