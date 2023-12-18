Скалони назвал Месси «помощником тренера» в сборной Аргентины: «Лионель – капитан и лидер, вдохновляет и подает пример. Тренировать его – удовольствие для меня»

Лионель Скалони рассказал о влиянии Лионеля Месси в сборной Аргентины.

По словам , выступает в роли помощника главного тренера.

«Он ведет за собой по-особенному. Он капитан и лидер, он вдохновляет своих товарищей по команде. И, конечно, он подает пример, обыгрывая соперников.

Он всегда помогал нам, был всегда великолепен, тренировать его – удовольствие для меня», – сказал главный тренер сборной в интервью Laureus Spirit of Sport.

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