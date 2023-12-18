Данил Круговой: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о росте цен на яйца и хлеб.

– Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.

Да сейчас все растет в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.

– Значит, футболисты тоже ощущают рост цен?

– Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет, – сказал 25-летний футболист.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре