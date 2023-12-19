Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ и 1-ю за 9 игр. У него 482 гола в лиге, до идущего 2-м среди россиян Федорова – 1

Евгений Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ и 1-ю за 9 матчей.

Форвард « » прервал безголевую серию из 8 игр во встрече с «Миннесотой» (4:3).

Также 37-летний россиянин отметился результативной передачей. На его счету стало 26 (11+15) очков в 30 играх.

За карьеру – 1255 (482+773) очков в 1093 матчах в рамках регулярных чемпионатов.

Малкину осталось забросить 1 шайбу, чтобы разделить 2-е место по голам среди россиян в истории лиги с (483 в 1248 играх). Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 827 в 1375).

Сегодня Евгений (16:42, 6:05 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и 1 перехват. Кроме того, он выиграл 66,7% вбрасываний (4 из 6) и получил 2 малых штрафа.