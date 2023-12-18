Аршавин за возвращение к системе «весна – осень»: «Нужно играть летом, чтобы люди ходили на стадионы. Должны быть стальные яйца у РПЛ, которая скажет: «Будет так, и все»

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Андрей Аршавин выступил за возвращение к формату «весна – осень» в Мир РПЛ.

– Я всегда был за «весну – осень», еще до того, как приняли решение о переходе на «осень – весну».  

– Почему у вас такая позиция?

– Все было нормально: в декабре не играли в чемпионате, играли только участники еврокубков.

Главный аргумент – синхронизация трансферных окон. Какая разница?

Второй аргумент – команда, которая выигрывает чемпионат осенью, играет в еврокубках почти через десять месяцев. Для меня это бред. Во-первых, ничего страшного: за эти месяцы можно как потерять, так и приобрести. У нас же был пример тульского «Арсенала», который вышел в Лигу Европу одним составом, а через месяц уже другим спокойно скрутился «Нефтчи». 

Простая логика: нужно играть летом как можно больше, чтобы люди ходили на стадионы. Хорошо, начинайте не 15 июля, а 1-го. Почему мы начинаем 15-го? Почему все клубы в этом сезоне хотели начать 22 июля? Якобы они хотят лучше подготовиться: надо дать больше времени для тренера, для этого и для этого. Здесь должны быть стальные яйца у РПЛ, которая скажет: «Будет так, и все».

– Допустим, сезон закончился 10 июня. Когда выходить из отпуска?

– 17-го. На Украине так было: между чемпионатами было две недели перерыва, ничего страшного. Какой отпуск? Сейчас у нас футболисты два месяца отдыхают, потом им еще летом месяц дают. Я не против, пускай отдыхают, но это то, где можно срезать время – и это будет адекватно воспринято игроками.

– Когда вы хотите начинать сезон?

– 1 марта. 

– А заканчивать?

– 15-20 ноября. 

– Так вы будете заканчивать сезон на плохих полях.

– Сейчас у нас было много плохих матчей в ноябре? Или даже за последние десять сезонов. 

При «осень – весна» мы очень рано заканчиваем. Почему в России заканчивают 12 мая, а Кубок Англии проводится 25-го? Значит, в теории, можно играть и в России до этого числа? Почему мы подстраиваемся под любого тренера, а не уважаем свой календарь?

Чемпионат Казахстана проводится во время ЧМ и Евро – в чем проблема? Окей, давайте даже останавливать, но возобновлять 1 июля. Если будет команда, у которой больше двух игроков будут еще играть на ЧМ и Евро, такая команда имеет право перенести матч. Так перенесем матчи максимум двух туров.

Но это мы говорим только про РПЛ, а после перехода на «осень – весна» прибили Вторую лигу. У нас Востока вообще нет. У всех календарные бюджеты, при новой системе клубам не дают денег. Во Второй лиге же никто не мешает играть в июне, но не играют.

На Востоке в футбол можно играть три месяца – из них полтора месяца не разрешают. Какой интерес, как это смотреть людям? Если бы клубы зависели от количества зрителей, матчи ставили бы тогда, когда народ сможет прийти.

Мне говорят, что ни один из клубов РПЛ не хочет возвращения на «весну – осень», но РФС отвечает за весь футбол: он должен думать не только о шестнадцати командах.

Зачем сейчас разделили Вторую лигу? Уверен, потому что Первая лига сказала: «Нас не трогать». Зато детский футбол перевели на «весна – осень» – и правильно: летом больше играть, а не отдыхать, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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46 комментариев
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Яйца нынче дороги, а стальные - вообще бесценны
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Сомнительно, но окэй
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+10
Вообще-то у РПЛ присутствуют яйца… но есть нюанс.
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Ответ sashka.loker
сейчас Андрею люди живущие в прошлом расскажут в комментариях, что летом у нас ЧМ и ЧЕ раз в два года, а поздней осенью у нас еврокубки.
Плюс !
Но и Андрей тоже рассуждает так , будто ЧМ и Еврокубков у нас не будет больше никогда
+6
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+5
Фрейд был бы счастлив жить в наше время. Одни яйца кругом
+7
-3
+4
В советское время играли и выигрывали кубки динамовцы Киева и Тбилиси
+5
-2
+3
Люблю рассуждения Аршавина, но тут какой-то суповой набор.
Зачем менять систему, если можно просто подвинуть календарь?
РПЛ всегда отдыхали летом 2-4 недели. Вне зависимости от наличия Евро или ЧМ.
Решение этих баталий максимально простое - сместить календарь. То есть начинать сезон в июле, делать паузу в середине ноября, а потом с марта по конец мая.
Абсолютно легко уложиться в это.
+3
0
+3
Я вообще не понимаю комменты "дачников", 15 лет назад летом лужа нормально собиралась на матчи с топ вывеской вроде Спартак-ЦСКА, Спартак-Зенит или Зенит-ЦСКА. Играли в жару и ничего страшного не произошло. Лишь в аномально жаркий день как то раз Петр Быстров получил солнечный удар без последствий, так после этого случая сделали правило, что в южных регионах летом начинают вечером. Проблемы в этом нет.
+4
-1
+3
Летом никто ходить не будет, дачный сезон)

И переносить матчи некуда будет, если будет весна-осень, а поля в ноябре будут мягко говоря неиграбельными.
+5
-3
+2
конечно , и пивко разрешить
+2
0
+2
Ответ Prokuror Prokurorov
Я вообще не понимаю комменты "дачников", 15 лет назад летом лужа нормально собиралась на матчи с топ вывеской вроде Спартак-ЦСКА, Спартак-Зенит или Зенит-ЦСКА. Играли в жару и ничего страшного не произошло. Лишь в аномально жаркий день как то раз Петр Быстров получил солнечный удар без последствий, так после этого случая сделали правило, что в южных регионах летом начинают вечером. Проблемы в этом нет.
Комменты про дачи - это шутка. Когда ввели фан-айди чинуши оправдывали пустые стадионы тем что люди на дачах - отсюда и пошло это)
+2
0
+2
Не нужно возвращать весна осень. Нужно просто календарь составлять таким образом, чтобы матчи со второй половины ноября играли исключительно на юге (Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Грозный) и в Питере под крышей
+2
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+2
Яиц нет ! Гарант запретил яйца для холопов
+1
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+1
Ну может и тут помогут турецкие яйца
+1
0
+1
Ответ Shuller18
Андрей, а тебе в кайф было играть лето в +35-40 где-нибудь в Волгограде, Ростове, Краснодаре или хотя бы в Самаре?
Если там в 9 вечера +40, то боюсь представить, сколько там в полдень. наверное, за +50.
+2
-1
+1
Андрей, а тебе в кайф было играть лето в +35-40 где-нибудь в Волгограде, Ростове, Краснодаре или хотя бы в Самаре?
+8
-7
+1
Ответ erdni
Аршавин мал и @луп. Весна-осень означает одно - начинать и заканчивать чемпионат на плохих полях.
А сейчас мы заканчиваем первую часть и начинаем вторую видимо на хороших?
+1
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Ответ Илья Храпонов
у тебя раз в два года ЧЕ или ЧМ.... как он собрался 1 июля начинать?
Могут спокойно начинать . ЧЕ и ЧМ в ближайшее десятилетие не светят
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Ответ igls54
Яйца нынче дороги, а стальные - вообще бесценны
царь сказал что лично разберется и виновных купцов на кол посадит
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Ответ OldRedWhite
Плюс ! Но и Андрей тоже рассуждает так , будто ЧМ и Еврокубков у нас не будет больше никогда
Ну как минимум до 36
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Ответ OldRedWhite
Плюс ! Но и Андрей тоже рассуждает так , будто ЧМ и Еврокубков у нас не будет больше никогда
а многие думают, что футболисты сплошь дурачки
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Все равно к этому и придем в итоге, вопрос через сколько времени. Время в мае-июне нужно использовать для игры, июль - отпуск. У нас не так много команд чтобы невозможно было сделать норм календарь, у нас нет аналога английского boxing day где командам нужно из себя выжать всё, если они хотят претендовать на высокие места.
Я раньше и сам был бы против - ну как это чемпион известен в ноябре, а играть в ЛЧ он будет в сентябре аж. Да пофиг на это, главное чтобы зрителям и командам было удобно.
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Не помню что бы летом люди ходили на стадионы…дело не в системе весна-лето-осень..дело в fan ID , дело в том что клубы у нас государственные и людям не интересно смотреть на бегающих 22 негра миллионера,которые зарабатывают больше чем все учителя в России вместе взятые..в топку футбол.
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Достали, весна-осень, осень- весна. Как будто из-за системы вам кто-то летом запрещает играть!?. .опять проблем через одно место решают. Играйте летом, причем тут осень-весна, или наоборот. Мебил
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Согласен с шавой. Надо играть март ноябрь и все лето. Как было в ссср. В Европе нам все равно не играть лет5 минимум
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Детский футбол перенесли на лето. Ага. Летнее первенство Москвы 1 круг Апрель-июнь, 2-ой сентябрь-октябрь-ноябрь.( 2 месяца перерыва летом. 1 месяц отдых, 1-сборы и трени)
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Ответ Andrew'
Не нужно возвращать весна осень. Нужно просто календарь составлять таким образом, чтобы матчи со второй половины ноября играли исключительно на юге (Сочи, Краснодар, Ростов, Воронеж, Грозный) и в Питере под крышей
ну то есть южане не хотят в теплую погоду футбол смотреть ? вот эт ты гений ) арендуйте поля на юге. и проводите СВОИ матчи на юге.
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Ответ hrum
Если там в 9 вечера +40, то боюсь представить, сколько там в полдень. наверное, за +50.
Не обращайте внимания, это знаменитый Шуллер18. Он давно уже потерял связь с реальностью
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А может хватит газовозенитовских выкормышей слушать? И так гробят футбол более 15 лет.
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у тебя раз в два года ЧЕ или ЧМ.... как он собрался 1 июля начинать?
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