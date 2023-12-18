«Арсенал» вошел в топ-3 фаворитов ЛЧ после жеребьевки 1/8 финала. «Ман Сити» – лидер у букмекеров

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Букмекеры обновили коэффициенты на итоги Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала.

«Манчестер Сити», в соперники которому достался «Копенгаген», остался главным претендентом на победу в турнире с коэффициентом 3.00.

На втором месте у букмекеров осталась «Бавария» (5.00). «Арсенал» (6.50), который встретится в 1/8 финала с «Порту», поднялся в тройку фаворитов.

С таким же коэффициентом – 6.50 – можно поставить на успех «Реала». Шансы остальных клубов оцениваются гораздо ниже.

Котировки всех участников плей-офф на победу в турнире:

1. «Манчестер Сити» – 3.00

2. «Бавария» – 5.00

3-4. «Арсенал» – 6.50

3-4. «Реал» – 6.50

5. «ПСЖ» – 14.00

6. «Интер» – 17.00

7-8. «Барселона» – 20.00

7-8. «Атлетико» – 20.00

9. «Боруссия» Д – 27.00

10. «Наполи» – 45.00

11-12. «Лейпциг» – 60.00

11-12. «Реал Сосьедад» – 70.00

13. «Порту» – 80.00

14. ПСВ – 120.00

15. «Лацио» – 200.00

16. «Копенгаген» – 350.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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9 комментариев
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Слишком сильно верят в Сити в этой ЛЧ,учитывая как команда ослабла и наелась титулами)) если у Реала вернуться все травмированные игроки,должны спокойно забирать ушастика
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Кто на кого выходит следующий раунд ? Сетки известны?
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Финал: Барселона - ПСЖ .
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Ох, Порту! Хет-трик Бендтнера и супер-гол Насри, последний, на данный момент выход в 1/4 от Арсенала. Да, давненько, однако...
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Ответ 2nq7wq95fh
Кто на кого выходит следующий раунд ? Сетки известны?
Будет еще одна жеребьевка в 1/4 но уже с сеткой )
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Ответ Rister81
Будет еще одна жеребьевка в 1/4 но уже с сеткой )
а в 1/4 любые клубы смогут попасться друг другу или снова будет система корзинок? например, ман сити на дортмунд.
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Ответ Ddd Ox
а в 1/4 любые клубы смогут попасться друг другу или снова будет система корзинок? например, ман сити на дортмунд.
Любой любому может попасться)
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Ответ Rister81
Любой любому может попасться)
жду Реал Бавария, Реал Сити, Реал Барса хоть какой-то матч
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Ответ Человек1991
Финал: Барселона - ПСЖ .
хахахаха смешно шутишь
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