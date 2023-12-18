Моуринью о работе в «МЮ»: «Клуб был непростым, я сделал все, что мог. 2-е место в АПЛ – лучший результат после Фергюсона, Лига Европы – самое большое достижение клуба за 10 лет»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Футбол

Жозе Моуринью высоко оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед».

Тренер возглавлял команду с 2016 по 2018 год и выиграл с ней Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

«Я ни о чем не жалею, потому что я отдал все и сделал максимум. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, история [клуба] – это то, что нужно уважать и ценить.

Второе место [в сезоне-2017/18] – по-прежнему лучший результат после Фергюсона («МЮ» также занял второе место при Сульшере в сезоне-2020/21 – Sports.ru), Лига Европы – по-прежнему самое большое достижение клуба за последние 10 лет или около того. Я сделал все, что мог, и не в моем характере возвращаться и говорить об этом – мне нравится говорить о том, что хорошего было в прошлом.

Но в клубе все еще есть люди – я имею в виду некоторых игроков, но не только их – после пары месяцев с которыми невозможно добиться успеха.

Клуб был непростым, поэтому я не жалею, потому что отдал все», – сказал португалец в подкасте The Obi One Podcast.

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25 комментариев
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По факту
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Ну так-то действительно Моур самый успешный тренер МЮ после САФа.
Оле мог бы повторить результат, но немного не повезло.
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За 2 сезона он конечно сделал то что мог. Сложно было выиграть чемпионат, наверно даже не реально в то время.
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Ответ Dred
и про кого речь интересно?
Марсияль, он ещё тогда хотел его и Полем убрать и отсюда был конфликт и руководство приняло сторону игроков. И спустя время , понятно кто был прав)
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Верно сказал.
"Сделал все что мог"
Большего с этим МЮ невозможно было достичь. Нужны были люди другого менталитета.
Но никто не захотел убирать из состава тогда нытиков, и все это тянется до сих пор.
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Моур лучший тренер после САФ, а Ибрагимович один из лучших игроков этого времени. Адаптировался быстро и примагнитил 3 трофея как он это умеет делать если идет речь не о ЛЧ
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и про кого речь интересно?
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.. и полумертвых Антони ему не покупали за сотку))
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Статистика целиком и полностью подтверждает его правоту. Правда за кадром остается игра, в которой МЮ не столько играл сам сколько мешал соперникам.
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Ответ Блуждающий странник
Комментарий скрыт
Болельщикам МЮ наверно лучше знать и им самим решать, что к чему, в отличие от болельщиков Барселоны со всем вытекающим бредом персофанов экс-тренеров и экс-игроков барсы на ветках МЮ..
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Кстати да ) футбол его был УГ
Но результаты хорошие )
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Ответ QWertY
И в отличие от маврофилов и риалфанов, которые везде бредят про своего толмача. Лучший тренер МЮ после Ферги по игре -Сульшер, лучший тренер по результатам -Тен Хаг, ибо 3 место + кубок лиги лучше, чем 6 место и ЛЕ
тут нет лучше, если только лучшее из худшего
Для клуба такого уровня как Юнайтед, все результаты после САФа абсолютно неудовлетворительные.
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Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Сезон со вторым местом был бестрофейным! Вау, какой крутой наш толмач!
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Ответ Дима
Болельщикам МЮ наверно лучше знать и им самим решать, что к чему, в отличие от болельщиков Барселоны со всем вытекающим бредом персофанов экс-тренеров и экс-игроков барсы на ветках МЮ..
При чём тут Барса? Вроде ты на Барселону подписан, а не я. Или ты мне решил об этом сообщить? Спасибо, важная инфа.
У меня знакомые фаны МЮ со стажем 15+ лет считают Сульшера лучшим после Ферги. Они неправильные фаны какие-то, не оценили уныние Моуриньо и красоту Ван Гала
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Ответ Supreme Allah
Матриаль и Рэшфорд, погба и ддх уже убрали
ну, Рэшфорд при нём пацаном желторотым был ещё. Вряд ли.
Не думаю что и ДДХ.
Погба сто пудов, помню про их конфликт с Райолой.
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Ответ Dred
и про кого речь интересно?
Матриаль и Рэшфорд, погба и ддх уже убрали
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кверти, ты зачем жалобы кидаешь?
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Правду сказал—— он тут поддержал Тен Хага—— в клубе и сейчас есть не те люди….
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Маур всегда говорит по делу и по фактам!
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Лодку, пожалуйста. Кто эти игроки?
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Комментарий удален модератором
вот после мю начался у него спад
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