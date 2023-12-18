Юрист рассказал, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ, несмотря на резидентскую визу: «Она не защитит его от запроса суда. Но вряд ли ему предъявят обвинения на сборах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Квинси Промесу может грозить экстрадиция из ОАЭ, несмотря на статус резидента.

Об этом рассказал совладелец юридической фирмы Sila Lawyers Юрий Зайцев. Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Спартака» получил резидентскую визу ОАЭ, что что позволит ему полететь с клубом на сборы. 

«От экстрадиции защищает гражданство – резидентская виза в ОАЭ не имеет с этим ничего общего. Выдача визы означает, что у властей Эмиратов нет претензий к Промесу. Если были бы запросы на экстрадицию футболиста, то ему бы ее не одобрили.

Это не значит, что Нидерланды не смогут направить претензии в будущем. Экстрадиция не быстрый вопрос, не думаю, что на сборах Промесу предъявят какие-то обвинения. Но, если такое случится, то резидентская виза не защитит игрока от запроса суда.

Виза упрощает жизнь в ОАЭ. Возможно, Промес приобрел там недвижимость и открыл банковский счет. В Европу перевести деньги непросто, в Голландии у него могут быть проблемы из-за судебных разбирательств.

В Эмираты он может спокойно отправлять из России деньги, конвертировать в нужную валюту и пользоваться средствами по всеми миру», – сказал юрист. 

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1 комментарий
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Значит Прометей не поедет 😉
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