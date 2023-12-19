Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ и 1-ю за 9 игр. У него 482 гола в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 1

Теги Питтсбург Миннесота Евгений Малкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ и 1-ю за 9 матчей.

Форвард «Питтсбурга» прервал безголевую серию из 8 игр во встрече с «Миннесотой» (4:3).

Также 37-летний россиянин отметился результативной передачей. На его счету стало 26 (11+15) очков в 30 играх. 

За карьеру – 1255 (482+773) очков в 1093 матчах в рамках регулярных чемпионатов.

Малкину осталось забросить 1 шайбу, чтобы разделить 2-е место по голам среди россиян в истории лиги с Сергеем Федоровым (483 в 1248 играх). Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 827 в 1375). 

Сегодня Евгений (16:42, 6:05 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват. Кроме того, он выиграл 66,7% вбрасываний (4 из 6) и получил 2 малых штрафа. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В следующем матче 2+2 )
+8
0
+8
Молодец,наконец-то расчехлился,теперь очередь за Ови!
+4
0
+4
Мужик намного талантливее Овечкина, но хрустальное здоровье не позволило сохранять стабильность
+4
-1
+3
Ещё 2 гола и обойдет Федорова по всем показателям - очки, ассисты, голы.
Уверенная замашка на лучшего русского центра в истории НХЛ
0
0
0
Ответ Мадина Уйгурова
Мужик намного талантливее Овечкина, но хрустальное здоровье не позволило сохранять стабильность
Мы это слышали много раз про Лемье, Линдроса, Карию, Кросби и прочих. Умение сохранять здоровье - такое же мастерство спортсмена, как и держать шайбу.
0
0
0
Ответ Maxim Shumov
Ещё 2 гола и обойдет Федорова по всем показателям - очки, ассисты, голы. Уверенная замашка на лучшего русского центра в истории НХЛ
Федоров лучше, он с отрывом лучший русский центр в истории НХЛ. Дело не очках, так как значительную часть карьеры Сергей провел в эпоху "мертвой шайбы".
Федоров был намного универсальнее. Может, Малыч немного техничнее и получше играет в пас, но это преимущество никак не ликвидирует отставание Малкина от Федорова по умению играть в обороне, на вбрасываниях и по скорости.
+2
-2
0
Ответ ak80
Федоров лучше, он с отрывом лучший русский центр в истории НХЛ. Дело не очках, так как значительную часть карьеры Сергей провел в эпоху "мертвой шайбы". Федоров был намного универсальнее. Может, Малыч немного техничнее и получше играет в пас, но это преимущество никак не ликвидирует отставание Малкина от Федорова по умению играть в обороне, на вбрасываниях и по скорости.
А как же тот факт, что Федоров играл в эпоху отсутствия потолка, в которой Детройт сколотил команду всех звезд?
Про эпоху мертвых шайб - Малкин играл в 3-х разных десятилетиях и в такие ситуации почему-то не попадал, хотя тут тоже было время, когда Бенн выиграл Арт Росс с 87 очками в 2015.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий