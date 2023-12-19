Миранчук забил впервые за 11 месяцев – «Салернитане». Хавбек совершил результативное действие в 3-м подряд матче за «Аталанту»

Теги Аталанта серия А Италия Салернитана Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук совершил результативное действие в третьей игре подряд.

Сегодня полузащитник «Аталанты» забил гол в матче против «Салернитаны» в 16-м туре Серии А (4:1). Россиянин вышел на поле на 85-й минуте и отличился на 90-й. Ранее Миранчук сделал по одной результативной передаче в играх с «Миланом» (3:2) и «Ракувом» (4:0).

Алексей забил гол впервые за 11 месяцев – 21 января он поразил ворота «Фиорентины», играя за «Торино».

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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22 комментария
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Гасперини: Рановато выпустил парня, в следующем матче на 95 выпущу.
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Неплохо, заслужил 4 минуты в следующем матче
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Молодец
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Красава
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Очень рад за Лёху! Молодчина.
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Классика первого сезона, когда также выходил на 15 мин и умудрялся забить
+7
-2
+5
Муриэль и Миранчук одновременно ожили. Но в любом случае ему надо уходить уже зимой. Думаю летом Гасперини избавиться даже от сторожил типа Пашалич. У него нынче другие фавориты.
+6
-1
+5
Ответ kk.abb
Комментарий скрыт
Аж целых два раза?
+4
0
+4
Жаль немного не подфартило, когда после ошибки вратаря влепил с разворота в штангу, но и так неплохо. Три матча подряд с игровым временем и результативными действиями. Старается по максимуму использовать свои шансы перед зимним трансферным окном
+4
-1
+3
Ответ Roman
Неплохо, заслужил 4 минуты в следующем матче
Попрошу ...! 4.5, а не всего лишь 4.
+5
-2
+3
За десять минут своего присутствия Алексей сделал хороший удар рядом со штангой,забил гол и подал неплохую подачу со штрафного .
+4
-1
+3
напоминает Павлюченко. тот тоже выходил в Тоттенхеме на замену и делал. но в основе так и не заиграл.
+3
-1
+2
Ответ Тиджани Бабангида
За десять минут своего присутствия Алексей сделал хороший удар рядом со штангой,забил гол и подал неплохую подачу со штрафного .
И попал в штангу, спокойно мог дубль оформлять
+3
-1
+2
Г☺л:
https://vk.com/video-101982925_456282947
и штанга😜
https://vk.com/video-101982925_456282949
+1
0
+1
Ответ invincible
Классика первого сезона, когда также выходил на 15 мин и умудрялся забить
как никогда актуален этот старый мем:
https://ibb.co/F3vtk0v
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Ответ Roman
Неплохо, заслужил 4 минуты в следующем матче
пхахах. Отличный коммент
+2
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+1
Уходить надо от старого маразматика.
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Ответ Stan Giroux
Аж целых два раза?
Надо в ущерб клубу ставить игрока, который ничего не показывает 20 матчей? Там не враги себе работают. Миранчук игрок резерва, соответсвенно и получает время, как игрок резерва. Забил - красава, но надо валить ему в клуб, где играть дадут.
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