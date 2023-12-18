Терри о плей-офф ЛЧ: «Реал» – фаворит, у меня нет сомнений. Я впечатлен его игрой, он не сходит с пьедестала претендентов»

Джон Терри считает «Реал» фаворитом Лиги чемпионов.

Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии турнира мадридский клуб сыграет с «РБ Лейпциг».

«На мой взгляд, фаворит – мадридский « ». У меня нет сомнений. Я впечатлен тем, как он играет. Он не сходит с пьедестала претендентов, хотя путь будет нелегким, учитывая то, что их соперником стал « ».

Анчелотти – тактически гибкий тренер. Он показывает это сезон за сезоном», – сказал бывший защитник «Челси».

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