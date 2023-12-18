Винер о нейтральном статусе: «Мы не беженцы и не бомжи. Выступать без флага и родины – зачем вообще тогда выступать?»

Теги художественная гимнастика МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер высказалась о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать?

Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам.

Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены все получат и так – звания, машины, призовые – все получат они», – сказала Винер в эфире «Соловьев Live».

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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55 комментариев
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еще одна из комы вышла, пропустив 2 ОИ с белым флагом.
+62
-7
+55
В 2021 году были беженцами и бездомными?
+40
-7
+33
Вот странно. Она пытается доказать, что высшая ценность - это флаг и родина, а аргументирует тем, что все получат "звания, машины и призовые".
+30
-3
+27
Ответ Илья Савчук
еще одна из комы вышла, пропустив 2 ОИ с белым флагом.
Три. 2018, 2020(1) и 2022
+24
-3
+21
Муж её Усманов до санкций был резидентом Швейцарии, а теперь живет в Узбекистане
+20
-4
+16
А зачем до этого выступали?
+12
-3
+9
Интересное двуличие.Когда надо-спорт вне политики,когда не надо-где наши флаг,гимн и прочее.Так это прочее и есть политика.)Вам предлагают чистый спорт.Трусики,маечки и вперёд за результатом.Да вот хрен там...
+11
-2
+9
Ответ Илья Савчук
еще одна из комы вышла, пропустив 2 ОИ с белым флагом.
Я один раз такое написал, мне потом накидали, что это другое, типа обстоятельства отмены флага были другие, так что это не считается😁
+8
0
+8
Сколько можно балаболить на эту тему?? Не нравится, не езжайте, что заслужили то и получили
+9
-2
+7
Ответ bolshovandrey
Комментарий удален модератором
И что с того?
Царь бояр отругал, крепостные празднуют?
+7
-1
+6
Что весомее для спортсменов - медаль чемпиона Олимпийских игр или по Винер "звания, машины, призовые" за "добровольный" отказ и участие в спойлерских мероприятиях? Вопрос риторический. Как обычно запугают, а потом купят. От соблазнов смогут отказаться единицы.
+7
-1
+6
Одной фразой оскорбила беженцев и бездомных,тебе бы хоть на день пожить как они так бы не говорила,змея старая.
+7
-3
+4
Ответ Leer_82
Вот странно. Она пытается доказать, что высшая ценность - это флаг и родина, а аргументирует тем, что все получат "звания, машины и призовые".
Так других ценностей у родины нет.
+4
0
+4
Ответ And-Rover
Копию Олимпиады делать надо. Иначе вы от этих игр Дружб и БРИКСов будете плеваться. Непонятно чё правительство кроме пустых слов ничего не делает. Им даётся такой шанс, а они надеются что их вернут. МОК и ВАДА это точно не те организации куда надо возвращаться.
а кто на эту копию Олимпиады приедет и в чём будет её престиж?
+8
-4
+4
Ответ And-Rover
Как минимум лишаться национальной символики никто не будет. Ни одна сборная.
Ну, во-первых, пока такая проблема есть только у России. Во-вторых, уже же создали Игры Дружбы, на которые могут приехать спортсмены всех стран. О толпе желающих пока не слышно. Даже нет критериев, как туда отобраться, что уже показывает уровень соревнований.
+4
-1
+3
А и действительно, зачем вообще спортсменам соревноваться, если деньги и так дадут? Главное, Президента поддерживать
+5
-2
+3
Спортсмены же не рабы федерации, тренируются годами, ждут олимпиад и своим трудом заслужили выступать хоть без флага, хоть под флагом чунга-чанги
+7
-4
+3
Если не выступать,зачем тогда профессиональный спорт?
+4
-1
+3
Ответ Vasiliy S
И что с того? Царь бояр отругал, крепостные празднуют?
Ну просто будет смешно. Не ищите глубокой подоплеки
+2
0
+2
Ответ Аврал
Интересное двуличие.Когда надо-спорт вне политики,когда не надо-где наши флаг,гимн и прочее.Так это прочее и есть политика.)Вам предлагают чистый спорт.Трусики,маечки и вперёд за результатом.Да вот хрен там...
Лол
Ну так пусть у всех будут трусики, маечки и вперёд, а не только у русских.
+2
0
+2
для кого она это всё декламирует ???
+4
-2
+2
Ирина Винер не спортсмен, а функционер.
Нужно спрашивать спортсменов. Олимпийский чемпион это пик карьеры, зачем сейчас тренироваться юниорам, если в ближайшие Олимпиады им не разрешат ехать. (В том числе по требованиям Украины в МОК)
Спорт к сожалению «в политике» давно.
Больше всего жаль было всю команду паралимпийцев когда их не допустили к Зимним Играм 2018. У них вообще не спрашивали.
+3
-1
+2
чему удивляться?)
Им завтра скажут, что -это на самом деле Божья роса, они и глазом не моргнут, будут так и повторять.
+2
-1
+1
Не выступай, бабка
+2
-1
+1
Начала так пафосно - флаг, гимн.. А закончилось всё баблом, "нас и здесь хорошо кормят".
Её вообще-то персонально дисквалифицировали на два года, теперь и спортсменки пусть дома сидят и помалкивают.
+1
0
+1
Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса...

Капитан, обветренный, как скалы,
Вышел в море, не дождавшись нас...
На прощанье подымай бокалы
Золотого терпкого вина.

Пьем за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют.
Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют.

Так прощаемся мы с серебристою,
Самою заветною мечтой,
Флибустьеры и авантюристы
По крови, упругой и густой.

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза.
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса.

Вьется по ветру веселый Роджер,
Люди Флинта песенку поют,
И, звеня бокалами, мы тоже
Запеваем песенку свою.

Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем море
Бригантина подымает паруса...
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Давно пора без флага и гимна. Всем!!! В этом смысл Олимпийского движения как соревнования сильнейших спортсменов планеты!
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Ответ And-Rover
Как минимум лишаться национальной символики никто не будет. Ни одна сборная.
Ага. Ни одна. Ни "Абхазия", ни "Южная Осетия", ни "Приднестровская респ.", ни ... кто там ещё поучаствует, кроме белорусов?..
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Сказал человек с усмановской яхты
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Для меня не проблема выступить как "нейтралка", если я на законных основаниях смогу получить "свою" заслуженную золотую медаль
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