Аскарова обменяли в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла»

Ярослав Аскаров стал игроком «Сан-Хосе».

«Шаркс» выменяли вратаря у « ». Клуб также получил форварда Нолана Берка и выбор в третьем раунде драфта-2025.

Взамен в «Предаторс» перешли нападающий Давид Эдстрем и вратарь Магнус Хрона. Клуб также получил условный выбор в первом раунде драфта-2025.

В прошлом сезоне вошел в символическую сборную проспектов АХЛ. Он провел 44 матча в регулярном чемпионате за «Милуоки», отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,39. 22-летний голкипер ранее запросил обмен из « ».

Берк набрал 15 (5+10) очков в 47 играх ECHL.

В активе Эдстрема 19 (7+12) баллов в 44 играх за «Фрелунду».

Хрона в сезоне-2023/24 провел 9 матчей в регулярном чемпионате , отражая в среднем 85,9% бросков при коэффициенте надежности 4,71.