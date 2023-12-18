Туктамышева о соцсетях: «Могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать?»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась об ответственности перед аудиторией в соцсетях.

«Что касается жизни, я могу сказать, что это ответственно – транслировать свою жизнь, когда у тебя огромная база поклонников. Все равно ты начинаешь осознавать, что ты не можешь там делать лютую какую-то фигню.

На тебя все смотрят, и не все, но есть много подростков, есть дети. И ты все равно ответственна за то, какой контент они будут употреблять. У нас очень много разного, как хорошего, так и плохого, и хотя бы от себя пусть будет что-то идти положительное.

Но это тоже не сразу ко мне пришло. Я была такая очень за свободу. Я вообще гедонист, люблю все, саму жизнь. Меня, если чуть-чуть где-то ущемляют, думаю: «Кто они все такие, чтобы меня ущемлять в моих правах? Почему я не могу это выставить?»

Но это было в подростковом возрасте, максимализм такой. Сейчас я ответственно к этому подхожу.

Но все равно могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — сказала чемпионка мира по фигурному катанию в подкасте «Go учиться».

42 комментария
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Честно. Не строит из себя ангела.
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честно говорю. я бы с ней побухал. и деваха вхрослая и в башке что то есть а не эти курицы малолетние. Лиза прям зачет !
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Ну вообще она права - она совершеннолетняя, никогда не позиционировала себя как скромняшку, а спортсмены в самом деле ведут далеко не идеальный образ жизни, это все таки люди
Главное не злоупотреблять конечно, а так кмк ничего сверхъестественного в этом нет
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А что тут такого? Взрослая, самоостоятельная девушка. Она хотя бы не лицемерит как некоторые. А моралисты и ханжи пусть идут лесом.
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Ответ Viks
Комментарий скрыт
Любить это не обязательно бутылками пить. Если ты не любишь алкоголь, то незачем и бокал шампанского пить.
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В Питере тире пить)
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Ответ Беглый*
Комментарий скрыт
Что-то ей это не мешало обыгрывать девочек-трезвенниц
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Несмотря на милое личико...
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Ответ Viks
Есть много случаев, когда пьют бокал шампанского, без любви.
Ну только если пальцы в дверь зажимают. А так зачем пить или есть то, что ты не любишь?
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Ответ Viks
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Знаю людей, которым врач прописывал «средиземноморскую диету»: это когда 1-2 бокала красного вина в день + хорошая пища.
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Ответ Александр Трифон0в
Хорошо что в ее понимании алкоголь это не вино и пиво, а нечто отдельное
"напитки покрепче, слова покороче" ©
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Ответ Юркин Клоп
Что-то ей это не мешало обыгрывать девочек-трезвенниц
ну им же ещё не продают)
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Ответ Viks
Есть много случаев, когда пьют бокал шампанского, без любви.
А какой в этом смысл? Все надо делать в этой жизни с любовью.
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Ответ Ярик01
Сама совершеннолетняя, а аудитория 18+? Или насаждение детям примера: "успешная, значит может бухать, курить и т.д." это хорошо?
Аудитория 18- квасит так, как спортсменке Туктамышевой и не снилось. И вообще это дело родителей.
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"Она любить выпить... Этим надо воспользоваться!"(c)
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Вот поэтому и мы, диванные подпивасы, Лизу любим.
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Да. в танцах Туктика шампанское присутствует всегда, игристое.
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"я тебя вижу
я хотел бы сказать тебе столько
я ушёл бы с тобою в запой
хоть на сколько" ©
:)))
"Потому что", 2023
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Прибухивает Лисаветушка ... )
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Гузеева заёрзала , Сабитова напряглась...
Волочкова присела на полушпагат...
Не вечные же...Молодежь подпирает.
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Ответ Ярик01
Сама совершеннолетняя, а аудитория 18+? Или насаждение детям примера: "успешная, значит может бухать, курить и т.д." это хорошо?
А причем здесь «дети смотрят»? На любого человека могут смотреть дети, это не ее зона ответственности, она нигде не говорит «дети, пейте пивас» и проч.
Родители должны своим детям сами объяснять, что пить и курить - это плохо, а ребенок в сознательном возрасте сам решит, надо ему это или нет. Мне не пришлось ни на кого смотреть, чтобы начать курить, к сожалению, если человек хочет курить или пить его не остановит никто, поэтому когда он несовершеннолетний это только часть ответственности родителей, а после совершеннолетия может делать, что хочет
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Ответ esctyyyyy
А причем здесь «дети смотрят»? На любого человека могут смотреть дети, это не ее зона ответственности, она нигде не говорит «дети, пейте пивас» и проч. Родители должны своим детям сами объяснять, что пить и курить - это плохо, а ребенок в сознательном возрасте сам решит, надо ему это или нет. Мне не пришлось ни на кого смотреть, чтобы начать курить, к сожалению, если человек хочет курить или пить его не остановит никто, поэтому когда он несовершеннолетний это только часть ответственности родителей, а после совершеннолетия может делать, что хочет
Это зона ответственности публичного человека.
Либо ограничивай аудиторию, на которой ты зарабатываешь от рекламы до шоу прокатов, либо несешь ответственность за то ... что несешь в голову малолеткам.
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Ответ Anneta28
А какой в этом смысл? Все надо делать в этой жизни с любовью.
Традиция. Например, на Новый год бокал шампанского, без особой любви к нему... На работу с любовью ходите? Унитаз тоже с любовью моете?
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Ответ Viks
Традиция. Например, на Новый год бокал шампанского, без особой любви к нему... На работу с любовью ходите? Унитаз тоже с любовью моете?
На работу, естественно, с любовью. Если бы я не любила эту работу, то занималась бы чем-то другим. Унитазы давно не мою, для этого у меня есть дети.😂 Но даже если бы и мыла сама, то в этом точно был бы смысл, все-таки человек тем и отличается от свиньи. А вот пить, когда тебе не хочется и ты это не любишь, в этом точно нет никакого смысла. Знаю людей, которые не пьют даже в НГ и отлично себя при этом чувствуют.
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алкоголь - вино или пиво...(или все сразу в алкоголе...)
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Лиза супер
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Ответ Беглый*
Комментарий скрыт
ну дак не к запрещенным же ВАДА Веществам))
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Ответ Юркин Клоп
Что-то ей это не мешало обыгрывать девочек-трезвенниц
Аккуратнее, вас ща заминусуют любители детского катания )
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Хорошо что в ее понимании алкоголь это не вино и пиво, а нечто отдельное
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