Винер о нейтральном статусе: «Мы не беженцы и не бомжи. Выступать без флага и родины – зачем вообще тогда выступать?»

Ирина Винер высказалась о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать?

Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам.

Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены все получат и так – звания, машины, призовые – все получат они», – сказала в эфире «Соловьев Live».

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит