Сергей Семак: «МОК и другие организации заняли политизированную позицию, это мешает российскому спорту. Нужно давать спортсменам возможность выступать»

Сергей Семак высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Что касается развития российского спорта, то на сегодняшний день мы, конечно же, зависим от политической обстановки в мире. К большому сожалению, Олимпийский комитет и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию, и это мешает всему спорту в целом.

Думаю, спорт должен быть вне политики, нужно давать возможность выступать спортсменам во всех видах спорта, будь то футбол или что-то другое», – сказал главный тренер « » в подкасте на YouTube-канале Let’s Talk MGIMO.

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