Скалони назвал Месси «помощником тренера» в сборной Аргентины: «Лионель – капитан и лидер, вдохновляет и подает пример. Тренировать его – удовольствие для меня»
Лионель Скалони рассказал о влиянии Лионеля Месси в сборной Аргентины.
По словам Скалони, Месси выступает в роли помощника главного тренера.
«Он ведет за собой по-особенному. Он капитан и лидер, он вдохновляет своих товарищей по команде. И, конечно, он подает пример, обыгрывая соперников.
Он всегда помогал нам, был всегда великолепен, тренировать его – удовольствие для меня», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Laureus Spirit of Sport.
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Месси✅
48 финалов 35 голов 15 голевых ✅
50 голевых действий✅
роналду⛔
36 финалов 22 гола 2 голевые⛔
24 голевых действия⛔
Если 36 - летний мальчик 24/7 сидит на спортсе и обзывает своего ровесника "клоуном" и тд, то это уже болезнь... Занимайтесь чем нибудь полезным, вам скоро 40:)
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅
роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
0 треблов⛔