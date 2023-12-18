Сергей Семак: «МОК и другие организации заняли политизированную позицию, это мешает российскому спорту. Нужно давать спортсменам возможность выступать»

Теги Зенит Сергей Семак Сборная России по хоккею с шайбой сборная России премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная России сборная России МОК Париж-2024 Политика Футбол

Сергей Семак высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Что касается развития российского спорта, то на сегодняшний день мы, конечно же, зависим от политической обстановки в мире. К большому сожалению, Олимпийский комитет и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию, и это мешает всему спорту в целом.

Думаю, спорт должен быть вне политики, нужно давать возможность выступать спортсменам во всех видах спорта, будь то футбол или что-то другое», – сказал главный тренер «Зенита» в подкасте на YouTube-канале Let’s Talk MGIMO.

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46 комментариев
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Так спортсмены и выступают, на митингах в поддержку Путина, а потом плачут, что спорт вне политики
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А когда власть наменкет что те кто участвует в ОИ-24 предатели, он что скажет?
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А кто создал такую политическую ситуацию в мире, что МОК принял решение об отстранении российских спортсменов от МС? Начните обсуждние с первопричины.
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+19
Пусть это скажет тем, кто на митингах в Лужниках выступает
+26
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Ответ Алексей Ненахов
Россия тоже на своей территории
нет.
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+10
Российские войска заняли оборонительную позицию на территории Украины. Надо дать украинцам жить, а не кошмарить соседа ежедневными бомбардировками. Ну это так, если кто-то до сих пор не догоняет, что происходит
+18
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"Думаю, спорт должен быть вне политики"
... если это так, то зачем надо было устраивать грандиозные концерты в Лужниках, где известные на весь мир наши спортсмены (тот же Большунов) яростно поддерживали наших политиков?
+9
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Рос спорту мешает не МОК, Сергей.
Это следствие, а не причина.

Причина в марте пролонгируется
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+5
10 (!!!) профессиональных российских спортсменов вошли в инициативную группу по выдвижению деда в президенты. Но политизирован только МОК...
Сергей Богданович, лучше не освобождайте рот от брокколи.
+5
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+4
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
потому что на Израиль напали первыми и у Израиля хватило ума свернуть боевые действия до того как протесты в защиту Палестины вынудили бы политиков других стран принять какие-то меры
+9
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+3
"Спорт вне политики", орали спортсмены на путинге в Лужниках!
+4
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+2
Это Семак вне политики?
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Ответ Melnikov1968
Естественно, россиянам дать возможность выступать на международных стартах, а если спортсмены других стран откажутся выступать вместе с нашими, то их следует дисквалифицировать. Так ведь, Сергей Богданович? Это будет справедливо.
именно
+2
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+2
Ответ Дядя ТУРА
Израиль на своей территории проводит операцию.
ФИФА при отстранении России главным аргументом выдвигала тезис «безопасность».Хотя РФС в Лозанне предлагал и перенести игры в другие страны и т.д. Их не устроило. А Израиль когда предложил перенести игры,то все ок. Других аргументов не было на оф.уровне
+7
-5
+2
Ответ Алексей Ненахов
Россия тоже на своей территории
аптека за углом
+3
-1
+2
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
Вам чужие проблемы решать видимо проще и приятнее...
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Ответ Baltika
Уже 2 года убивают людей в соседней стране и не могут понять что это кошмар . И эти гнилые вопросы и ответы пора прекратить
Десятки лет убивают людей в Израиле, Палестине, Сирии. До этого убивали десятки тысяч людей в Ираке, Ливии, до этого были массовые убийства мирного населения в Югославии, Афганистане. Когда же вы перестанете быть такими лицемерными?
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Ответ Baltika
Уже 2 года убивают людей в соседней стране и не могут понять что это кошмар . И эти гнилые вопросы и ответы пора прекратить
а до этого что было?
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Ответ Алексей Ненахов
Как Карабах и Сектор Газа и Косово конечно же
Карабах - международно признанная территория Азербайджана. Что с ним не так?
Сектор Газа- Палестина. Тут какие вопросы?
В мире, конечно, есть мутные места. Но то, что вы перечислили, к ним не относятся. Граница России и Украины тоже зафиксирована и признана всем миром.
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Ответ Дядя ТУРА
Израиль на своей территории проводит операцию.
По заявлению представителя генерального секретаря ООН: «официальный статус [оккупированная Израилем палестинская территория] сектора Газа может быть изменён только решением Совбеза ООН», другой представитель ООН заявил, что и после вывода израильских войск «ООН продолжает считать сектор Газа оккупированной Израилем территорией». До этих заявлений генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воздержался от ответа на вопрос о статусе сектора Газа после израильской эвакуации, заявив, что он не уполномочен на него отвечать. Позиция США по вопросу статуса Газы остаётся непрояснённой, на сайте Государственного департамента США сектор Газа на 2009 год определялся как оккупированная Израилем территория[8].
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Ответ Алексей Ненахов
Россия тоже на своей территории
как одна и та же территория может принадлежать двум странам?
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Ответ haymaker
как одна и та же территория может принадлежать двум странам?
Как Карабах и Сектор Газа и Косово конечно же
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Ответ Заяцволк
Один из самых стыдных аргументов наших мудрых оппозиционеров, которые постоянно его используют, и думают, что это обоснованно )) А разница вот в чём, если кто не понимает в силу своей неграмотности. Есть область спорта, а есть область вне спорта - обычная социальная жизнь. Когда спортсмен должен участвовать в соревнованиях - это область спорта, его рабочее место. Если ему запрещают участие по политическим причинам - это и называется "тащить политику в спорт". А когда спортсмен в обычной повседневной жизни, освобождённой от спорта, приходит на митинг/в магазин/в парк/в библиотеку, он к спорту не привязан, он обычный гражданин, соответственно в спорт он ничего не тащит. Например, ты ходишь на свою работу, а также ты ходишь на выборы, и за кого-то там голосуешь, или хотя бы просто пишешь на Спортсе в политических темах. Означает ли это, что ты свою работу втягиваешь в политику ? Очевидно нет, это вообще разные сферы. Поэтому вот такими аргументами, которые на самом деле никак не обоснованы, наша оппозиция в очередной раз подтверждает, насколько у них отсутствует связь между их собственными иллюзиями и реальностью )
Да подобной публике объяснять чего-то бесполезно. Либо как в поговорке про "ссы в глаза", либо просто отрабатывают методичку.
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Ответ Алексей Ненахов
Комментарий скрыт
я думал бригаду по оправданию терроризма распустили..но нет.. бабла еще навалом, басаевцы в строю
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Ответ Александр Сачков
В каком документе сказано, что спортсменам запрещено иметь политические взгляды?
зачем вы постоянно задаёте этот идиотский вопрос? Спортсменам разрешено иметь политические взгляды
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Ответ invincible
Рос спорту мешает не МОК, Сергей. Это следствие, а не причина. Причина в марте пролонгируется
вмешательство в выборы?
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Мне казалось, что с завываниями, что спорт вне политики, уже покончено.
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А zигававшие в Лужниках спортсмены, это не политизация спорта?
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Ответ bsv067
Десятки лет убивают людей в Израиле, Палестине, Сирии. До этого убивали десятки тысяч людей в Ираке, Ливии, до этого были массовые убийства мирного населения в Югославии, Афганистане. Когда же вы перестанете быть такими лицемерными?
платная бригада на марше
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Ответ Александр Жердин
Господа правдоискатели! А сколько было спортсменов отстранено от соревнований из стран НАТО, когда те начали ковровые бомбардировки Югославии, не имея на это резолюции ООН? Или это, конечно другое?
а на самом деле это не другое?
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