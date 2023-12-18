Винер о нейтральном статусе: «Мы не беженцы и не бомжи. Выступать без флага и родины – зачем вообще тогда выступать?»
Ирина Винер высказалась о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать?
Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам.
Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены все получат и так – звания, машины, призовые – все получат они», – сказала Винер в эфире «Соловьев Live».
Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит
Царь бояр отругал, крепостные празднуют?
Ну так пусть у всех будут трусики, маечки и вперёд, а не только у русских.
Нужно спрашивать спортсменов. Олимпийский чемпион это пик карьеры, зачем сейчас тренироваться юниорам, если в ближайшие Олимпиады им не разрешат ехать. (В том числе по требованиям Украины в МОК)
Спорт к сожалению «в политике» давно.
Больше всего жаль было всю команду паралимпийцев когда их не допустили к Зимним Играм 2018. У них вообще не спрашивали.
Им завтра скажут, что -это на самом деле Божья роса, они и глазом не моргнут, будут так и повторять.
Её вообще-то персонально дисквалифицировали на два года, теперь и спортсменки пусть дома сидят и помалкивают.
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса...
Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас...
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.
Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют.
Так прощаемся мы с серебристою,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы
По крови, упругой и густой.
И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза.
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют,
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою.
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса...