Александр Мостовой рассказал, сколько раз сможет начеканить мяч.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить.

Когда мне было 6 лет, я уже мог до утра чеканить. Я в школу шел и жонглировал мячом», – заявил бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».

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