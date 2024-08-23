Дмитрий Васильев: «На Паралимпийские игры России ехать не надо. Нам не по пути с какими-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить»

Дмитрий Васильев считает, что российским спортсменам не нужно ехать на Паралимпиаду в Париже

«На Паралимпийские игры России ехать не надо. Много раз говорил, что нам не надо ехать ни на эти политические Олимпийские игры, ни на паралимпийские, где нас ждет только унижение.

Нас уже на церемонию открытия не пригласили, а на закрытие, тем более, не позовут. Зачем нам такие унижения?

Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?

То, что нас на Паралимпиаду поедет 90 человек, имеет значение только в том случае, если наша команда сформирована из сильнейших, а не из тех, кого соблаговолит пригласить Бах с его бандой.

Тогда еще что-то, а не так, как с борцами и дзюдоистами, когда взяли и не допустили сильнейших, а более слабых пригласили. Что это такое вообще?! Это не им решать кого приглашать! Мы должны решать, как составлять нашу команду, которая будет защищать честь нашей страны.

Думаю, на Паралимпиаде отношение к нам ничем не поменяется. Если у них рука поднялась отстранить инвалидов... За что? За то, что они просто русские. Тогда это чистый воды шовинизм.

Поэтому, думаю, нашим спортсменам все равно не стоит туда ехать, потому что России не дадут ничего выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Паралимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.