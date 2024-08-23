Мареска о «Челси»: «Ни один тренер не проведет тренировку с 45 игроками. Я говорю клубу, кто мне не нравится. Надеюсь, найдем решение. Если нет, это создаст проблемы»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Футбол

Энцо Мареска высказался о численности состава «Челси».

Состав английского клуба на данный момент насчитывает более 40 футболистов.

«Сейчас я работаю с текущим составом, в котором есть примерно 21, 22, 23 футболиста. Не с 42 игроками, потому что это невозможно.

Ни один тренер в мире не может провести тренировку с 45 игроками. Это невозможно.

Я просто сообщаю [клубу] про тех игроков, которые мне нравятся, и про тех, которые мне не нравятся.

И поскольку до конца трансферного окна осталась одна неделя, надеюсь, мы сможем найти решения для всех них.

Когда находишь решения, все счастливы. Когда не находишь, тогда создаешь некоторые проблемы», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

65 комментариев
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Надо звать второго тренера просто, один тренирует 21-23 игрока и другой тоже. Если что между собой обмениваться игроками будут.
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Ответ Покерный Футбол
Надо звать второго тренера просто, один тренирует 21-23 игрока и другой тоже. Если что между собой обмениваться игроками будут.
Поттер же на контракте. Пусть тренирует.

Один в АПЛ и кубке. Второй в Конференции и КЛ.
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+186
Ну, сам согласился пойти в ад. Теперь разбирайся с чертями.
+55
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Ответ Покерный Футбол
Надо звать второго тренера просто, один тренирует 21-23 игрока и другой тоже. Если что между собой обмениваться игроками будут.
В Локомотиве пару лет назад практиковали такое
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кто тебя о чем будет спрашивать. взяли специально ноунейма, чтобы сиде молча, не отсвечивал пока боули в менеджера играет.
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А может Боули хочет играть в 3 звена? Тогда количество игроков как раз совпадает.
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Ответ TAGAY
когда я борьбой занимался, на западную часть города было всего 1 зал, так вот, участники турниров занимались вечером, а новички и без особого прогресса ребята по утрам, в Челси надо так же сделать) все норм будет!
Сборники и группа здоровья )
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Замечательный заголовок.
В точности передаёт смысл высказывания.
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+17
когда я борьбой занимался, на западную часть города было всего 1 зал, так вот, участники турниров занимались вечером, а новички и без особого прогресса ребята по утрам, в Челси надо так же сделать) все норм будет!
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Ответ Марат Романов
Чёт я сомневаюсь,что решает он ,а не Боули.Галлахер как пример
Он и не решает. Он говорит руководству о том, какие игроки ему не нужны. А захотят ли, и смогут ли они их продать - это уже другой вопрос.
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Можно попробовать ещё пару главных тренеров взять для ротации.
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Ответ Покерный Футбол
Надо звать второго тренера просто, один тренирует 21-23 игрока и другой тоже. Если что между собой обмениваться игроками будут.
Надо заявлять Челси-2 в премьер лигу.
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Ответ Покерный Футбол
Надо звать второго тренера просто, один тренирует 21-23 игрока и другой тоже. Если что между собой обмениваться игроками будут.
Можно просто выгнать Мареску и найти более сговорчивого
+7
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+6
Ждём новости об увольнении Марески за "несоответствие стилю Челси".
+7
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+6
Самое смешное, что Тухеля и Пакета выкинули на мороз во много из за того, что они были не слишком общительны с прессой. То ли дело Мареска. Человек в открытую поливает руководство, скупившее углей на пожизненные контракты и прочие украинские ракеты за 70, зато открытость)
+8
-2
+6
А четырёхсторонку слабо провести?
+6
-1
+5
Да скажите уже Мареске, что команда готовится к NFL, сколько можно скрывать эту информацию.
+4
-1
+3
Я просто говорю, кто мне не нравится, а они покупают ещё двух
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0
+3
Боули повторяет за Абрамовичем, закупая перспективных (возможно) игроков, но забыл повторить отдать их всех в аренду для развития.
+4
-1
+3
Знал куда шёл.
+4
-1
+3
Ответ Sergey Khan
А может Боули хочет играть в 3 звена? Тогда количество игроков как раз совпадает.
Ну да, 3 звена по 4-4-3 + вратари
+2
0
+2
Заявить Челси-2 в чемпионшип ✅
+2
0
+2
Ответ Покерный Футбол
Надо звать второго тренера просто, один тренирует 21-23 игрока и другой тоже. Если что между собой обмениваться игроками будут.
Покупать друг у друга
+2
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да , один лишний игрок. надо 44 чел )
+3
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Мареска - Боули: можно до закрытия ТО, подписать.....Абрамовича и Грановскую⁉️🤌🤌🤌
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Замечательный заголовок. В точности передаёт смысл высказывания.
В заголовке вся статья же)
+2
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Придётся искать нового тренера
+2
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Слушаешь этих посредственных тренеров и думаешь, что за хрень происходит в Челси вот уже который год!
+2
0
+2
Ответ Sergey Khan
А может Боули хочет играть в 3 звена? Тогда количество игроков как раз совпадает.
Он хочет взять супербол в этом сезоне
+1
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+1
Ответ B@SS
Вот останутся 23-25 игроков, у МС на сегодня 29 игроков, у МЮ - 33 и они никого не собираются продавать. Но ноют на Челси. ))
Удачи слить 20 игроков за неделю
+4
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