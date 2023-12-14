НФЛ. 15-я неделя. «Лас-Вегас» сыграет с «Чарджерс», «Цинциннати» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 15 по 19 декабря пройдут матчи 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

15-я неделя

15 декабря

Лас-ВегасЛос-Анджелес Чарджерс – 4.15

16 декабря

Цинциннати – Миннесота – 21.00

17 декабря

Индианаполис – Питтсбург – 0.30

ДетройтДенвер – 4.15

Грин-БэйТампа-Бэй – 21.00

Каролина – Атланта – 21.00

Кливленд – Чикаго – 21.00

Майами – Нью-Йорк Джетс – 21.00

Нью-Орлеан – Нью-Йорк Джайентс – 21.00

Теннесси – Хьюстон –21.00

Нью-ИнглендКанзас-Сити – 21.00

18 декабря

АризонаСан-Франциско – 0.05

Лос-Анджелес РэмсВашингтон – 0.05

БаффалоДаллас – 0.25

ДжэксонвиллБалтимор – 4.20

19 декабря

СиэтлФиладельфия – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит

Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры

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1 комментарий
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А вот и новый тур в ленте!
Начинаем правда с матча мертвецов Райдерс—Чарджерс.
Зато потом продолжение уже в субботу!
Бенгалс—Вайкингс: в гонке за постсезон останется только один.
Кольтс—Стилерз: то же самое, но без меня, ребята, слишком поздно начало игры.
Лайонс—Бронкос: досмотрим утром в воскресенье.
Долфинс—Джетс или Пэтс—Чифс вечером в воскресенье. Браунс—Беарз тоже можно глянуть.
SNF и MNF само собой сочные, постараюсь досмотреть по утрам.
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