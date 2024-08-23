  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «На Паралимпийские игры России ехать не надо. Нам не по пути с какими-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить»
33

Дмитрий Васильев: «На Паралимпийские игры России ехать не надо. Нам не по пути с какими-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить»

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не нужно ехать на Паралимпиаду в Париже

«На Паралимпийские игры России ехать не надо. Много раз говорил, что нам не надо ехать ни на эти политические Олимпийские игры, ни на паралимпийские, где нас ждет только унижение.

Нас уже на церемонию открытия не пригласили, а на закрытие, тем более, не позовут. Зачем нам такие унижения?

Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?

То, что нас на Паралимпиаду поедет 90 человек, имеет значение только в том случае, если наша команда сформирована из сильнейших, а не из тех, кого соблаговолит пригласить Бах с его бандой.

Тогда еще что-то, а не так, как с борцами и дзюдоистами, когда взяли и не допустили сильнейших, а более слабых пригласили. Что это такое вообще?! Это не им решать кого приглашать! Мы должны решать, как составлять нашу команду, которая будет защищать честь нашей страны.

Думаю, на Паралимпиаде отношение к нам ничем не поменяется. Если у них рука поднялась отстранить инвалидов... За что? За то, что они просто русские. Тогда это чистый воды шовинизм.

Поэтому, думаю, нашим спортсменам все равно не стоит туда ехать, потому что России не дадут ничего выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону. 

Паралимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoПаралимпийские игры
logoДмитрий Васильев
logoпаралимпийская сборная России
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Батовская-Фиалкова победила в финале суперспринта, Минккинен – 2-я, Харватова – 3-я
1сегодня, 14:37
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Пидручный победил в суперспринте, Тищенко – 2-й, Микишка – 3-й
5сегодня, 13:29
Шукалович о перспективах россиян на Кубке мира: «Минимум сезон нам понадобится, чтобы адаптироваться. Сейчас нам надо стрелять «минус 1» с теми же ходами»
1сегодня, 07:04
Шукалович о травме Логинова: «Это помешает подготовке. Думаю, что начало сезона точно будет пропускать»
4сегодня, 06:51
Фийон-Майе возобновил полноценные тренировки после лечения язвы желудка: «Я вернулся в норму»
сегодня, 06:32
Линдстрем о работе врачом после ухода из спорта: «Это потрясающая профессия. Иногда пациенты меня узнают»
2сегодня, 06:08
Дмитрий Васильев: «Нам надо хорошо поработать, чтобы президентом МОК был выбран адекватный человек. Если кандидат найдется, то нам необходимо его поддержать»
10сегодня, 05:56
Дмитрий Васильев: «Российский флаг будет возвышаться на всех международных соревнованиях точно так же, как солнце встает по утрам. Это неизбежный факт»
45вчера, 14:42
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниорки. Христова победила в суперспринте, Хямяляйнен – 2-я, Фодстад – 3-я
вчера, 14:42
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Элиаш выиграл суперспринт, Легович – 2-й, Берглунд – 3-й, Герхардсен – 4-й
вчера, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
4вчера, 04:03
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59
Первенство России среди юниоров. Иродов и Фролова победили в масс-стартах, Шеллер – 3-я, Коновалов – 7-й
517 марта, 07:16