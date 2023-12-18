Данил Круговой: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой деньги Футбол

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о росте цен на яйца и хлеб.

– Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.

Да сейчас все растет в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.

– Значит, футболисты тоже ощущают рост цен?

– Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет, – сказал 25-летний футболист.

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64 комментария
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Скоро Суторминым можно будет расплачиваться
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+65
Если уж Кругового напрягает ценник, то остальным можно только посочувствовать
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0
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Кидай номер, по СБП скинемся на хлебушек
+29
-5
+24
Ответ Бродяга-симпатяга
В каком месте у него хлеб сотню стоит? Но цены растут да а власти старательно делают вид что розничные сети не занимаются корпоративным сговором
Вкусный,заварной,с добавками какими-нибудь,а не кисляк "столичный" из семишагова или пятерочки
+29
-7
+22
Прямую линию надо было смотреть. дед сказал , что всё отлично в стране и мы процветаем.
+26
-4
+22
Ответ Бродяга-симпатяга
В каком месте у него хлеб сотню стоит? Но цены растут да а власти старательно делают вид что розничные сети не занимаются корпоративным сговором
Я беру хлеб по 100. тостовый
+12
-3
+9
Россиян, владеющих минимум двумя яйцами, признают средним классом
+9
0
+9
В каком месте у него хлеб сотню стоит? Но цены растут да а власти старательно делают вид что розничные сети не занимаются корпоративным сговором
+23
-14
+9
Ответ Бродяга-симпатяга
В каком месте у него хлеб сотню стоит? Но цены растут да а власти старательно делают вид что розничные сети не занимаются корпоративным сговором
Да-да, бояре от царя всё скрывают, а так бы порядок был, вот бы кто-нибудь ему всё рассказал! Ведь экономика так и работает. Сказал - хоп - и яйца снова по 50 рублей!
+9
-3
+6
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Раньше солярис новый стоил 500-600к, а сейчас ~ 2млн
+8
-3
+5
Ответ Big Nick
По 100 рублей стоят только специфический хлеб, со всякими добавками. Обычный, без акции, стоит рублей 40.
Сами ешьте этот вторпродукт с хлебзаводов.
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Бедный.....да на что он живёт то вообще с зарплатой 550к евро в год?
+8
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+4
Я по пакетам определяю инфляцию)
Недавно с семьей заезжали в гипермаркет, 9к =3 не сильно больших пакета с продуктами.
Раньше на 5к можно было такое собрать)
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+4
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
следующей фразой должно быть то, что у народа настолько стало денег много, что спрос на яйца вырос в разы, а потому их не хватает
+5
-2
+3
Ответ Деревня31
Скоро Суторминым можно будет расплачиваться
Ахаха
+5
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+2
Ответ igls54
Если уж Кругового напрягает ценник, то остальным можно только посочувствовать
Такая вот великая держава, где народу приходится расплачиваться за хотелки власть имущих. Парадоксально, но некоторые и рады этому!
+4
-2
+2
Ответ Бродяга-симпатяга
В каком месте у него хлеб сотню стоит? Но цены растут да а власти старательно делают вид что розничные сети не занимаются корпоративным сговором
https://www.perekrestok.ru/cat/243/p/hleb-kolomenskoe-tostovyj-zlakovyj-cast-izdelia-narezka-250g-4050775
250 грамм - 55 рэ, 500 грамм - 100+ рэ.
Более - менее адекватный хлеб сейчас стоит 60+ рэ за 300-400 грамм.
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Надо быть совсем Алешкой Терминатором или Ростовским, чтобы отрицать рост цен на продукты.
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Ответ Unnamed80
Прямую линию надо было смотреть. дед сказал , что всё отлично в стране и мы процветаем.
В бункере всё отлично, конечно. Там и хлеб бесплатно
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Ответ Бродяга-симпатяга
В каком месте у него хлеб сотню стоит? Но цены растут да а власти старательно делают вид что розничные сети не занимаются корпоративным сговором
Какой еще корпоративный сговор? Инфляция растет, курс падает. Для производства требуется в том числе и импорт (как минимум техника). Государство тут нечего замечать, оно и является главным виновником происходящего.
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Просто не ешьте это ( как сказала одна депутатка ) если не можете купить это , все просто …
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Ответ Великий Алонсо
Бедный.....да на что он живёт то вообще с зарплатой 550к евро в год?...
он просто нищий против Овечкина, который вообще на месте стоит, а 12,5 лямов баксов в год притекают
+2
-1
+1
А Володя тут сказал, что реальные доходы населения выросли на 8 процентов. Правда не уточнил какого именно населения
+9
-8
+1
Ответ Бронислав Каминский
Вкусный,заварной,с добавками какими-нибудь,а не кисляк "столичный" из семишагова или пятерочки
Чиабата в Вольчике 25₽
Датский хлеб с семечками 69₽ в пекарне у дома.
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В Томске хорошо плодятся частные пекарни. Вот они выручают, вкусный недорогой хлеб. То что продают сети невозможно есть
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Во лошара - я знаю где по косарю взять 😎
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В список экстремистов и террористов срочно!!!!
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Ты это сварщику скажи с посёлка Горный , Новосибирская область,где зарплата 40000 т.р.
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Ну не знаю, сказал что цены на яйца выросли из-за роста дохода россиян.
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Ответ Ростовский
Да и за 25-28 рублей есть хлеб
А сколько стоит новая иномарка?
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