АПЛ подписала жалобу на новый формат клубного ЧМ. ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и желании повысить доход за счет увеличения числа матчей

Теги премьер-лига Англия ФИФА чемпионат мира среди клубов календарь Футбол

Футбольные лиги раскритиковали расширение клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

По информации Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, подписавших письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF) – организацией, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Ла Лига, Серия А и Бундеслига.

В письме с резкими формулировками WLF обвиняет ФИФА в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола и в том, что она ставит во главу угла свои собственные интересы, организовывая большее количество матчей для получения еще большего дохода.

Также там отмечается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая риску здоровье игроков.

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30 комментариев
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правильное решение. если топ-5 федерации объявят бойкот, то все закончится не начавшись
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Бунт как раз перед оглашением вердикта по Суперлиги
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Ответ Jarule
АПЛ против эксплуатации игроков и нереалистично большего числа матчей? это что коты против сметаны?)
А АПЛ-то в чем провинилась? Как было 38 туров, так и осталось. УЕФА и ФИФА реально обезумели. Лига наций, расширение ЛЧ и ЧМ, теперь еще клубный ЧМ. Страдают как раз внутренние чемпионаты, потому что вместо ломающихся из-за сумасшедшего графика игроков выходят ноунеймы
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+12
Уверен на 100% что единственный бенефициар этого дерьма это люди на верблюдах
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Ответ Adi Mov
АПЛ в первую очередь надо упразднить Кубок Лиги и разгрузить календарь, а не гоняться за деньгами самим.
с чего они должны упразднять? этот кубок не вчера придумали, и имеют полное право проводить
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В конфликт между ФИФА и АПЛ вмешалась УЕФА.

Они предложили дополнить традиционные еврокубки матчами Евролиги, которые будут играться по понедельникам и пятницам.

Пять рабочих, игровых дней в неделю и два выходных для футболистов, как и для обычных людей, высокие футбольные инстанции назвали "справедливой нагрузкой" для жирующих миллионеров, гоняющих по полю мяч.
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Первый пошел, но этого очень мало. Лигам, игрокам, клубам просто необходимо объединиться всем вместе.
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Зачем жалобы писать? Проще отправить туда U21 и делов то, деньги на писателей жалоб и адвокатов лучше сэкономить :)
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Норм тема.
Главное чтоб не очередной фэйл от дейли мэйл.
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Ответ a2wai
Первый пошел, но этого очень мало. Лигам, игрокам, клубам просто необходимо объединиться всем вместе.
Вы новость прочитали? АПЛ является одной из лиг, которые подписали.
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С такими инициативами Суперлига всё реальнее.
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Молодцы
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Молодцы. Другие лиги должны то же сделать.
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ФИФА хочет свою суперлигу. Стоило бы предъявить им иск о принуждении игроков к переработке. Не роботы, чай. В противном случае, как тут верно предлагалось, объявить итальянскую забастовку и посылать юношество.
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Ответ Diego 95
Если суперлигу создадут,будет смерть клубного футбола
никто не знает ни формат, ни участвующие команды, но то что это смерть клубного футбола, знает каждый противник Суперлиги
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Ответ a2wai
Игроки и клубы тоже все поголовно подписались?)) Все лиги подписали это письмо?))) Не идите в чужие комментарии со своей чушью)))
🤦‍♂️
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Ответ )( Paris )(
С одной стороны че за этих футболеров переживать? Не самые переутомленные люди , зарплатка их согреет Но с другой стороны, понятно ради чего эта вся фигня. И как минимум уже из-за чьх-то желаний нагреться еще больше, есть смысл возмутиться
Не самые переутомленные люди
Ты видимо не представляешь, какая бешеная нагрузка на организм один матч современной АПЛ.
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Ответ )( Paris )(
С одной стороны че за этих футболеров переживать? Не самые переутомленные люди , зарплатка их согреет Но с другой стороны, понятно ради чего эта вся фигня. И как минимум уже из-за чьх-то желаний нагреться еще больше, есть смысл возмутиться
а про травмы не думал? про то что будешь смотреть Арсенал Сити а там будут играть вторые составы из за травм не думал?
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Ответ Костя Паркер
Уверен на 100% что единственный бенефициар этого дерьма это люди на верблюдах
кстати да, зачем пытаться попасть в ЛЧ, если можно создать свою, только Суперлигу Чемпионов
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