АПЛ подписала жалобу на новый формат клубного ЧМ. ФИФА обвиняют в игнорировании интересов клубов и желании повысить доход за счет увеличения числа матчей

Футбольные лиги раскритиковали расширение клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

По информации Daily Mail, стала одной из лиг, подписавших письмо с жалобой, направленное в ФИФА Всемирным форумом лиг (WLF) – организацией, в состав которой входят 44 высших дивизиона разных стран, в том числе Ла Лига, Серия А и Бундеслига.

В письме с резкими формулировками WLF обвиняет ФИФА в невыполнении ее обязанностей в качестве руководящего органа мирового футбола и в том, что она ставит во главу угла свои собственные интересы, организовывая большее количество матчей для получения еще большего дохода.

Также там отмечается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая риску здоровье игроков.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре