Гвардиола о расширении клубного ЧМ: «Я не против новых турниров, я против отсутствия времени на восстановление. Вот на это я все время жалуюсь»

Пеп Гвардиола высказался о расширении клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в Штаты, надеюсь, с нашими семьями, и проведем там клубный чемпионат мира. ФИФА решила создать и расшириться еще больше. То же самое касается и чемпионата мира. Приходится адаптироваться.

Я не против новых соревнований, я против отсутствия времени на восстановление между сезонами. Вот на это я все время жалуюсь. Нормально играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы закончим сезон, нам [нужно время] перед тем, как мы снова приступим к работе», – сказал главный тренер « ».

FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного ЧМ: «Это пренебрежение личной жизнью игроков. Чрезвычайное психическое и физическое напряжение – главная проблема футболистов»

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