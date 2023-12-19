Миранчук забил впервые за 11 месяцев – «Салернитане». Хавбек совершил результативное действие в 3-м подряд матче за «Аталанту»

Алексей Миранчук совершил результативное действие в третьей игре подряд.

Сегодня полузащитник «Аталанты» забил гол в матче против «Салернитаны» в 16-м туре Серии А (4:1). Россиянин вышел на поле на 85-й минуте и отличился на 90-й. Ранее Миранчук сделал по одной результативной передаче в играх с «Миланом» (3:2) и «Ракувом» (4:0).

забил гол впервые за 11 месяцев – 21 января он поразил ворота «Фиорентины», играя за «Торино».

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

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