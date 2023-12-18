Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 14:00

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Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ней примут участие 16 клубов, занявших два первых места в своих группах.

Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест – несеяными. Сеяные команды сыграют с несеяными. При этом представители одной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут.

Команды, которые встречались на групповом этапе, также не могут сыграть друг против друга на стадии 1/8 финала.

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Арсенал» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Барселона» (Испания).

Несеяные: ПСВ (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Лацио» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия).

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

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71 комментарий
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Будет все, как мы «любим». Сосьедад-Копенгаген, Дортмунд-ПСВ. Но зато Бавария-ПСЖ в 800 раз и Сити-Интер.
+44
0
+44
Барселоне -> ПСВ, Реалу -> Копенгаген
ПСЖ -> Баварию, Зениту -> ФНЛ
+29
-9
+20
Ответ Тарас Гладушин
Кроме ПСЖ в несеянных нет ни одной сильной команды, так что команды, вышедшие с первого места, должны без проблем выходить в 1/4
Интер?
+17
-3
+14
Шары, в морозилке до 14:00?
+9
-1
+8
Ответ Groznyi2024
Сити - Копенгаген
100%. Со всеми остальными клуб, смявший в этом году Лейпциг, Баварию, Реал, Интер с общим счетом 18-3, выскочить на дуэль не решится
+7
-1
+6
Ответ Тарас Гладушин
Кроме ПСЖ в несеянных нет ни одной сильной команды, так что команды, вышедшие с первого места, должны без проблем выходить в 1/4
Сосьедад, Барселона, Боррусия, Атлетико в паре с ПСЖ или Интером не будут выглядить фаворитами.
+5
-1
+4
Ответ Тарас Гладушин
Кроме ПСЖ в несеянных нет ни одной сильной команды, так что команды, вышедшие с первого места, должны без проблем выходить в 1/4
Чем "Интер", "Наполи", и возможно так же РБ и "Порту", принципиально слабее тех же Дортмунда и "Сосьедада"?
+5
-1
+4
Ответ Real_v_dushe
Тут УЕФА подогреет шары своим любимцам и выдадут им скорее всего бчк, потому что слабее их сейчас просто нет команды.
ну не стоит недооценивать Барсу, в феврале они могут ход набрать
+3
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Ответ Заяцволк
Ман Сито и Реал сойдутся в жестокой битве за Копенгаген, кто же заберет такой желанный трофей ?
Все несеянные сойдутся в жёсткой битве за сладкую каталонскую булочку :)
+3
0
+3
Хочу Арсеналу ПСЖ. Интересная дуэль будет. Но, вообще, кто угодно, только не Интер. Индзаги хорош, настоящий кубковый тренер, оставим таких соперников на последующие стадии.
+3
0
+3
А где потратившие на состав 1,5 миллиарда - маню? 🤔
+6
-3
+3
Ответ Andrey Maximkin
Барселоне -> ПСВ, Реалу -> Копенгаген ПСЖ -> Баварию, Зениту -> ФНЛ
Реалу псж🙏
+6
-3
+3
Ответ rdyabin@icloud.com
Будет все, как мы «любим». Сосьедад-Копенгаген, Дортмунд-ПСВ. Но зато Бавария-ПСЖ в 800 раз и Сити-Интер.
Нет, Сити как обычно попадёт на какой- то ПСВ или Лацио
+3
-1
+2
Ман Сито и Реал сойдутся в жестокой битве за Копенгаген, кто же заберет такой желанный трофей ?
+2
0
+2
Ответ Tristan...
ПСВ - Реал
Реалу за последние 10 лет в 1/8 попадались: Шальке, Шальке, Рома, Наполи, ПСЖ, Аякс, Сити, Аталанта, ПСЖ, Ливерпуль. Не из топ-лиги только тот самый Аякс Тен Хага. Так что сегодня Реалу достанут ПСЖ или Интер.
+2
0
+2
Ответ Тарас Гладушин
Кроме ПСЖ в несеянных нет ни одной сильной команды, так что команды, вышедшие с первого места, должны без проблем выходить в 1/4
а там есть Интер, прошлогодний финалисть, в этом году тоже на очень хорошем форме находится
+2
-1
+1
ПСЖ - Реал Мадрид давайте))
+2
-1
+1
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Ставлю жизнь пяткова и романа, что реалу копенгаген попадется
+1
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Опять Реал-ПСЖ что ли?)
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Ответ Папичслав
Ливерпуля главное нету, а то как обычно самых слабых получали
Да уж, слабее не придумаешь)
Последние 5 сезонов в 1/8 - Реал, Интер, Лейпциг, Атлетико, Бавария
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Ответ Groznyi2024
Сити - Копенгаген
К гадалке не ходи.)
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Ответ Тарас Гладушин
Кроме ПСЖ в несеянных нет ни одной сильной команды, так что команды, вышедшие с первого места, должны без проблем выходить в 1/4
интер должен побеждать всех кроме сити, баварии и реала
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Сити ПСЖ и нормуль
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Ответ DimaBayern
Сегодня жеребьёвка 1/8 финала Лиги Чемпионов. И надо сказать, что именно во время жеребьёвки, и именно стадии 1/8 финала есть одна "мерзкая" команда. Это Манчестер Сити. Именно в плане жеребьёвки, не более. Почему, спросите вы? Посмотрите на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов, начиная с сезона 2016/17 и заканчивая сезоном 2022/23. И вы можете увидеть, что Манчестер Сити всегда вытаскивали в первой же паре, максимум во второй паре. И мало того, что их вытаскивали с самого начала, они ещё и получали себе простого соперника. Монако, Базель, который они обыграли в первом матче 4:0, Шальке 04, который был в кризисе и был разгромлен 7:0, Реал Мадрид, Боруссия М, у которого был спад и оба матча проиграл 0:2, Спортинг, которого Манчестер Сити разгромил в первом матче 5:0, и РБ Лейпциг, который проиграл 7:0. И в большинстве случаев всё уже решалось в первом матче. Только Реал Мадрид был сложным соперником для них. Поэтому, я не удивлюсь, если первую команду вытащат Копенгаген, и им выпадет Манчестер Сити. А вообще, хотелось бы новых противостояний. ПСЖ - Атлетико Мадрид/Реал Сосьедад РБ Лейпциг - Арсенал/Барселона Арсенал - Интер/РБ Лейпциг/ПСЖ Лацио - Манчестер Сити Боруссия Д - ПСВ Копенгаген - Реал Сосьедад И так далее.
Сказочный д...б.Разве в ПО попадут слабые команды.В двух матчах можно случится что угодно
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Ответ Groznyi2024
Сити - Копенгаген
ПСВ - Реал
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Ответ Real_v_dushe
У Реала на самом деле нет проблем с составом из-за травм с точки зрения перспектив конца февраля-начала марта (даже сейчас после последнего в этом году матча, выезда к Алавесу, глобально будет только вопрос по форме вернувшихся игроков): Тчуамени уже вышел из лазарета (вчера играл). Винисиус и Камавинга на выходе (10 января готовность предварительно). Карвахаль, Менди и Гюлер готовы играть, их просто берегут и перестраховываются, с начала января они все доступны Милитао выйдет на поле в конце января-начале февраля. Проблему Куртуа команда вроде как решила, оба вратаря играют очень надёжно, Алаба - Реал планирует подписать ЦЗ в январе. А больше у Реала травмированных нет.
да, есть такое, надеюсь всё выздоровшие быстро форму наберут (Тчуамени вчера был не очень), но трансфер ы всё равно очень нужны по моему, особенно в защиту
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А на арене все те же !
Их по блату что ли протаскивают в плей-офф ?
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Ответ Sanan1908
Как болельщик Интера , хочу арсенал :)
Не очень то хотелось, мы конечно мясом обросли и тягаться сможем на равных со всеми, хоть и не будем фаворитами с Сити, Реалом, Баварией, но уж лучше это будет на более поздней стадии. Хотя шансов больше, что кто то из них достанется так как с Сосьедадом встретится не сможем, остаётся 4 команды, которое номинально сильнее, против трех где шансов уже больше у нас.
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ПСВ, Копенгаген, Порту, Лейпциг, Лацио - нямка для сеянных.
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