Моуринью о работе в «МЮ»: «Клуб был непростым, я сделал все, что мог. 2-е место в АПЛ – лучший результат после Фергюсона, Лига Европы – самое большое достижение клуба за 10 лет»

Жозе Моуринью высоко оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед».

Тренер возглавлял команду с 2016 по 2018 год и выиграл с ней Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии.

«Я ни о чем не жалею, потому что я отдал все и сделал максимум. Я люблю клуб, я люблю болельщиков, история [клуба] – это то, что нужно уважать и ценить.

Второе место [в сезоне-2017/18] – по-прежнему лучший результат после Фергюсона (« » также занял второе место при Сульшере в сезоне-2020/21 – Sports.ru), Лига Европы – по-прежнему самое большое достижение клуба за последние 10 лет или около того. Я сделал все, что мог, и не в моем характере возвращаться и говорить об этом – мне нравится говорить о том, что хорошего было в прошлом.

Но в клубе все еще есть люди – я имею в виду некоторых игроков, но не только их – после пары месяцев с которыми невозможно добиться успеха.

Клуб был непростым, поэтому я не жалею, потому что отдал все», – сказал португалец в подкасте The Obi One Podcast.

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