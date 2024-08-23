Аскарова обменяли в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»

Теги переходы Нэшвилл Сан-Хосе НХЛ Драфт НХЛ Ярослав Аскаров Давид Эдстрем Магнус Хрона Хоккей

Ярослав Аскаров стал игроком «Сан-Хосе».

«Шаркс» выменяли вратаря у «Нэшвилла». Клуб также получил форварда Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта-2025.

Взамен в «Предаторс» перешли нападающий Давид Эдстрем и вратарь Магнус Хрона. Клуб также получил условный выбор в первом раунде драфта-2025.

В прошлом сезоне Ярослав Аскаров вошел в символическую сборную проспектов АХЛ. Он провел 44 матча в регулярном чемпионате за «Милуоки», отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,39. 22-летний голкипер ранее запросил обмен из «Нэшвилла».

Берк набрал 15 (5+10) очков в 47 играх ECHL.

В активе Эдстрема 19 (7+12) баллов в 44 играх за «Фрелунду».

Хрона в сезоне-2023/24 провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отражая в среднем 85,9% бросков при коэффициенте надежности 4,71.

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54 комментария
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Грир подсуетился, ему плюс.
Но СХ еще долго не всплывет - Аскарову это минус. Заходить в Лигу через такого вот аутсайдера - так себе удовольствие.
Хотя, у некоторых это получается. Например, у Достала в Анахайме.
+25
-2
+23
А вот это, вполне себе шанс закрепиться в лиге
+18
0
+18
Ответ Mr.Duck
Грир подсуетился, ему плюс. Но СХ еще долго не всплывет - Аскарову это минус. Заходить в Лигу через такого вот аутсайдера - так себе удовольствие. Хотя, у некоторых это получается. Например, у Достала в Анахайме.
Дайте акулам два сезона, и все у них будет в шоколаде. Это не утки, которые уже 10 лет все всплывают
+21
-5
+16
Ответ Mr.Duck
Грир подсуетился, ему плюс. Но СХ еще долго не всплывет - Аскарову это минус. Заходить в Лигу через такого вот аутсайдера - так себе удовольствие. Хотя, у некоторых это получается. Например, у Достала в Анахайме.
да, акулы сейчас не акулы, а камбала. и ещё долго будут обитать рядом с Губкой Бобом.
+14
-2
+12
Ответ Сельмаш1930
Ох, и подгадил Тротц под конец Аскарову ну и собственноручно избавился за полгода почти от всех россиян в системе Нэшвилла, хотя наверное и Свечков там не задержится надолго. Вообще есть ощущение, что Аскаров не похож на многих наших вратарей в НХЛ, он не особо любит, когда по воротам много бросают и начинает плыть пропуская по пяток шайб при +30 бросках и поэтому Сан-Хосе для него не самый благоприятный клуб.
Троц мега профессионал. И если что у рего в свое время сын долго в России. В частности в городе Владимире работал( как сейчас не знаю) так что обвинять его в русофобии это по меньшей мере простмте глупо. Мне думается ему глубоко сиренево на национальность игрока. Главное что б он( игрок) подходил в его систему Овечкин Кузнкцов и Орлов с кем он взял свой КС не дадут соврать
+11
0
+11
Новость - супер. Аскарову удачи, ему явно дадут играть и не подставят под шайбы. У акул отличная молодежь, там будет время на раскачку.

По другим игрокам - Эдстрем - молодой швед, но лишь 9 номер по проспектам клуба в недавнем рейтинге. То есть цена его так себе. Хрона - вратарь, которого отдал Сан-Хосе - достаточно молодой, 23 года, сыграл 9 игр и не сказать, что блеснул.

По сути, основное, что получили хищники - пик первого раунда. Дали бы играть Аскрарову и был бы у него хоть какой-то опыт бэкапа - получили бы пару пиков и толкового проспекта. В общем, сами виноваты
+13
-2
+11
Ответ Сельмаш1930
Ох, и подгадил Тротц под конец Аскарову ну и собственноручно избавился за полгода почти от всех россиян в системе Нэшвилла, хотя наверное и Свечков там не задержится надолго. Вообще есть ощущение, что Аскаров не похож на многих наших вратарей в НХЛ, он не особо любит, когда по воротам много бросают и начинает плыть пропуская по пяток шайб при +30 бросках и поэтому Сан-Хосе для него не самый благоприятный клуб.
Настолько избавился, что под 22 номером взял Сурина
+8
0
+8
От Сан-Хосе сейчас никто ничего не ждёт..значит не будет большой психологической нагрузки...по сути единственный конкурент Блэквуд...свои 30+ игр должен отыграть...все в руках Ярослава!!
+8
0
+8
У СХ с проспектами все хорошо. Так что будцщее светлое. Лучше начать в такой команде чем в условном Торонто. Где на теюя сразу упадет груз
+6
0
+6
Ответ Mikita Zakharau
Дайте акулам два сезона, и все у них будет в шоколаде. Это не утки, которые уже 10 лет все всплывают
Два сезона... Такое про Баффало уже несколько раз говорили) Два сезона - слишком оптимистичный прогноз для разваленной до основания команды. Сейчас уже подтягивается топовая молодежь, но вот смотрю я на этот комментарий - и вижу себя несколько лет назад, когда Анахайм в перестройку уходил. Столько оптимизма от скорого дебюта топ-проспектов....
Реальность, к сожалению, сложнее. Не хочу огорчать, но парой сезонов перестройка не ограничится.
+6
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+6
Ответ Артём Григорьев
А Евгений Набоков работает сейчас в системе Сан-Хосе? Проясните ситуацию знающие люди. Если да, то у Ярослава может быть сильный наставник-соотечественник, имхо
Да, он должность директора по развитию вратарей занимает. По сути, работает со вратарями всей вертикали Сан-Хосе. Не знаю, как сейчас, но на последний момент это было так
+5
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максимально читаемый обмен
хотел получить команду для игры? получил
теперь не прокакайся
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Ответ Типичный Хоккеист
Что за пик первого раунда? А если СХ драфт-лотерею выиграет?
Изначально это пик Вегаса, который СХШ вместе с Эдстрёмом получили у рыцарей, отдав им Гертла. И теперь Эдстрём вместе с этим пиком едут в Нэшвилл.
Пик условный (надо чтобы был в топ-10, после чего у SJS будет выбор: отправить в Нэшвилл свой пик 1-го раунда 2025 или пик Вегаса).
Что касается пика 3-го раунда 2025, который получил СХШ, то это изначально пик Колорадо, который "лавины" отдали Нэшвиллу за Тренина.
+4
0
+4
Ответ Spit@ma
Новость - супер. Аскарову удачи, ему явно дадут играть и не подставят под шайбы. У акул отличная молодежь, там будет время на раскачку. По другим игрокам - Эдстрем - молодой швед, но лишь 9 номер по проспектам клуба в недавнем рейтинге. То есть цена его так себе. Хрона - вратарь, которого отдал Сан-Хосе - достаточно молодой, 23 года, сыграл 9 игр и не сказать, что блеснул. По сути, основное, что получили хищники - пик первого раунда. Дали бы играть Аскрарову и был бы у него хоть какой-то опыт бэкапа - получили бы пару пиков и толкового проспекта. В общем, сами виноваты
Сан-Хосе и не подставят под шайбы?) сомнительно
+4
0
+4
Основные у акул намного слабже чем у хищников. Так что дело за самим Яром
+3
0
+3
А Евгений Набоков работает сейчас в системе Сан-Хосе? Проясните ситуацию знающие люди. Если да, то у Ярослава может быть сильный наставник-соотечественник, имхо
+3
0
+3
Удачи Ярику в Сан Хосе, там больше шансов закрепиться в Нхл нежели в Нэшвилле
+3
0
+3
Ответ Jokeeee2604
Отличный переход, у акул все будет хорошо, через пару лет снова будут претенденты на чашку
Ну не через пару лет, конечно. Но лет через 4-5 - в самый раз. Аскарову тогда будет 26-27 - для вратарей это еще юношество))
+3
0
+3
В Шаркс в прошедшем сезоне у всех минус в графе полезность. Работы будет много, когда предоставят шанс
+2
0
+2
Все понимают что Аскаров праворукий вратарь и в НХЛ такие не звездят? Последний норм был Вокуон. А до этого один сезон блистал Теодор, и то в регулярке. Чашку вообще последний раз брал Фьюр, во времена слабых вратарей в принципе
+2
0
+2
Отличный вариант. Теперь все от Ярослава зависит.
+2
0
+2
В таком дне точно дадут шанс на игру и время, чтобы помочь команде и показать себя. Успеха и уверенности в себе Ярославу, он сдюжит!
+4
-2
+2
Сомнительно,но окэй. Ярославу удачи.
+3
-1
+2
Ответ Wild_Alex_28
Настолько избавился, что под 22 номером взял Сурина
Который, кстати, должен вырасти в очень приличного игрока.
+1
0
+1
Ответ upuckuH
Все понимают что Аскаров праворукий вратарь и в НХЛ такие не звездят? Последний норм был Вокуон. А до этого один сезон блистал Теодор, и то в регулярке. Чашку вообще последний раз брал Фьюр, во времена слабых вратарей в принципе
Праворукий вратарь - это тот который в правой держит клюшку или ловушку?
+1
0
+1
Ответ Zevs1984
От Сан-Хосе сейчас никто ничего не ждёт..значит не будет большой психологической нагрузки...по сути единственный конкурент Блэквуд...свои 30+ игр должен отыграть...все в руках Ярослава!!
Еще бы Ванечека спихнуть.
+1
0
+1
Ответ Василий Потемкин
Пики пикам рознь.Первый пик конкретно от "Сан-Хосе"-это способ заполучить на драфте 2025 года может даже франчайз- игрока.Тротц хорошо сработал.
Это не пик акул. Они могут отдать пик Вегаса, если им выпадет высокий лот
+1
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Ответ Mikita Zakharau
Дайте акулам два сезона, и все у них будет в шоколаде. Это не утки, которые уже 10 лет все всплывают
2 наврядли а вот 3-4 вполне.2 около топоаых центра в перспективе.Шакир(аерю в него) Ярослав. - почему бы и нет? Чем не стержень команды? Мясом обрастут и вперед
+1
0
+1
Ответ Vladimir Ilyushkin
ага, это шанс вытаскивать из сетки по 10 за матч
как по мне лучше так, чем играть в низшей лиге с мыслями «я бы потянул высшую».
сезон покажет потянет или нет
+1
0
+1
Отличный переход, у акул все будет хорошо, через пару лет снова будут претенденты на чашку
+2
-1
+1
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