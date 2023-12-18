Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта до 2025-го. Томас играет за клуб всю карьеру

Томас Мюллер продолжит выступать за «Баварию».

Полузащитник и клуб договорились о продлении контракта до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Сторонам осталось только подписать контракт. Официальное объявление ожидается на этой неделе.

34-летний – воспитанник «Баварии», он провел в клубе всю карьеру. Томас дебютировал за «Баварию» в 2008 году и проводит 16-й сезон в команде. Его статистику можно изучить здесь.

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