«Жирона» осталась на 1-м месте в Ла Лиге после 17-го тура. «Реал» отстает на 2 очка, «Барса» – на 9, «Атлетико» – на 10 при матче в запасе
«Жирона» сохранила лидерство в Ла Лиге.
Сегодня команда Мичела Санчеса одержала победу над «Алавесом» в 17-м туре чемпионата Испании – 3:0. Бело-красные занимают первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.
Вторым идет «Реал» – в активе мадридского клуба 42 балла. На третьей строчке расположилась «Барселона» с 35 очками.
Четвертое место занимает «Атлетико» – он набрал 34 очка и провел на одну игру меньше, чем конкуренты.
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Тупо разрывают всяких Алавесов и банкротных середняков
Даже приятно что Реал разгромил такую машину)