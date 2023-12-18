Терри о плей-офф ЛЧ: «Реал» – фаворит, у меня нет сомнений. Я впечатлен его игрой, он не сходит с пьедестала претендентов»

Теги Карло Анчелотти Джон Терри Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Футбол

Джон Терри считает «Реал» фаворитом Лиги чемпионов.

Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии турнира мадридский клуб сыграет с «РБ Лейпциг». 

«На мой взгляд, фаворит – мадридский «Реал». У меня нет сомнений. Я впечатлен тем, как он играет. Он не сходит с пьедестала претендентов, хотя путь будет нелегким, учитывая то, что их соперником стал «РБ Лейпциг». 

Анчелотти – тактически гибкий тренер. Он показывает это сезон за сезоном», – сказал бывший защитник «Челси».

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25 комментариев
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Реал Мадрид вообще на другом уровне. Это космос.
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Ответ serginn
Комментарий скрыт
Не то что наш Сити с бесславными вылетами от Монако, Ливерпуля, Тоттенхема и Лиона, а также эпохальным отлётом от Реала в 2022 году)
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Без качественного усиления в зимнее ТО с 2 профильными ЦЗ в решающих матчах весной будет как минимум тяжело.
А так, «Реал» - это «Реал», и в каком бы состоянии ни находилась бы команда, «Мадрид» всегда будет среди фаворитов главного клубного турнира!
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Приятно услышать мнение легенды "Спартака")
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Ответ vk5w6rqvxx
Если бы ты еще хоть один матч смотрел, то понял бы что была тактическая ошибка от Анчелотти не ставить в старте Рюдигера и на место левого защитника поставить Камавингу, который на тот момент еще не привык играть без мяча, но ты же барсук) посмотри хотя бы статистику в первом матче, хотя сомневаюсь что ты что-то поймешь.
и что там было в первом матче?) реал смог дома ничью зацепить, да мощное достижение))
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Ответ Дима
100% что этот свежий фан сити, в прошлом топил за барсу 😬😬😬
Слабый из тебя аналитик, тренируйся дальше)
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Ответ vk5w6rqvxx
Если бы ты еще хоть один матч смотрел, то понял бы что была тактическая ошибка от Анчелотти не ставить в старте Рюдигера и на место левого защитника поставить Камавингу, который на тот момент еще не привык играть без мяча, но ты же барсук) посмотри хотя бы статистику в первом матче, хотя сомневаюсь что ты что-то поймешь.
Что такое барсук?
Какие вы все ранимые, фанатки реала, напомни вам ваш позор, сразу обзываетесь, оскорбляете. Ладно, вам и так досталось, не буду сыпать соль.

О, еще и минусов накидали... Ну крепко вас сити отодрал, такое на годы...
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Комментарий удален пользователем
Рюдигеру ещё осталось кресты порвать, тогда точно фаворит
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Так как Реал сейчас пиковый, то на данный момент вполне адекватно. Но когда Сити выйдет на свой нормальный уровень то они будут фаворитами. Реал сделал прогресс, поэтому 2-3 место в этом сезоне точно заслуживает.
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Ответ Homelender_666
Не то что наш Сити с бесславными вылетами от Монако, Ливерпуля, Тоттенхема и Лиона, а также эпохальным отлётом от Реала в 2022 году)
Реал больше хищник чем ман сити . У горожан никто норм не тащил не забивал ,все ложилось на систему, ,в отличие от сливочных ,где был постоянный оверперфоманс кого -то из игроков (иногда абсолютно аномальный ) а это нужно для регулярных побед в таком кубке. . Поэтому реал фаворит в каждом лч .
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Ответ Артём Иванов
Реал больше хищник чем ман сити . У горожан никто норм не тащил не забивал ,все ложилось на систему, ,в отличие от сливочных ,где был постоянный оверперфоманс кого -то из игроков (иногда абсолютно аномальный ) а это нужно для регулярных побед в таком кубке. . Поэтому реал фаворит в каждом лч .
Артём, вроде всё хорошо сказал, но о каком оверперфомансе речь? Если только Куртуа в 2022 году многих удивил и Родриго с его дублем против МС.
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Ответ Дима
да да, с детства за сити 😆
Нет, с осени 2016г
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
При чем тут твое уважение. Интер может выиграть ЛЧ.
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Ответ Xell
Реал слаб. Фавориты Ман Сити, Бавария и Интер.
Хелл, мог бы просто оставить Интер в своем списке)
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Ответ corazón blanco
У Мадрида шикарный состав и если все будут здоровы к весенней части плэй-офф, то этой команде вполне по силам выиграть ушастого, даже без профильного ЦН (Хоселу не в счет, он не играет в старте в важных матчах). Да, Алаба травмирован, но к первым матчам будет уже встрою Милитао.
Милитао бы форму набрать к концу сезона
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