Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций начнется в 16:00

Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

Мероприятие пройдет в в Ньоне в 16:00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги конференций (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к восьми победителям групп Лиги конференций: «Лиллю» (Франция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Виктории Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), «Астон Вилле» (Англия), «Фиорентине» (Италия), «ПАОК» (Греция) и «Фенербахче» (Турция).

Сеяные: « » (Словакия), « » (Бельгия), « » (Хорватия), « » (Норвегия), « » (Польша), «Ференцварош» (Венгрия), «Айнтрахт» (Германия), «Лудогорец» (Болгария).

Несеяные: «Олимпиакос» (Греция), «Аякс» (Нидерланды), «Бетис» (Испания), «Штурм» (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби Хайфа» (Израиль), «Серветт» (Швейцария), «Мольде» (Норвегия).

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные – на 22 февраля.

Жребий – важный инструмент истории. Так древние греки выбирали чиновников, а иудеи – «козла отпущения»

Они сыграют в плей-офф ЛЕ и ЛК. Кто фавориты?

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре