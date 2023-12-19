«Жирона» осталась на 1-м месте в Ла Лиге после 17-го тура. «Реал» отстает на 2 очка, «Барса» – на 9, «Атлетико» – на 10 при матче в запасе

«Жирона» сохранила лидерство в Ла Лиге.

Сегодня команда Мичела Санчеса одержала победу над «Алавесом» в 17-м туре чемпионата Испании – 3:0. Бело-красные занимают первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Вторым идет « » – в активе мадридского клуба 42 балла. На третьей строчке расположилась « » с 35 очками.

Четвертое место занимает « » – он набрал 34 очка и провел на одну игру меньше, чем конкуренты.

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