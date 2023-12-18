Сергей Семак: «МОК и другие организации заняли политизированную позицию, это мешает российскому спорту. Нужно давать спортсменам возможность выступать»
Сергей Семак высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.
«Что касается развития российского спорта, то на сегодняшний день мы, конечно же, зависим от политической обстановки в мире. К большому сожалению, Олимпийский комитет и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию, и это мешает всему спорту в целом.
Думаю, спорт должен быть вне политики, нужно давать возможность выступать спортсменам во всех видах спорта, будь то футбол или что-то другое», – сказал главный тренер «Зенита» в подкасте на YouTube-канале Let’s Talk MGIMO.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
... если это так, то зачем надо было устраивать грандиозные концерты в Лужниках, где известные на весь мир наши спортсмены (тот же Большунов) яростно поддерживали наших политиков?
Это следствие, а не причина.
Причина в марте пролонгируется
Сергей Богданович, лучше не освобождайте рот от брокколи.
Сектор Газа- Палестина. Тут какие вопросы?
В мире, конечно, есть мутные места. Но то, что вы перечислили, к ним не относятся. Граница России и Украины тоже зафиксирована и признана всем миром.