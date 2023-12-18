Моуринью об увольнении из «Тоттенхэма»: «У клуба пустая комната для трофеев, а меня убрали за два дня до финала кубка. Нелепая ситуация»
Жозе Моуринью поддел «Тоттенхэм» за увольнение за неделю до финала Кубка лиги.
Португалец тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год. Тренера уволили 19 апреля – за 6 дней до финала Кубка английской лиги. 25 апреля «шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в финале (0:1).
– Есть ли какой-то уход из клуба, от которого вам до сих пор больно?
– Когда уходишь, всегда чувствуешь себя так себе. Я говорил, что тренер, которого никогда не увольняли – не тренер. Но есть разница, когда ты уходишь сам, а когда по решению клуба.
Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала. Вот это был случай, [когда я подумал]: «Да ладно».
«Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала осталось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет, – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast.
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Жозе все по делу сказал, действительно клуб с пустой комнатой для трофеев
я буду только За если он дойдет снова .
Увольнение могло может морально подстегнуть команду (частое явление), но по сути тут время не имело значения.
Для истории они остаются. Но для оценки реальности - уже неактуальны.
Тогда давай считать не за 10 лет, а за 5 месяцев. За последние 5 месяцев Челси осилил 10-е место АПЛ. А почему нет, мы же наугад берём срок, нет?)
Тоттенхэм-пыль собирал в комнате для трофеев