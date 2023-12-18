Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта до 2025-го. Томас играет за клуб всю карьеру

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер продолжит выступать за «Баварию».

Полузащитник и клуб договорились о продлении контракта до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Сторонам осталось только подписать контракт. Официальное объявление ожидается на этой неделе.

34-летний Мюллер – воспитанник «Баварии», он провел в клубе всю карьеру. Томас дебютировал за «Баварию» в 2008 году и проводит 16-й сезон в команде. Его статистику можно изучить здесь.

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31 комментарий
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мои поздравления болельщикам Баварии.
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Почему то когда Джеррард, Тотти, всю карьеру играли в одних клубах, казалось что это было бесконечно. А время Мюллера пролетело в один миг, кажется, только вчера был ЧМ-2010 где Марадона не узнал в нем футболиста, подумал что это болбой, а сегодня он уже 16 лет в клубе и близок к скорому завершению карьеры
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Мюллер душа команды!!!
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Живая легенда мюнхенского клуба! Поздравляю фанатов «Баварии»!
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Мюллер легенда, даже в 35 даст фору многим футболистам
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Ответ JENNINGS
Живая легенда мюнхенского клуба! Поздравляю фанатов «Баварии»!
это да,Томас - это сердце Баварии!!!
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Прекрасная новость, всегда восхищался этим игроком, великолепный полузащитник, один из лучших в 21 веке, но не так распиарен, как остальные.
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Мюллеру респект, один из игроков, который вызывает уважение. В том числе и тем, что всю свою карьеру провел в одном клубе.
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Шикарные новости, таких футболистов крайне мало
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Всегда нравился Мюллер. Без какого-то сумасшедшего дриблинга или удара, но очень полезный игрок с отличным чувством и пониманием игры
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Лучший бомбардир в истории ЛЧ среди всех немцев
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Штирлиц: -А вас, Мюллер, я попрошу остаться!
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Ответ DanielCarvalho
Почему то когда Джеррард, Тотти, всю карьеру играли в одних клубах, казалось что это было бесконечно. А время Мюллера пролетело в один миг, кажется, только вчера был ЧМ-2010 где Марадона не узнал в нем футболиста, подумал что это болбой, а сегодня он уже 16 лет в клубе и близок к скорому завершению карьеры
А мне кажется,что года 3-4 ещё поиграет😊
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- Томас, после стольких лет?
- Всегда...
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еще минимум год понаблюдаем за великолепным Томасом👏
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Хорошая новость, один из лучших игроков 21 века, немного жаль, что после 2х ЧМ где 10 голов наколотил, немного на турнире подсдулся, но с другой стороны какая может быть мотивация, если ты достиг после 2го ЧМ вершины футбола и выиграл турнир!:))
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Крайне интересно, какой перфоманс придумают на этот раз при подписании контракта...Более доброго и душевного, чем подписание в декорациях детской комнаты Мюллера, сложно придумать...
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Отлично!
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Ответ DanielCarvalho
Почему то когда Джеррард, Тотти, всю карьеру играли в одних клубах, казалось что это было бесконечно. А время Мюллера пролетело в один миг, кажется, только вчера был ЧМ-2010 где Марадона не узнал в нем футболиста, подумал что это болбой, а сегодня он уже 16 лет в клубе и близок к скорому завершению карьеры
Я бы даже сказал, не то что вчера, а вообще с утра…
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Большое уважение всем легендам-воспитанникам, которые верны своему клубу. Особенно, когда игрок действительно внес исторический вклад. Надеюсь и карьеру завершит в Баварии. Настоящий пример для подражания. Меньше травм Томасу!
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Томас ещё не имеет хейтеров.Удивительный футболист
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Мюллер душа Баварии
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Последний такой, кто играл всегда за один клуб?
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Супер)
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Вот это я понимаю,действительно,образец!
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последние из магикян скоро заканчивабт картеру. остаются фигура здесь, фигура там.мюля красавчик.
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Очень мало в современном футболе подобных примеров преданности.
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Ответ DanielCarvalho
Почему то когда Джеррард, Тотти, всю карьеру играли в одних клубах, казалось что это было бесконечно. А время Мюллера пролетело в один миг, кажется, только вчера был ЧМ-2010 где Марадона не узнал в нем футболиста, подумал что это болбой, а сегодня он уже 16 лет в клубе и близок к скорому завершению карьеры
Кажется, только вчера он уже почти перешел в мю)
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Ответ DanielCarvalho
Почему то когда Джеррард, Тотти, всю карьеру играли в одних клубах, казалось что это было бесконечно. А время Мюллера пролетело в один миг, кажется, только вчера был ЧМ-2010 где Марадона не узнал в нем футболиста, подумал что это болбой, а сегодня он уже 16 лет в клубе и близок к скорому завершению карьеры
Как точно подмечено бро, согласен на 100%
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Круто!
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