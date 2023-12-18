Жозе Моуринью поддел «Тоттенхэм» за увольнение за неделю до финала Кубка лиги.

Португалец тренировал « » с 2019 по 2021 год. Тренера уволили 19 апреля – за 6 дней до финала Кубка английской лиги. 25 апреля «шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в финале (0:1).

– Есть ли какой-то уход из клуба, от которого вам до сих пор больно?

– Когда уходишь, всегда чувствуешь себя так себе. Я говорил, что тренер, которого никогда не увольняли – не тренер. Но есть разница, когда ты уходишь сам, а когда по решению клуба.

Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев. И меня уволили за два дня до финала. Вот это был случай, [когда я подумал]: «Да ладно».

«Тоттенхэм» никогда не выигрывал, а до финала осталось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет, – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре