Мареска о «Челси»: «Ни один тренер не проведет тренировку с 45 игроками. Я говорю клубу, кто мне не нравится. Надеюсь, найдем решение. Если нет, это создаст проблемы»

Энцо Мареска высказался о численности состава «Челси».

Состав английского клуба на данный момент насчитывает более 40 футболистов.

«Сейчас я работаю с текущим составом, в котором есть примерно 21, 22, 23 футболиста. Не с 42 игроками, потому что это невозможно.

Ни один тренер в мире не может провести тренировку с 45 игроками. Это невозможно.

Я просто сообщаю [клубу] про тех игроков, которые мне нравятся, и про тех, которые мне не нравятся.

И поскольку до конца трансферного окна осталась одна неделя, надеюсь, мы сможем найти решения для всех них.

Когда находишь решения, все счастливы. Когда не находишь, тогда создаешь некоторые проблемы», – сказал главный тренер « » .