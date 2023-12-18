Тикнизян о зарплатах футболистов: «Как они могут быть незаслуженными? Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Не я говорю, сколько мне платить – условия предлагает клуб»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Наир Тикнизян деньги Футбол

Наир Тикнизян не считает зарплаты футболистов завышенными.

– Многие говорят, что зарплаты российских футболистов завышены.

– Люди, которые об этом говорят, имеют на это на полное право. Любая работа в нашем мире тяжелая. У меня вопрос к людям, которые говорят про нас, – неужели вы думаете, что футболисты в юном возрасте думали о работе, где будут платить больше?

Я занимался футболом и делаю это всю свою жизнь. Я многим жертвовал и жертвую по сей день. Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги. Не вижу в этом ничего плохого.

– Значит, ваши зарплаты заслужены.

– А как они могут быть незаслуженными? Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром.

Самое главное – не я же говорю, какую зарплату мне должны платить, а клуб предлагает эти условия. А я уже выбираю, соглашаться на эти условия или нет, – сказал защитник «Локомотива».

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114 комментариев
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Скорее вопрос, что вы бюджетники пинающие мяч.:))))
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Учителя тоже многим жертвуют, но им столько не предлагают
+101
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Если комментарии Ростовского вечно утопают в минусах, значит его это устраивает.
Иначе он не писал бы дичь и глупости!
+82
-10
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вопрос почему этот праздник за счёт госбюджета. Про зарплату условного Овечкина я не разу не слышал в России негатив, ну получает он там десятку лимонов зелени в год от греческого миллиардера, а тот на нём делает деньги. Лига комерческая НХЛ тоже в плюсе, все довольны. Получайте хоть триллионы, но клубы и лига должны зарабатывать и тогда слово никто не скажет
+65
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Ответ Spartakus1984
Чем ты жертвуешь? Занимаешься любимым делом.
Вы наверное путаете поиграть в футбол с мужиками в удовольствие и профессиональное занятие им. Единицы из футбольных академий пробиваются во взрослый футбол, ещё меньше на топовый уровень. Ежедневные изнурительные тренировки по 2 раза в день начиная с детства, от которых к 40 годам каждый второй футболист переломан и с кучей хронических болячек остается.

Мы, зрители, сами и создаем им зарплаты, смотря за ними и обсуждая их. Спрос рождает предложение. Рассказывать про то, что они ничем не жертвуют – глупо. Иначе каждый второй комментатор со спортса уже бы в Реале бегал.
+54
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+35
Ответ Максим Черкашин
Скорее вопрос, что вы бюджетники пинающие мяч.:))))
Он просто не выспался.
+28
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+25
Чем ты жертвуешь? Занимаешься любимым делом.
+41
-20
+21
Ответ Саша Пушкин
Если комментарии Ростовского вечно утопают в минусах, значит его это устраивает. Иначе он не писал бы дичь и глупости!
Он не ростовский, он сказочный
+19
-1
+18
"Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром"

Остальные 90% времени они не бегают по полю и не бьют по мячу
+20
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+16
Тут сложный вопрос. Конечно, на уровне работник-организация за зп отвечает организация и футболисты получают то, что заслуживают по мнению работодателя. Вопрос же в другом - какого чёрта работодатель, берущий деньги через бюджетные схемы, предлагает работнику завышенную зарплату по мировым меркам, относительно уровня самого работника. Ну ответ-то очевиден, пилятся большие деньги и всё, при этом претензии должны быть не к футболистам, а к клубам.
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Выходит, если политический режим в России, который ты вечно тут облизываешь поддерживает 86% населения, и эта основная масса дорогих россиян не согласна с мнением оппозиции по ключевым политическим вопросам, то эти 86% заблуждаются и истину твердят как раз иноагенты, русофобы и враги народа?
Ты это сейчас сказал. Аккуратнее там с этим, будь кремлеботом и ура-патриотом до конца!
+14
-3
+11
Ответ all_my_alls
Учителя тоже многим жертвуют, но им столько не предлагают
Этого клоуна на неделю поставить работать с детьми. Если продержится хотя бы 3 дня, то уже будет думать перед тем, как открывать свой рот.
+13
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+10
Я фрезеровщик - пашу на победу России почти в три смены, но до заработков Тикнизяна не дотяну, если даже перестану ходить домой ночевать
+16
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Бедняга! Тренируется несколько часов в день и играет 1 матч в неделю, непосильный труд, кошмар!
+13
-5
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У меня не было бы ни единого вопроса к зарплате, если бы она была экономически обоснована и целесообразна. Почему в том числе наши футболисты перестали уезжать играть в Европу, да потому что за аналогичные деньги тем, какие получают у нас, они там никому не нужны. А когда в 90-ые за еду играли, то тот же Бородюк уезжал за 800 марок играть в Германию. И ничего, сборная была и приятно было смотреть, в еврокубках клубы неплохо играли. Так что пусть идет в храм свечку поставит, такое, как говорится, бывает только раз в жизни и то не у каждого, вытащил просто счастливый билет. Полно знакомых очень талантливых ребят не смогли пробиться в том числе и потому, что либо денег нет тренеру занести за игру, либо травма и их просто бросают…
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+7
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Какая-то чушня
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Ответ all_my_alls
Учителя тоже многим жертвуют, но им столько не предлагают
Так ты приводишь в пример рядового учителя из жопы мира. Футболист из 5 лиги условной Бельгии играет за 1000 евро.
Топовый препод из Гарварда получает лям долларов и столько же вне университета за свои выступления.
ЗП футболистов в России завышены, с этим сложно спорить, но их нельзя сравнивать с ЗП рядового учителя, так как всё же игроки РПЛ - это лучшие игроки в стране. И их крайне мало из общего количества проф.футболистов.
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Тикнизян и подобные клоуны получают зарплату из бюджета, который формируется из налогов собираемых с граждан РФ.
Лично я не давал своего согласия, чтобы мои деньги шли на зарплаты таких как Тикнизян.
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Ответ Саша Пушкин
Он просто не выспался.
Он - жертва.
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Ответ igls54
Я фрезеровщик - пашу на победу России почти в три смены, но до заработков Тикнизяна не дотяну, если даже перестану ходить домой ночевать
Ты крутой, без шуток. Пусть у тебя всё будет хорошо
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Ответ Кефтеме
Ноунеймы - это мы свами , он основной игрок Локомотива , которым интересуются скауты из Европы
Основной игрок чего?)))
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Дармоеды
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Зарплата - это заработанная своим трудом оплата, одна из статей расхода в себестоимости производимой продукции и так как ваша продукция продаётся очень плохо, то и доход должен быть соответствующий.
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Мне повезло, что мой род деятельности приносит такие большие деньги.

Вот оно самое точное и главное место во всей заметке.
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Ответ Aleksey Yashin
"Многие люди видят только верхушку айсберга – как 22 человека бегают по полю и бьют по мячу, но не видят и 90 процентов того, что происходит за кадром" Остальные 90% времени они не бегают по полю и не бьют по мячу
Вообще-то они не бегают.
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ну да ну да. значит мои 11 классов. потом тех. потом универ итоого17 лет учебы. практика. подьем в 6 утра. и работа до 5. и к35-40 ты хороший инжинер и за это 2 -2.5млн в год. и то .... и тут такой пацанчик 22 лет. - у меня трудная работа. ржу в голос! ты это токсрю рассксжи или сварщику. да тому де солдату. у вас зп только потому что губернатопы любят пиписками мерится у кого круче клуб.
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Это рынок (без государственного регулирования), "заслуженность" вторична. Покупатель (работодатель) согласен столько платить, продавец (работник) отказываться не будет. Будет больший выбор, будут ниже цены...
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Ответ zer
У меня нет вопросов к их зп, они эти деньги не своровали Но и прибедняться нечего, много кто много чем жертвует из-за работы
Да это бред про жертвы.
Врачи жертвуют 7 лет на обучение, чтобы потом пахать две три смены подряд. У них нет другого выбора.
Ходить на тренировки по 1.5 часа в сутки - такая себе жертва. Ты занимаешься собой, телом. Фактически ты вообще выполняешь однообразную функцию. Ты не имеешь морального права говорить о своих жертвах просто по одной причине - если завтра не станет футбола, ПО СУТИ НИЧЕГО В МИРЕ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, и ты будешь долгое время безработным. Если завтра не станет врачей - вас просто не станет).
И про свои жертвы - страдал, перебивался, босиком играл?)) О чем, бл...., они вообще говорят?
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Ответ SMART789
У нас все за счет госбюджета от учителей и врачей до футболистов и бизнеса на госконтрактов Такова суть и устройство госкапитализма
Уителя и врачи, которые финансируются из бюджета - это нормально. И не только в России.
Есть частные школы и клиники, там нед бюджетных средств. Неужели непонятно?
Футбол не имеет социальной ценности,так что и финансироваться это развлечение должно не за счёт бюджета.
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вопрос очевидно не к Тикнизяну.
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