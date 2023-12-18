FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного ЧМ: «Это пренебрежение личной жизнью игроков. Чрезвычайное психическое и физическое напряжение – главная проблема футболистов»

Теги ФИФА чемпионат мира среди клубов FIFPro календарь Футбол

FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного чемпионата мира.

Ранее стало известно, что в 2025 году турнир будет длиться месяц из-за участия в нем 32 клубов.

«Решение ФИФА провести клубный чемпионат мира в 2025 году с 15 июня по 13 июля без принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности нагрузки на игроков демонстрирует отсутствие внимания к психическому и физическому здоровью участвующих, а также пренебрежение их личной и семейной жизнью.

Расширение турнира сократит время отдыха и восстановления этих игроков в конце сезона. Игрокам придется выступать в конце 11-месячного сезона с небольшой вероятностью получить достаточный отдых до начала следующего сезона.

Чрезвычайное психическое и физическое напряжение на высшем уровне является основной проблемой игроков, участвующих в многочисленных соревнованиях клубов и сборных, что приводит к истощению, физическим травмам, проблемам с психическим здоровьем, снижению производительности и рискам сокращения продолжительности карьеры. Они неоднократно выражали обеспокоенность по поводу растущей нагрузки.

В срочном порядке FIFPRO призывает ФИФА посодействовать обсуждению со всеми заинтересованными сторонами футбола вопроса о введении базовых правил по охране здоровья и безопасности игроков для поддержки благосостояния профессиональных футболистов», – говорится в заявлении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

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27 комментариев
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Сейчас ФИФА тоже проводит какой-то липовый Межконтинентальный кубок летом, и никто не жалуется. Что изменится, если изменить название?
+16
-2
+14
А почему бы клубам просто молодежку туда не отправлять?
Нигде ведь не сказано, что клубы обязаны основную команду отправлять. Или сказано?
+10
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+10
Ответ Назар Игорь
А сборы? На молодых придут на порядок меньше чем на Месси, Роналду или Холланда.
Ну тогда клубам нужно выбирать, что им дороже. Здоровье игроков или сборы.
+7
0
+7
Ответ Marcus-light
Сейчас ФИФА тоже проводит какой-то липовый Межконтинентальный кубок летом, и никто не жалуется. Что изменится, если изменить название?
количество матчей и команд.
+4
0
+4
Это реальная забота о здоровье игроков или же просьба поделиться?
+3
-1
+2
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Это реальная забота о здоровье игроков или же просьба поделиться?
"Дорогая ФИФА, прочти это письмо до конца. Это не спам, а реальная возможность заработать..."
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Ответ Jan Paskel
т.е. "предсезонка", потом все отдыхают месяц, и потом начало чемпионатов?
Здесь нет хорошего решения. ФИФА убивает футбол своими странными идеями
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В срочном порядке, FIFPro призывает ФИФА поделиться процентами от новых турниров, чтобы в дальнейшем не было недопонимания.
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Ответ Three Days Grace
круто, а призовые кто будет лутать? логично, что большинство клубов не из Англии будут пытаться выиграть этот турнир
Тогда клубам нужно выбирать, что им дороже. Здоровье игроков или сборы.
АПЛ с трансферами в 2023 в размере 2 млрд. — явно не та лига перед которой стоит проблема денег)
+1
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Почему все эти организации просыпаются, когда решение уже принято, все клубы согласовали и организаторы определились? Что мешало возмутиться в момент обсуждения этого вонючего клубного ЧМ? То же самое с Катаром было, все решили обсудить за 5 минут до стартового свистка...
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Ответ Geronimo Good
А почему бы клубам просто молодежку туда не отправлять? Нигде ведь не сказано, что клубы обязаны основную команду отправлять. Или сказано?
а зачем клубам это?
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Ответ Homelender_666
Здесь нет хорошего решения. ФИФА убивает футбол своими странными идеями
факт бро
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Ответ Homelender_666
Ты прав. Топы могут из этого турнира сделать для себя предсезонку, обкатать молодёжь и новичков. Хотя всё равно это ненужный турнир.
т.е. "предсезонка", потом все отдыхают месяц, и потом начало чемпионатов?
0
0
0
Ответ Geronimo Good
Ну тогда клубам нужно выбирать, что им дороже. Здоровье игроков или сборы.
Ты прав. Топы могут из этого турнира сделать для себя предсезонку, обкатать молодёжь и новичков. Хотя всё равно это ненужный турнир.
0
0
0
Ответ Geronimo Good
Международный опыт и реклама для молодых игроков. И здоровье основы поберечь.
круто, а призовые кто будет лутать? логично, что большинство клубов не из Англии будут пытаться выиграть этот турнир
0
0
0
Ответ Three Days Grace
а зачем клубам это?
Международный опыт и реклама для молодых игроков. И здоровье основы поберечь.
0
0
0
Ответ Geronimo Good
А почему бы клубам просто молодежку туда не отправлять? Нигде ведь не сказано, что клубы обязаны основную команду отправлять. Или сказано?
А сборы? На молодых придут на порядок меньше чем на Месси, Роналду или Холланда.
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Ответ Momos
Может быть стоит спросить у тренеров, знают ли они что такое "ротация?" Почти всегда кресты - это перегрузки игроков и получают их те, кто от звонка до звонка проводят все матчи. При том что у того же Реала (здоровья Алабе) хватает игроков на 2 состава, но ротации почти нет.
С любого тренера требуют результата во всех официальных турнирах. Наверняка на этом клубном ЧМ будут хорошие призовые и никто не позволит тренеру топ клуба сливать его.
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Отправлять на турнир ближайший резерв плюс молодёжь.Все будут довольны
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Главное бабло, все остальное фифе побоку
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А давайте сократим Еврокубки, в частности квалификационный раунд. Слишком много никчёмных матчей. У ФИФА матчей мало, у УЕФА матчей слишком много. Надо этих матчей делать меньше.
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Академия поедет
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Футбольные чиновники везде одинаковы - в приоритете доходы, угодить толпе и себя не обидеть. Поэтому в Европе будут играть по 60 - 70 матчей в году а в России по яйца в снегу. Ведь футболисты это только расходный материал.
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Как всегда, лишь "выразили озабоченность"
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