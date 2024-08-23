Мареска о «Челси»: «Ни один тренер не проведет тренировку с 45 игроками. Я говорю клубу, кто мне не нравится. Надеюсь, найдем решение. Если нет, это создаст проблемы»
Энцо Мареска высказался о численности состава «Челси».
Состав английского клуба на данный момент насчитывает более 40 футболистов.
«Сейчас я работаю с текущим составом, в котором есть примерно 21, 22, 23 футболиста. Не с 42 игроками, потому что это невозможно.
Ни один тренер в мире не может провести тренировку с 45 игроками. Это невозможно.
Я просто сообщаю [клубу] про тех игроков, которые мне нравятся, и про тех, которые мне не нравятся.
И поскольку до конца трансферного окна осталась одна неделя, надеюсь, мы сможем найти решения для всех них.
Когда находишь решения, все счастливы. Когда не находишь, тогда создаешь некоторые проблемы», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Один в АПЛ и кубке. Второй в Конференции и КЛ.
В точности передаёт смысл высказывания.