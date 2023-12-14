НФЛ. 15-я неделя. «Лас-Вегас» сыграет с «Чарджерс», «Цинциннати» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
С 15 по 19 декабря пройдут матчи 15-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
15-я неделя
15 декабря
Лас-Вегас – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.15
16 декабря
Цинциннати – Миннесота – 21.00
17 декабря
Индианаполис – Питтсбург – 0.30
Детройт – Денвер – 4.15
Грин-Бэй – Тампа-Бэй – 21.00
Каролина – Атланта – 21.00
Кливленд – Чикаго – 21.00
Майами – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Нью-Орлеан – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
Теннесси – Хьюстон –21.00
Нью-Ингленд – Канзас-Сити – 21.00
18 декабря
Аризона – Сан-Франциско – 0.05
Лос-Анджелес Рэмс – Вашингтон – 0.05
Баффало – Даллас – 0.25
Джэксонвилл – Балтимор – 4.20
19 декабря
Сиэтл – Филадельфия – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
Как посмотреть американский футбол и понять, что там происходит
Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры
Начинаем правда с матча мертвецов Райдерс—Чарджерс.
Зато потом продолжение уже в субботу!
Бенгалс—Вайкингс: в гонке за постсезон останется только один.
Кольтс—Стилерз: то же самое, но без меня, ребята, слишком поздно начало игры.
Лайонс—Бронкос: досмотрим утром в воскресенье.
Долфинс—Джетс или Пэтс—Чифс вечером в воскресенье. Браунс—Беарз тоже можно глянуть.
SNF и MNF само собой сочные, постараюсь досмотреть по утрам.