Промес стал резидентом ОАЭ. Благодаря этому он сможет полететь со «Спартаком» на сборы («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ.

По информации «Спорт-Экспресса», игрок из Нидерландов стал резидентом ОАЭ в конце этого года. Благодаря новому статусу, Промес, с высокой долей вероятности, примет участие в зимних сборах «Спартака», которые команда проведет в Дубае.

Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах. В клубе прокомментировали эту ситуацию так: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами». 

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36 комментариев
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Шейх Антуан бин Промас
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Стал президентом*
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Шейхам тоже нужны белые полосы, а тут опытный дилер в образе футболиста
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Ответ Tigo_Volchara93
Паспорт РФ получил, резидентом ОАЭ стал. Очень в духе нынешнего времени, настоящий патриот 🇷🇺
Не получил же Промес паспорт РФ. Завернули соискателя, увы и ах
+23
-2
+21
Значит из ОАЭ теперь выдачи нет. Можно поздравить Промеса и "Спартак".
+12
-3
+9
Ответ Владислав Железников
Принцом чтобы стал? 😂
Мои глаза
+9
-1
+8
Паспорт РФ получил, резидентом ОАЭ стал. Очень в духе нынешнего времени, настоящий патриот 🇷🇺
+22
-16
+6
Ответ Zlodimir
Шейх Антуан бин Промас
просто ликбез: бин это сын такого-то, как у нас -вич, -ович.
всё, я в тень..)
+6
0
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Ответ Zlodimir
Шейх Антуан бин Промас
По стопам Франка Рибери !
Хотя он не Франк , а тоже какой-то Абу-али уже давно )
+7
-2
+5
3 в 1 ( наркоторговец ; почти убийца ; футболист ) 😅
+16
-12
+4
Ответ goshforever
Значит из ОАЭ теперь выдачи нет. Можно поздравить Промеса и "Спартак".
вынужденная посадка самолёта в Турции и смена кб формы на оранжевую с цепочками на ногах)
+4
-3
+1
Ответ Назар Игорь
Уверен что без хорошего бакшиша тут не обошлось. Спартак опустили на приличную сумму. Интересно по какой статье расходов провели.
Это даже тебе доступно, покупаешь недвижимость (жилую) на 150-200к евро, оформляешь статус. И никакого развода и фантазий.
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Ответ Zlatan Ibra
В РПЛ работают резиденты Камеди Клаб
Судя по комментариям многие из них здесь сидят, по делу мало кто пишет...
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Ответ Артём Горяев
прочитал президентом 😂
Это следующий шаг в карьере этого прохвоста.
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Ответ Tigo_Volchara93
Паспорт РФ получил, резидентом ОАЭ стал. Очень в духе нынешнего времени, настоящий патриот 🇷🇺
Паспорт РФ он не получил.
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Ответ Tigo_Volchara93
Паспорт РФ получил, резидентом ОАЭ стал. Очень в духе нынешнего времени, настоящий патриот 🇷🇺
орден этому господину от дон-дона
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Скорее всего. Промес, как это ныне делают многие люди
с деньгами, обзавелся собственностью в эмиратах- у него ведь есть мама, жена. дети, а в ОАЭ тепло, уютно и не надо на него за это щелкать зубами.
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Представьте реальный уровень нашего чемпа, если игрок чуть выше среднего в Европе, занимаясь в зале, стал одним из лучших в сезоне.
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Резидент Камеди клаб
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Уверен что без хорошего бакшиша тут не обошлось. Спартак опустили на приличную сумму. Интересно по какой статье расходов провели.
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Показалось)
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