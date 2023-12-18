Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы начнется в 15:00

Теги Ланс Марсель Ренн Тулуза Рома Милан Шахтер Бенфика Спортинг Брага Фейеноорд Спарта Прага Янг Бойз Галатасарай Лига Европы УЕФА Карабах Фрайбург Футбол

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.

В ней примут участие 16 команд: восемь команд, занявших вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восемью победителями групп Лиги Европы: «Вест Хэмом», «Брайтоном», «Рейнджерс», «Аталантой», «Ливерпулем», «Вильярреалом», «Славией» Прага, «Байером».

Сеяные: «Карабах», «Марсель», «Ренн», «Рома», «Спарта» Прага, «Спортинг», «Тулуза», «Фрайбург».

Несеяные: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтер».

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные – на 22 февраля.

Они сыграют в плей-офф ЛЕ и ЛК. Кто фавориты?

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8 комментариев
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Ответ da0s
Четыре клуба из Франции и три из Португалии. Дерби в гонке за коэфицентами представителей из лиг "best of the rest": Спортинг - Ланс Марсель - Брага Ренн - Бенфика Тулуза - Фейеноорд
Португалия не конкурент на данный момент Франции, Голландия конкурент
+3
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+3
Ответ da0s
Причем тут это? Читай внимательно.. "Best of the rest", если не понял посмотри словарь. Только потом умничай. А португалы не слишком отстают от Нидерландов. Которые ещё недавно находились за спиной Португальцев
1 Англия 100.553
2 Испания 86.114
3 Италия 83.284
4 Германия 80.909
5 Франция 62.164
6 Нидерланды 59.900
7 Португалия 53.149

Как видно Португалия почти на 7 очков отстает от Голландии
+1
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+1
Бенфика - Рома
Спортинг - Милан
Ланс - Фрайбург
0
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Четыре клуба из Франции и три из Португалии. Дерби в гонке за коэфицентами представителей из лиг "best of the rest":
Спортинг - Ланс
Марсель - Брага
Ренн - Бенфика
Тулуза - Фейеноорд
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Милан - Тулуза 😁
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Марсель&Милан хочу.
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Ответ Olympiq
Португалия не конкурент на данный момент Франции, Голландия конкурент
Причем тут это? Читай внимательно.. "Best of the rest", если не понял посмотри словарь. Только потом умничай. А португалы не слишком отстают от Нидерландов. Которые ещё недавно находились за спиной Португальцев
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