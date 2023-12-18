Данил Круговой: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить»
Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о росте цен на яйца и хлеб.
– Я яичницу давно не ел, поэтому не особо знаю, как сильно подорожали яйца. В принципе, не так часто ем яйца.
Да сейчас все растет в цене! Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить.
– Значит, футболисты тоже ощущают рост цен?
– Да, конечно, как все люди. Цены-то растут, а зарплаты – нет, – сказал 25-летний футболист.
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Недавно с семьей заезжали в гипермаркет, 9к =3 не сильно больших пакета с продуктами.
Раньше на 5к можно было такое собрать)
250 грамм - 55 рэ, 500 грамм - 100+ рэ.
Более - менее адекватный хлеб сейчас стоит 60+ рэ за 300-400 грамм.
Датский хлеб с семечками 69₽ в пекарне у дома.