FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного ЧМ: «Это пренебрежение личной жизнью игроков. Чрезвычайное психическое и физическое напряжение – главная проблема футболистов»

FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

«Решение ФИФА провести клубный чемпионат мира в 2025 году с 15 июня по 13 июля без принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности нагрузки на игроков демонстрирует отсутствие внимания к психическому и физическому здоровью участвующих, а также пренебрежение их личной и семейной жизнью.

Расширение турнира сократит время отдыха и восстановления этих игроков в конце сезона. Игрокам придется выступать в конце 11-месячного сезона с небольшой вероятностью получить достаточный отдых до начала следующего сезона.

Чрезвычайное психическое и физическое напряжение на высшем уровне является основной проблемой игроков, участвующих в многочисленных соревнованиях клубов и сборных, что приводит к истощению, физическим травмам, проблемам с психическим здоровьем, снижению производительности и рискам сокращения продолжительности карьеры. Они неоднократно выражали обеспокоенность по поводу растущей нагрузки.

В срочном порядке призывает ФИФА посодействовать обсуждению со всеми заинтересованными сторонами футбола вопроса о введении базовых правил по охране здоровья и безопасности игроков для поддержки благосостояния профессиональных футболистов», – говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

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