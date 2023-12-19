АПЛ подписала жалобу на новый формат клубного ЧМ. ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и желании повысить доход за счет увеличения числа матчей
Футбольные лиги раскритиковали расширение клубного чемпионата мира.
Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.
По информации Daily Mail, АПЛ стала одной из лиг, подписавших письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF) – организацией, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Ла Лига, Серия А и Бундеслига.
В письме с резкими формулировками WLF обвиняет ФИФА в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола и в том, что она ставит во главу угла свои собственные интересы, организовывая большее количество матчей для получения еще большего дохода.
Также там отмечается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая риску здоровье игроков.
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Они предложили дополнить традиционные еврокубки матчами Евролиги, которые будут играться по понедельникам и пятницам.
Пять рабочих, игровых дней в неделю и два выходных для футболистов, как и для обычных людей, высокие футбольные инстанции назвали "справедливой нагрузкой" для жирующих миллионеров, гоняющих по полю мяч.
Главное чтоб не очередной фэйл от дейли мэйл.
Ты видимо не представляешь, какая бешеная нагрузка на организм один матч современной АПЛ.