Гвардиола о расширении клубного ЧМ: «Я не против новых турниров, я против отсутствия времени на восстановление. Вот на это я все время жалуюсь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия ФИФА Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов Футбол

Пеп Гвардиола высказался о расширении клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

«ФИФА приняла решение, которое поддерживают все клубы… Мы полетим в Штаты, надеюсь, с нашими семьями, и проведем там клубный чемпионат мира. ФИФА решила создать и расшириться еще больше. То же самое касается и чемпионата мира. Приходится адаптироваться.

Я не против новых соревнований, я против отсутствия времени на восстановление между сезонами. Вот на это я все время жалуюсь. Нормально играть каждые три, пять или семь дней, но когда мы закончим сезон, нам [нужно время] перед тем, как мы снова приступим к работе», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного ЧМ: «Это пренебрежение личной жизнью игроков. Чрезвычайное психическое и физическое напряжение – главная проблема футболистов»

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14 комментариев
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обычно я поддерживаю точку зрения "вам платят миллионы, значит, должны играть хоть каждый день", но всему же есть предел. Новый клубный чемпионат + 7 игр, УЕФА чинит то, что не ломалось (ЛЧ), + 4 игры. Осталось еще АПЛ расширить до 24 команд для полного счастья. Хотелось бы все-таки футболистов видеть здоровыми и бодрыми на поле, а не еле волочащими ноги в 80-й игре за сезон.
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Ответ uchiyamada
обычно я поддерживаю точку зрения "вам платят миллионы, значит, должны играть хоть каждый день", но всему же есть предел. Новый клубный чемпионат + 7 игр, УЕФА чинит то, что не ломалось (ЛЧ), + 4 игры. Осталось еще АПЛ расширить до 24 команд для полного счастья. Хотелось бы все-таки футболистов видеть здоровыми и бодрыми на поле, а не еле волочащими ноги в 80-й игре за сезон.
Тут не то, что волочить ноги, тут скоро будут вторыми составами доигрывать чемпионаты, так как к зиме уже все переломанные.
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Делай деньги, делай деньги! Все остальное-дребебедень! (С)
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Ответ uchiyamada
обычно я поддерживаю точку зрения "вам платят миллионы, значит, должны играть хоть каждый день", но всему же есть предел. Новый клубный чемпионат + 7 игр, УЕФА чинит то, что не ломалось (ЛЧ), + 4 игры. Осталось еще АПЛ расширить до 24 команд для полного счастья. Хотелось бы все-таки футболистов видеть здоровыми и бодрыми на поле, а не еле волочащими ноги в 80-й игре за сезон.
Ты не увидишь еле волочащих ноги игроков, а ты просто включишь Реал, а там половина крутых игроков будет травмирована, включишь Сити, а там такая же картина и так везде.
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прогрев на предмет сокращения национальных чемпионатов пошёл
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Середина сезона, а тут уже обилие травм во всех чемпионатах. На этих вновь появляющехся турнирах видимо с костылями будут играть или как черепахи ползать без отдыха
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берите дубль с собой глядишь и новые игроки себя проявят и можно таких в сезон апл брать. отличный турнир чтоб обкатать воспитанников.
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Бабки бабки бабки бабки… все это совсем не про спорт, к сожалению
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У всех топовых команд фактически два состава. Ротация игроков в помощь.
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Ответ АланСмити
Ты не увидишь еле волочащих ноги игроков, а ты просто включишь Реал, а там половина крутых игроков будет травмирована, включишь Сити, а там такая же картина и так везде.
а здоровые будут еле ползать, на ЧМ и ЧЕ иногда такая картина уже наблюдалась.
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