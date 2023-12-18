«Арсенал» вошел в топ-3 фаворитов ЛЧ после жеребьевки 1/8 финала. «Ман Сити» – лидер у букмекеров
Букмекеры обновили коэффициенты на итоги Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала.
«Манчестер Сити», в соперники которому достался «Копенгаген», остался главным претендентом на победу в турнире с коэффициентом 3.00.
На втором месте у букмекеров осталась «Бавария» (5.00). «Арсенал» (6.50), который встретится в 1/8 финала с «Порту», поднялся в тройку фаворитов.
С таким же коэффициентом – 6.50 – можно поставить на успех «Реала». Шансы остальных клубов оцениваются гораздо ниже.
Котировки всех участников плей-офф на победу в турнире:
1. «Манчестер Сити» – 3.00
2. «Бавария» – 5.00
3-4. «Арсенал» – 6.50
3-4. «Реал» – 6.50
5. «ПСЖ» – 14.00
6. «Интер» – 17.00
7-8. «Барселона» – 20.00
7-8. «Атлетико» – 20.00
9. «Боруссия» Д – 27.00
10. «Наполи» – 45.00
11-12. «Лейпциг» – 60.00
11-12. «Реал Сосьедад» – 70.00
13. «Порту» – 80.00
14. ПСВ – 120.00
15. «Лацио» – 200.00
16. «Копенгаген» – 350.00
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