Скалони назвал Месси «помощником тренера» в сборной Аргентины: «Лионель – капитан и лидер, вдохновляет и подает пример. Тренировать его – удовольствие для меня»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Скалони рассказал о влиянии Лионеля Месси в сборной Аргентины.

По словам Скалони, Месси выступает в роли помощника главного тренера.

«Он ведет за собой по-особенному. Он капитан и лидер, он вдохновляет своих товарищей по команде. И, конечно, он подает пример, обыгрывая соперников.

Он всегда помогал нам, был всегда великолепен, тренировать его – удовольствие для меня», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Laureus Spirit of Sport.

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23 комментария
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Ровно год назад Аргентина стала чемпионом мира, но хейтеры до сих пор плачут:)
+20
-11
+9
Ответ Кузя Гитарист
Скалони автоматический продлил себе контракт на 2 года
С такими результатами, что он показал, он и так легко продлит
+7
-4
+3
Ответ Дмитрий Снегирёв
Комментарии про купленный чм и 7 пенальти 3-2-1…
Гав гав гав гав. Достаточно)
+4
-1
+3
Какие же Великие Лионели! Хочется, чтобы эти тащеры выиграли вместе еще как минимум один трофей!
+3
-1
+2
Статистика в финальных матчах

Месси✅

48 финалов 35 голов 15 голевых ✅

50 голевых действий✅

роналду⛔

36 финалов 22 гола 2 голевые⛔

24 голевых действия⛔
+1
0
+1
Ответ Денис Ширинов
В пустые коронный, с пенальти похоронный))
Денис Ширинов, 36 лет...

Если 36 - летний мальчик 24/7 сидит на спортсе и обзывает своего ровесника "клоуном" и тд, то это уже болезнь... Занимайтесь чем нибудь полезным, вам скоро 40:)
+2
-1
+1
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
Самый результативный игрок в истории футбола 821 гол + 361 голевая 1182 голевых действия✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
Самый результативный игрок против клубов АПЛ (который не играл в АПЛ, входит в топ-10 бомбардиров против топ-6 клубов АПЛ, да-да не удивляйтесь)✅
2 требла✅
Лучший в истории футбола✅

роналду
0 голов в ПО ЧМ⛔
0 голевых ПО ЧМ⛔
0 медалей ЧМ⛔
0 мвп турнира сборной ⛔
0 мвп финала сборной ⛔
0 треблов⛔
0
0
0
Ответ Кузя Гитарист
Скалони автоматический продлил себе контракт на 2 года
Ну, если человек за полтора года выигрывает Копу, Финалиссиму и ЧМ. То это естественно
+5
-5
0
Ответ Отец Абду
Ровно год назад Аргентина стала чемпионом мира, но хейтеры до сих пор плачут:)
Это будет продолжаться вечно. Этот ужас будет преследовать их до конца их дней
+7
-7
0
Ответ VERBLYUD
Какие же Великие Лионели! Хочется, чтобы эти тащеры выиграли вместе еще как минимум один трофей!
у НЙ Сити нет столько денег, сколько у шейхов...
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