Промес стал резидентом ОАЭ. Благодаря этому он сможет полететь со «Спартаком» на сборы («СЭ»)
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ.
По информации «Спорт-Экспресса», игрок из Нидерландов стал резидентом ОАЭ в конце этого года. Благодаря новому статусу, Промес, с высокой долей вероятности, примет участие в зимних сборах «Спартака», которые команда проведет в Дубае.
Напомним, в прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах. В клубе прокомментировали эту ситуацию так: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами».
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всё, я в тень..)
Хотя он не Франк , а тоже какой-то Абу-али уже давно )
с деньгами, обзавелся собственностью в эмиратах- у него ведь есть мама, жена. дети, а в ОАЭ тепло, уютно и не надо на него за это щелкать зубами.