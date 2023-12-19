«Жирона» осталась на 1-м месте в Ла Лиге после 17-го тура. «Реал» отстает на 2 очка, «Барса» – на 9, «Атлетико» – на 10 при матче в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Жирона» сохранила лидерство в Ла Лиге.

Сегодня команда Мичела Санчеса одержала победу над «Алавесом» в 17-м туре чемпионата Испании – 3:0. Бело-красные занимают первое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

Вторым идет «Реал» – в активе мадридского клуба 42 балла. На третьей строчке расположилась «Барселона» с 35 очками.

Четвертое место занимает «Атлетико» – он набрал 34 очка и провел на одну игру меньше, чем конкуренты.

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14 комментариев
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Дико топлю за Жирону, Астон Виллу, Байер в этом сезоне, еврофутболу не помешает встряска.
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Первый каталонский хорош конечн
Тупо разрывают всяких Алавесов и банкротных середняков
Даже приятно что Реал разгромил такую машину)
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Без сенсаций,первый мадридский и первый каталонский разыграют чемпионство
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Ответ Dynamite
Дико топлю за Жирону, Астон Виллу, Байер в этом сезоне, еврофутболу не помешает встряска.
А ещё Болонья в Серии А и Ипсвич в Чемпионшипе
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как сказал бы Раньери - ну вот Жирона и обеспечила себе место в Ла Лиге на след сезон, теперь можно и в футбол поиграть
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41 забитых, больше, чем у МанСити, лучшей по забитым в АПЛ. С детства за Жирону.
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Надо Жирону приглашать в суперлигу, а не лузеров бчк
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Ответ KarLik
Всего пару Туров осталось , в следующем Бетис сведет их с ума и закончат 0-0, а далее 03.01 Атлетико уже снесет с 1 места , точно, однако, команда очень хороша, что правда, то правда
Атлетико снесет жирону? Это тот самый Атлетико который отлетел от бильбао 2-0 и от кризисной барсы, которую жирона не заметила, я все верно понял?
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