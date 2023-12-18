Мостовой заявил, что может начеканить мяч больше 1000 раз: «Спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой рассказал, сколько раз сможет начеканить мяч.

«Могу начеканить очень много! В ботинках ясно, что немного, но за тысячу спокойно! Если скажут, что будет премия, то могу начеканить.

Когда мне было 6 лет, я уже мог до утра чеканить. Я в школу шел и жонглировал мячом», – заявил бывший игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты».

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74 комментария
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Вот это да! И как его не берут в тренеры?
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постаревший ребенок.
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А еще может сделать 3500 отжиманий и миллион приседаний
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Ему бы еще жонглировать кеглями, катаясь на мяче, научиться и станет уже официально клоуном
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Александр Мостовой: "За деньги - да!"
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"но за тысячу спокойно"

За тысячу рублей?
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Ответ Любезный Коссутий
постаревший ребенок.
Раньше думал Бубном немного фриковатый персонаж,ан нет.Упаси Бог любую команду от такого тренера, как Мост.
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Ответ Никита Фалимонов
А еще может сделать 3500 отжиманий и миллион приседаний
Одновременно читая несколько книг)
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За деньги ещё и сплясать смогу.
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Ответ Никита Фалимонов
А еще может сделать 3500 отжиманий и миллион приседаний
Давидыч от мира футбол
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«Мировой аттракцион! Фантастическая жадность! Пьер Тимохин считает копейки!»
©Ганжа
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Подливыч напрягся
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Премия - пост главного тренера в Спартаке. На меньшее он не согласится
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По пути в ВШТ пусть жонглирует)
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Ответ Любезный Коссутий
постаревший ребенок.
Бенжамин Баттон
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Не удивлюсь если сделает. С его техникой это в порядке вещей.
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Это крайне хорошо сказывается на скиллах. Помнится, по совету Сарсании, Погрбеняк часто "злоупотреблял" этим упражнением, в результате выиграл Кубок УЕФА и стал его лучшим бомбардиром. Полезнее, чем играть в PS5, по крайней мере.
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Ответ Никита Фалимонов
А еще может сделать 3500 отжиманий и миллион приседаний
в смысле, думаешь не сможет что ли)?
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Мостовой просто играет свою роль в медиа. Вот и всё. Ну хотя бы никакого негатива не вызывает. Раздражает просто, что слишком много внимания этому аспекту жизни. Он много интересного может рассказать, но его спрашивают про всякую фигню.
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позор Спортс
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А можешь тысячу дней не давать интервью, не комментировать каждую новость о футболе, а взяться головой за учёбу 🧠??!!
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Без бокала нет вокала
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Не понимаю многие комментарии. Большинство игроков и за премию сотню не смогут. А я и десять сейчас не смогу :)
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если будет премия и я смогу
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Ответ Dexter Morgan
Мостовой просто играет свою роль в медиа. Вот и всё. Ну хотя бы никакого негатива не вызывает. Раздражает просто, что слишком много внимания этому аспекту жизни. Он много интересного может рассказать, но его спрашивают про всякую фигню.
Обычная практика для СМИ. Платят известной персоне хорошие деньги, за то , что бы тот поднимал рейтинг скандальными высказываниями. Причем это не только спорта касается
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В данный момент он не сможет даже больше 200 раз сделать, не говорю о тысяча .
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Крути не крути, а на матче звезд он вышел и попал в мишень, когда «проф футболисты» то и дело позорились 🤷‍♂️
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Ответ trof
Обычная практика для СМИ. Платят известной персоне хорошие деньги, за то , что бы тот поднимал рейтинг скандальными высказываниями. Причем это не только спорта касается
Это так, да
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Идея для спортса. Или спонсора найти, или давайте скинемся. Пусть хоть раз за хвастовство ответит
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Журналист, наверное, был в счастье, когда услышал ответ на этот вопрос. Заголовок-подарок
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