Терри о плей-офф ЛЧ: «Реал» – фаворит, у меня нет сомнений. Я впечатлен его игрой, он не сходит с пьедестала претендентов»
Джон Терри считает «Реал» фаворитом Лиги чемпионов.
Сегодня в Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. На этой стадии турнира мадридский клуб сыграет с «РБ Лейпциг».
«На мой взгляд, фаворит – мадридский «Реал». У меня нет сомнений. Я впечатлен тем, как он играет. Он не сходит с пьедестала претендентов, хотя путь будет нелегким, учитывая то, что их соперником стал «РБ Лейпциг».
Анчелотти – тактически гибкий тренер. Он показывает это сезон за сезоном», – сказал бывший защитник «Челси».
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А так, «Реал» - это «Реал», и в каком бы состоянии ни находилась бы команда, «Мадрид» всегда будет среди фаворитов главного клубного турнира!
Какие вы все ранимые, фанатки реала, напомни вам ваш позор, сразу обзываетесь, оскорбляете. Ладно, вам и так досталось, не буду сыпать соль.
О, еще и минусов накидали... Ну крепко вас сити отодрал, такое на годы...