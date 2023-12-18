Анна Щербакова: «Иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей»

Анна Щербакова отреагировала на «истории, о которых она узнает из новостей».

«Всем привет! А я сегодня весь день на съемках и вот думаю: может быть, стоит мне заранее предупредить всю съемочную группу, чтобы очень уважительно со мной общались? Исключительно «Анна Станиславовна, не соизволите ли вы посмотреть в нашу сторону?» А то вдруг они новости не читают.

Но если серьезно, я иногда даже не знаю, стоит ли комментировать какие-то истории, о которых я сама узнаю из новостей. Не знаю. А вы как думаете? Напишите мне в комментариях», – сказала олимпийская чемпионка Щербакова в видео для телеграм-канала.

Накануне «Р-Спорт» сообщал, что Щербакова покинула фотосессию на шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.