Туктамышева о соцсетях: «Могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать?»

Елизавета Туктамышева высказалась об ответственности перед аудиторией в соцсетях.

«Что касается жизни, я могу сказать, что это ответственно – транслировать свою жизнь, когда у тебя огромная база поклонников. Все равно ты начинаешь осознавать, что ты не можешь там делать лютую какую-то фигню.

На тебя все смотрят, и не все, но есть много подростков, есть дети. И ты все равно ответственна за то, какой контент они будут употреблять. У нас очень много разного, как хорошего, так и плохого, и хотя бы от себя пусть будет что-то идти положительное.

Но это тоже не сразу ко мне пришло. Я была такая очень за свободу. Я вообще гедонист, люблю все, саму жизнь. Меня, если чуть-чуть где-то ущемляют, думаю: «Кто они все такие, чтобы меня ущемлять в моих правах? Почему я не могу это выставить?»

Но это было в подростковом возрасте, максимализм такой. Сейчас я ответственно к этому подхожу.

Но все равно могу выставить алкоголь, вино или пиво, потому что я люблю это, что тут скрывать? И почему я должна это скрывать?» — сказала чемпионка мира по фигурному катанию в подкасте «Go учиться».