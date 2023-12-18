Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы.

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.

В ней примут участие 16 команд: восемь команд, занявших вторые места на групповом этапе (сеяные), и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где встретятся с восемью победителями групп Лиги Европы: «Вест Хэмом», «Брайтоном», «Рейнджерс», «Аталантой», «Ливерпулем», «Вильярреалом», «Славией» Прага, «Байером».

Сеяные: « », « », « », « », «Спарта» Прага, «Спортинг», «Тулуза», «Фрайбург».

Несеяные: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтер».

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные – на 22 февраля.

Они сыграют в плей-офф ЛЕ и ЛК. Кто фавориты?

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