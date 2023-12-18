Аршавин за возвращение к системе «весна – осень»: «Нужно играть летом, чтобы люди ходили на стадионы. Должны быть стальные яйца у РПЛ, которая скажет: «Будет так, и все»

Андрей Аршавин выступил за возвращение к формату «весна – осень» в Мир РПЛ.

– Я всегда был за «весну – осень», еще до того, как приняли решение о переходе на «осень – весну».

– Почему у вас такая позиция?

– Все было нормально: в декабре не играли в чемпионате, играли только участники еврокубков.

Главный аргумент – синхронизация трансферных окон. Какая разница?

Второй аргумент – команда, которая выигрывает чемпионат осенью, играет в еврокубках почти через десять месяцев. Для меня это бред. Во-первых, ничего страшного: за эти месяцы можно как потерять, так и приобрести. У нас же был пример тульского «Арсенала», который вышел в Лигу Европу одним составом, а через месяц уже другим спокойно скрутился «Нефтчи».

Простая логика: нужно играть летом как можно больше, чтобы люди ходили на стадионы. Хорошо, начинайте не 15 июля, а 1-го. Почему мы начинаем 15-го? Почему все клубы в этом сезоне хотели начать 22 июля? Якобы они хотят лучше подготовиться: надо дать больше времени для тренера, для этого и для этого. Здесь должны быть стальные яйца у РПЛ, которая скажет: «Будет так, и все».

– Допустим, сезон закончился 10 июня. Когда выходить из отпуска?

– 17-го. На Украине так было: между чемпионатами было две недели перерыва, ничего страшного. Какой отпуск? Сейчас у нас футболисты два месяца отдыхают, потом им еще летом месяц дают. Я не против, пускай отдыхают, но это то, где можно срезать время – и это будет адекватно воспринято игроками.

– Когда вы хотите начинать сезон?

– 1 марта.

– А заканчивать?

– 15-20 ноября.

– Так вы будете заканчивать сезон на плохих полях.

– Сейчас у нас было много плохих матчей в ноябре? Или даже за последние десять сезонов.

При «осень – весна» мы очень рано заканчиваем. Почему в России заканчивают 12 мая, а Кубок Англии проводится 25-го? Значит, в теории, можно играть и в России до этого числа? Почему мы подстраиваемся под любого тренера, а не уважаем свой календарь?

Чемпионат Казахстана проводится во время ЧМ и Евро – в чем проблема? Окей, давайте даже останавливать, но возобновлять 1 июля. Если будет команда, у которой больше двух игроков будут еще играть на ЧМ и Евро, такая команда имеет право перенести матч. Так перенесем матчи максимум двух туров.

Но это мы говорим только про РПЛ, а после перехода на «осень – весна» прибили Вторую лигу. У нас Востока вообще нет. У всех календарные бюджеты, при новой системе клубам не дают денег. Во Второй лиге же никто не мешает играть в июне, но не играют.

На Востоке в футбол можно играть три месяца – из них полтора месяца не разрешают. Какой интерес, как это смотреть людям? Если бы клубы зависели от количества зрителей, матчи ставили бы тогда, когда народ сможет прийти.

Мне говорят, что ни один из клубов не хочет возвращения на «весну – осень», но РФС отвечает за весь футбол: он должен думать не только о шестнадцати командах.

Зачем сейчас разделили Вторую лигу? Уверен, потому что Первая лига сказала: «Нас не трогать». Зато детский футбол перевели на «весна – осень» – и правильно: летом больше играть, а не отдыхать, – сказал заместитель генерального директора « » в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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