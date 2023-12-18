Моуринью об увольнении из «Тоттенхэма»: «У клуба пустая комната для трофеев, а меня убрали за два дня до финала кубка. Нелепая ситуация»

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Кубок английской лиги Тоттенхэм Футбол

Жозе Моуринью поддел «Тоттенхэм» за увольнение за неделю до финала Кубка лиги.

Португалец тренировал «Тоттенхэм» с 2019 по 2021 год. Тренера уволили 19 апреля – за 6 дней до финала Кубка английской лиги. 25 апреля «шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в финале (0:1).

– Есть ли какой-то уход из клуба, от которого вам до сих пор больно?

– Когда уходишь, всегда чувствуешь себя так себе. Я говорил, что тренер, которого никогда не увольняли – не тренер. Но есть разница, когда ты уходишь сам, а когда по решению клуба.

Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала. Вот это был случай, [когда я подумал]: «Да ладно».

«Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала осталось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет, – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast.

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36 комментариев
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Объективно, то увольнение перед финалом было максимально глупым
+115
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+111
В Англии просто чтут традиции вот и решили их не нарушать. А то еще выиграли бы чего доброго :)
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+48
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
не факт, жозе умеет брать трофеи
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-4
+40
Поддержу Жозе, неадекватно, хотя он точно не был королем в этот период
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Ответ arspurs9
Его увольняли не для финала. Шансов с его игрой в то время выиграть у Сити было 0, абсолютно. Увольнение могло может морально подстегнуть команду (частое явление), но по сути тут время не имело значения.
Вижу у фанатов Тоттенхэм и мышление Тоттенхэма .Вот из за такого 0 трофеев
+16
-5
+11
Да, поступило тогда руководство Тоттенхэма опрометчиво. Человек довел до финала команду, ну дай ты ему шанс, в итоге уволили, заплатили неустойку и все равно проиграли финал. Жизнь - лучший драматург.
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Ответ arspurs9
Да, у Тоттенхэма сейчас не лучшие времена по трофеям, но называть клуб «с пустой комнатой» и говорить про «никогда не выигрывал» - признак либо маленького ума, либо большой обиды. По секрету, Тоттенхэм 6-й клуб Англии по титулам. При этом его любимый Челси сделал рывок вперед исключительно после прихода денег Абрамовича, находясь до этого на уровне Сандерленда, Ноттингема и Шеффилда Уэнсдей. Ровно как и Сити с приходом шейхов, ничего из себя не представляя до этого. Фактически сейчас только Тоттенхэм на протяжении последних 10 лет обитает в топе или рядом в АПЛ без шейхов или богатых инвесторов (американских или по инерции русских с бесконечными влияниями от Ромы).
Последний раз Тоттенхэм брал трофей в 2008 году. Прошло 15 лет.если ты считаешь себя топ-клубом то либо нужно как то чаще брать трофеи, либо не говорить что ты топ. Клуб в последний раз выигрывал лигу в 1961, кубок и Суперкубок в 91 и что ты хочешь сказать это супер трофейная комната?
Жозе все по делу сказал, действительно клуб с пустой комнатой для трофеев
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Позже ’Особенный ’ перешёл в Рим который был ни о чем и взял с ним Кубок Конференции потом дошел до финала Лиги Европы и будет интересно неужели , он , Жозе снова сможет ли дойди до финала.
я буду только За если он дойдет снова .
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Ответ DanielCarvalho
Вот только Челси за последние 10 лет, дважды брал АПЛ, дважды ЛЧ, лигу Европы, Суперкубок уефа Тоттенхэм-пыль собирал в комнате для трофеев
я извиняюсь, а трофеи имеют какой то срок годности? Можно узнать,после какого срока трофеи уже можно не учитывать?
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Ответ corazón blanco
Да, поступило тогда руководство Тоттенхэма опрометчиво. Человек довел до финала команду, ну дай ты ему шанс, в итоге уволили, заплатили неустойку и все равно проиграли финал. Жизнь - лучший драматург.
Его увольняли не для финала. Шансов с его игрой в то время выиграть у Сити было 0, абсолютно.
Увольнение могло может морально подстегнуть команду (частое явление), но по сути тут время не имело значения.
+12
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+2
Ответ БолельщикСоСтажем
Поддержу Жозе, неадекватно, хотя он точно не был королем в этот период
Жозе всегда король
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Ответ Men77
я извиняюсь, а трофеи имеют какой то срок годности? Можно узнать,после какого срока трофеи уже можно не учитывать?
когда в клубе не остается людей, причастных к тем трофеям.
Для истории они остаются. Но для оценки реальности - уже неактуальны.
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Ответ DanielCarvalho
Вот только Челси за последние 10 лет, дважды брал АПЛ, дважды ЛЧ, лигу Европы, Суперкубок уефа Тоттенхэм-пыль собирал в комнате для трофеев
Причем тут «последние 10 лет»? Трофеи прошлого не имеют значения?
Тогда давай считать не за 10 лет, а за 5 месяцев. За последние 5 месяцев Челси осилил 10-е место АПЛ. А почему нет, мы же наугад берём срок, нет?)
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Ответ arspurs9
Окей. У Челси 32, у Тоттенхэм 24 трофея. Комната Челси почти такая же пустая. Факт? Факт. Он говорит именно об этом, а не о «топ» или нет.
Вот только Челси за последние 10 лет, дважды брал АПЛ, дважды ЛЧ, лигу Европы, Суперкубок уефа
Тоттенхэм-пыль собирал в комнате для трофеев
+2
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Ответ Тухель
Так я даже помню когда Тоттенхэм выигрывал КЛ с Хуанде Рамосом, вроде в году в 2008. По этом как обычно привирает Маур. Увольнение Маура было верным решением, может момент да был не очень выбран, но мы не знаем всей информации.
Да, брат, не все так однозначно, надо просто немного потерпеть, сплотиться вокруг Леви и когда-нибудь ТТХ выиграет трофей.
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Ответ arspurs9
Мышление Тоттенхэма это желание распрощаться с тем, кто быстро разваливал команду и показал худшую игру за 15 лет? Рассказывай дальше)
Мышление Тоттенхэма - это лишиться единственного шанса выиграть трофей по собственному желанию
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Ответ arspurs9
Причем тут «последние 10 лет»? Трофеи прошлого не имеют значения? Тогда давай считать не за 10 лет, а за 5 месяцев. За последние 5 месяцев Челси осилил 10-е место АПЛ. А почему нет, мы же наугад берём срок, нет?)
вы с дружком можете и дальше натягивать сову на глобус, придираться к словам и срокам, но Жозе (как бы кто к нему не относился) сказал по делу (хоть и с подколом): на момент его увольнений было два неоспоримых факта: 1) через пару дней был финал хоть какой-то кубка; 2) клуб давно (по любым меркам) ничего не выигрывал. И ситуация действительно нелепая.
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Ответ Born is the King
Вижу у фанатов Тоттенхэм и мышление Тоттенхэма .Вот из за такого 0 трофеев
Как будто Мейсоном был шанс выиграть у Гвардиолы)
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Ответ JENNINGS
Ну когда «Эвертон» постоянно играл в ЛЧ и добирался до финала этого турнира? :)
минусуют, правда глаза режет. Вообще столько клубов есть, которые есть за что ненавидеть, а ненавидят все правильный, прекрасный, исторический Тоттенхэм
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Ответ Picachu
Это ж Шпоры они сами по себе максимально глупые . Тоттенхэм это Эвертон который не болтается в пропасти
Ну когда «Эвертон» постоянно играл в ЛЧ и добирался до финала этого турнира? :)
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У меня всегда было некое теплое воспоминание о смешном нраве Моуринью, но чёт его все ещё не отпускает. Так обосрать - невежа. Иногда не понимала ,за что люди многие его недолюбливают - есть за что зараза.
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Пусть Леви пригласят в этот Подкаст....., и спросят у него: жалеет ли он об увольнении Маура, за 2 дня до финала?
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Фактически словами Озила сказал
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Ну, а как бы руководство выглядело, если бы Жозе выиграл кубок, а его после этого уволили? Тем более, что у Маура великолепная кубковая статистика и были хорошие шансы зацепить чашку. Похоже, что евреи приняли решение, что смена тренера имеет больший приоритет, чем трофей.
+3
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Особенно странно слышать упреки от тренера, сделавшего худший Тоттенхэм за 15 лет со времен первого сезона Реднаппа.
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