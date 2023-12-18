Анна Щербакова: «Иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей»

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова отреагировала на «истории, о которых она узнает из новостей».

«Всем привет! А я сегодня весь день на съемках и вот думаю: может быть, стоит мне заранее предупредить всю съемочную группу, чтобы очень уважительно со мной общались? Исключительно «Анна Станиславовна, не соизволите ли вы посмотреть в нашу сторону?» А то вдруг они новости не читают.

Но если серьезно, я иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей. Не знаю. А вы как думаете? Напишите мне в комментариях», – сказала олимпийская чемпионка Щербакова в видео для телеграм-канала.

Накануне «Р-Спорт» сообщал, что Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

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66 комментариев
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Красотка. Собственно, изначально было понятно, что этот "инцидент" яйца выеденного не стоит. Молодец, что не стала отмалчиваться, а то люди уже окончательно берега теряют. Но Симоненко, наверно, сейчас страшно горд: его субъективное восприятие этой ситуации, не подкрепленное ни видео, ни словами других свидетелей, стало главной ФК-новостью прошедшего дня, затмив по ажиотажу даже возвращение на лед Костомарова с Навкой.
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В принципе, как обычно, хайп жёлтой прессы, который sports естественно подхватил. После Щербаковой сразу подошла Подольская. Учитывая, что это не фотосессия, а обычный пресс-подход и времени там критически мало, кто-то из журналюг преподнёс это под собственным соусом)
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хорошо, что у Ани в порядке чувство юмора) признаться, мы тоже, Анна Станиславна, ничего тут на спортсе вчера не поняли))
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Умница❤️
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Достойный ответ от Ани для всех её "заклятых друзей"!
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Похоже, Аня даже не в курсе была, что уже почти сутки в СМИ и в Интернете идут настоящие "баталии" по поводу неё!
+24
-7
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Ответ NTLY
Так Аня ничего толком сама не пояснила по поводу того, что произошло на самом деле.
А что она должна была пояснять? Почему на самом деле ушла с фотосессии? Это что, прием у английской королевы, который исключительно по уважительной причине можно покинуть?
+23
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+16
Анна такая красавица... ) Когда без тонны яркого макияжа и навязанного гламура... Исключительная красавица...
+22
-7
+15
Ответ ezhik38
Анна такая красавица... ) Когда без тонны яркого макияжа и навязанного гламура... Исключительная красавица...
Я тоже не понимаю этой мании молодых девчонок накладывать на себя кучу макияжа, хотя они гораздо красивее с минимумом или вообще без.
+14
-3
+11
Молодец, Анютик! С юмором нужно ко всему относиться! А на ветках пусть и дальше подгарают n-ые точки, значит все правильно делаешь!
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ды понятно, что это продажные журналисты-скандалоделы высасывают из пальца
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Раздули журналюги, как всегда, ничего толком не зная.
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умница Аня, все по делу и очень тактично
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Ответ Ponpony
Ну вот, инцидент урегулирован в схватке под ковром!
Конечно урегулирован инцидент, которого не было
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Ответ scorp19
Комментарий удален модератором
По вам это и видно!
+7
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+4
Ответ Lennuci
В чем здесь оскорбление? У всех есть какие-то комплексы, вот она и снимается только с левой стороны полубоком. Eе дело. Просто журналисты, видать не знали. А фыркнула она еще на вопрос об Авербухе. На выражение лица в видео посмотрите.
Это какой же степенью фанатизма нужно обладать, чтобы следить, кого с какой стороны снимают, да еще с радостью об этом сообщать другим.
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Слухи о невоспитанности Анны и её звёздности сильно преувеличены. Р- Спорт со своими источниками знакомыми с ситуацией, в очередной раз выстрелил холостыми...
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Аня молодец, тактично опровергла вброс СМИ, без жалоб на хейтеров и прочего, видимо СМИ не вникли в ситуацию и начали распространять
+9
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Ответ Syndycate
Вчера сползла маска скромной и воспитанной девочки, какой ее пиарят и какой она всегда хочет казаться, теперь пошли оправдания, мол это журналисты все раздули и вообще это они плохие. Нам и не нужны комментарии Аннушка, вчера все всё видели, и сделали выводы
"Все всё видели"😂😂🤣🤣 Аргумент уровня синдикатесса
+5
-2
+3
Ответ Lennuci
В чем здесь оскорбление? У всех есть какие-то комплексы, вот она и снимается только с левой стороны полубоком. Eе дело. Просто журналисты, видать не знали. А фыркнула она еще на вопрос об Авербухе. На выражение лица в видео посмотрите.
Комплексы, похоже, только у вас, как и бурные фантазии!
А в сети есть много фоток Ани и с левой, и с правой стороны и в анфас!
+7
-4
+3
Ответ Syndycate
Вчера сползла маска скромной и воспитанной девочки, какой ее пиарят и какой она всегда хочет казаться, теперь пошли оправдания, мол это журналисты все раздули и вообще это они плохие. Нам и не нужны комментарии Аннушка, вчера все всё видели, и сделали выводы
Очень напоминает оправдашки Дэвис, когда СМИ писали о её возможном переходе и она всё опровергала) Даже фразы теже.
+12
-9
+3
Ответ ДИОНИС
Похоже, Аня даже не в курсе была, что уже почти сутки в СМИ и в Интернете идут настоящие "баталии" по поводу неё!
скажем так не в сми, а в паре новостей на данном сайте
+3
0
+3
Ответ Gemma157
Получается, фанаты Щербаковой должны теперь принести извинения фотографам? А то вчера их тут с чем только не смешивали. И кнопкощелками называли, и проходимцами из подворотни, которым, знаете ли, оказана честь фоткать саму Анну Щербакову..
а Нефанаты Щербаковой должны принести извинения самой Анне?
+6
-4
+2
Ответ Lennuci
Комментарий скрыт
А вам, видимо, не сказали, что эти ваши слова в адрес молодой девушки являются оскорбительными!
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+2
Под статьей об Анне, как обычно, все "+" и "-" под контролем))
+5
-3
+2
Так Аня ничего толком сама не пояснила по поводу того, что произошло на самом деле.
+13
-11
+2
Анюта, это уже не так важно - было или не было. Уже все, кто мог, прокомментировали и вердикт вынесли. :)
+8
-6
+2
Все видео удалили, того что на самом деле там произошло, теперь убедившись в этом, можно что угодно сказать, в том числе что вообще ничего не было. Только вот чего не учли "артистократы")) , раз ничего не было, зачем нужно было её команде настоятельно просить удалять все видео произошедшего эпизода? Ведь ясное дело, что там где идет фото-сессия, много людей снимающих на камеру - нестыковочка))
+14
-13
+1
Ответ EmperorNazer
Красотка. Собственно, изначально было понятно, что этот "инцидент" яйца выеденного не стоит. Молодец, что не стала отмалчиваться, а то люди уже окончательно берега теряют. Но Симоненко, наверно, сейчас страшно горд: его субъективное восприятие этой ситуации, не подкрепленное ни видео, ни словами других свидетелей, стало главной ФК-новостью прошедшего дня, затмив по ажиотажу даже возвращение на лед Костомарова с Навкой.
Это был, как принято в современной "журналистике, "инцендент"
+2
-1
+1
Это что получается, фанаты Трусовой вчера зря целый день столько комментариев настрочили?
+8
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