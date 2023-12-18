Тикнизян о зарплатах футболистов: «Как они могут быть незаслуженными? Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Не я говорю, сколько мне платить – условия предлагает клуб»
Наир Тикнизян не считает зарплаты футболистов завышенными.
– Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены.
– Люди, которые об этом говорят, имеют на это на полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, – неужели вы думаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше?
Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.
– Значит, ваши зарплаты заслужены.
– А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.
Самое главное – не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет, – сказал защитник «Локомотива».
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Иначе он не писал бы дичь и глупости!
Мы, зрители, сами и создаем им зарплаты, смотря за ними и обсуждая их. Спрос рождает предложение. Рассказывать про то, что они ничем не жертвуют – глупо. Иначе каждый второй комментатор со спортса уже бы в Реале бегал.
Остальные 90% времени они не бегают по полю и не бьют по мячу
Ты это сейчас сказал. Аккуратнее там с этим, будь кремлеботом и ура-патриотом до конца!
Топовый препод из Гарварда получает лям долларов и столько же вне университета за свои выступления.
ЗП футболистов в России завышены, с этим сложно спорить, но их нельзя сравнивать с ЗП рядового учителя, так как всё же игроки РПЛ - это лучшие игроки в стране. И их крайне мало из общего количества проф.футболистов.
Лично я не давал своего согласия, чтобы мои деньги шли на зарплаты таких как Тикнизян.
Вот оно самое точное и главное место во всей заметке.
Врачи жертвуют 7 лет на обучение, чтобы потом пахать две три смены подряд. У них нет другого выбора.
Ходить на тренировки по 1.5 часа в сутки - такая себе жертва. Ты занимаешься собой, телом. Фактически ты вообще выполняешь однообразную функцию. Ты не имеешь морального права говорить о своих жертвах просто по одной причине - если завтра не станет футбола, ПО СУТИ НИЧЕГО В МИРЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, и ты будешь долгое время безработным. Если завтра не станет врачей - вас просто не станет).
И про свои жертвы - страдал, перебивался, босиком играл?)) О чем, бл...., они вообще говорят?
Есть частные школы и клиники, там нед бюджетных средств. Неужели непонятно?
Футбол не имеет социальной ценности,так что и финансироваться это развлечение должно не за счёт бюджета.