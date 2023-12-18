Туктамышева о соцсетях: «Могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать?»
Елизавета Туктамышева высказалась об ответственности перед аудиторией в соцсетях.
«Что касается жизни, я могу сказать, что это ответственно – транслировать свою жизнь, когда у тебя огромная база поклонников. Все равно ты начинаешь осознавать, что ты не можешь там делать лютую какую-то фигню.
На тебя все смотрят, и не все, но есть много подростков, есть дети. И ты все равно ответственна за то, какой контент они будут употреблять. У нас очень много разного, как хорошего, так и плохого, и хотя бы от себя пусть будет что-то идти положительное.
Но это тоже не сразу ко мне пришло. Я была такая очень за свободу. Я вообще гедонист, люблю все, саму жизнь. Меня, если чуть-чуть где-то ущемляют, думаю: «Кто они все такие, чтобы меня ущемлять в моих правах? Почему я не могу это выставить?»
Но это было в подростковом возрасте, максимализм такой. Сейчас я ответственно к этому подхожу.
Но все равно могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — сказала чемпионка мира по фигурному катанию в подкасте «Go учиться».
Главное не злоупотреблять конечно, а так кмк ничего сверхъестественного в этом нет
я хотел бы сказать тебе столько
я ушёл бы с тобою в запой
хоть на сколько" ©
:)))
"Потому что", 2023
Волочкова присела на полушпагат...
Не вечные же...Молодежь подпирает.
Родители должны своим детям сами объяснять, что пить и курить - это плохо, а ребенок в сознательном возрасте сам решит, надо ему это или нет. Мне не пришлось ни на кого смотреть, чтобы начать курить, к сожалению, если человек хочет курить или пить его не остановит никто, поэтому когда он несовершеннолетний это только часть ответственности родителей, а после совершеннолетия может делать, что хочет
Либо ограничивай аудиторию, на которой ты зарабатываешь от рекламы до шоу прокатов, либо несешь ответственность за то ... что несешь в голову малолеткам.