Моуринью о работе в «МЮ»: «Клуб был непростым, я сделал все, что мог. 2-е место в АПЛ – лучший результат после Фергюсона, Лига Европы – самое большое достижение клуба за 10 лет»
Жозе Моуринью высоко оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед».
Тренер возглавлял команду с 2016 по 2018 год и выиграл с ней Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.
«Я ни о чем не жалею, потому что я отдал все и сделал максимум. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, история [клуба] – это то, что нужно уважать и ценить.
Второе место [в сезоне-2017/18] – по-прежнему лучший результат после Фергюсона («МЮ» также занял второе место при Сульшере в сезоне-2020/21 – Sports.ru), Лига Европы – по-прежнему самое большое достижение клуба за последние 10 лет или около того. Я сделал все, что мог, и не в моем характере возвращаться и говорить об этом – мне нравится говорить о том, что хорошего было в прошлом.
Но в клубе все еще есть люди – я имею в виду некоторых игроков, но не только их – после пары месяцев с которыми невозможно добиться успеха.
Клуб был непростым, поэтому я не жалею, потому что отдал все», – сказал португалец в подкасте The Obi One Podcast.
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Оле мог бы повторить результат, но немного не повезло.
"Сделал все что мог"
Большего с этим МЮ невозможно было достичь. Нужны были люди другого менталитета.
Но никто не захотел убирать из состава тогда нытиков, и все это тянется до сих пор.
Но результаты хорошие )
Для клуба такого уровня как Юнайтед, все результаты после САФа абсолютно неудовлетворительные.
У меня знакомые фаны МЮ со стажем 15+ лет считают Сульшера лучшим после Ферги. Они неправильные фаны какие-то, не оценили уныние Моуриньо и красоту Ван Гала
Не думаю что и ДДХ.
Погба сто пудов, помню про их конфликт с Райолой.