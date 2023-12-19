Минтюков забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Детройта». Он делит 2-е место в НХЛ по очкам среди новичков (17)

Павел Минтюков забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Детройтом».

Защитник « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс» (4:3).

В активе 20-летнего игрока стало 17 (2+15) очков в 31 матче в текущем сезоне при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 18:49.

делит 2-е место в лиге по очкам среди новичков с Марко Росси («Миннесота», 10+7 в 27 играх) и Адамом Фантилли («Коламбус», 8+9 в 32). Лидирует Коннор Бедард («Чикаго», 26 очков в 30 играх, 12+14).

При этом по числу передач лидирует россиянин – 15 против 14 у Бедарда.

Сегодня Павел (14:35, 0:13 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ, еще 2 пришлись мимо.

Он применил 3 силовых приема, сделал 1 перехват и получил 6 минут штрафа, в том числе 4 – за игру высоко поднятой клюшкой на 56-й минуте.