Моуринью об уходе Салаха и де Брюйне из «Челси»: «Они были детьми, которые не хотели ждать – кто-то скажет, что я их выгнал, но это не так. Время показало, что они были правы»

Теги Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Мохамед Салах Футбол

Жозе Моуринью рассказал, почему Мохамед Салах и Кевин де Брюйне ушли из «Челси».

«Честно говоря, они ушли, потому что захотели это сделать. Они ушли, потому что не хотели ждать. Время показало, что они сделали хороший выбор, ведь они построили карьеру и достигли высоких стандартов. Но иногда дети принимают подобные решения, потому что они не могут ждать, или у них не хватает терпения сохранять спокойствие и ждать подходящего момента. Иногда их карьера идет по неправильному пути.

С Кевином все было очень похоже. Мы отправились на предсезонную подготовку в Азию. Мы ездили в Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был перейти в аренду в немецкую команду. Я сказал клубу: «Нет, я не хочу, чтобы он уходил в аренду».

Он остался и начал сезон в АПЛ, играя в стартовом составе. Потом был Суперкубок Европы в Праге против «Баварии», и он не сыграл в том матче. На следующий день он захотел уйти. Мы сыграли второй матч Премьер-лиги в сезоне против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» вничью со счетом 0:0. Он начал на скамейке запасных и отыграл несколько минут, но ему этого было недостаточно. Если ты хочешь уйти из «Челси» – уходи, придет кто-то другой.

Они были просто детьми, которые не могли ждать. Их карьера говорит о том, что они были правы, но это зависело не от меня. Возможно, другие скажут, что я их выгнал, но не они сами», – сказал Моуринью в подкасте The Obi One.

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13 комментариев
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Всё правильно. Ушли и ушли. Жозе в своем роде тоже был прав т.к. взял АПЛ с теми на кого он ставил.
А Кевин и Мо ушли своей дорогой и тоже оказались правы.
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+58
Странно если кто то этого не понимает
+16
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+16
Ответ Крученые мячи Анри
после того сезона его уволили)
из Челси увольняли всех
+13
0
+13
Тоже не вижу смысла таких талантов консервировать пока они не созреют. Молодым нужно играть.
+4
-1
+3
В целом - да, претензии в ретроспективе странные, но насчет Де Брюйне Моуринью лукавит. В 2013 он не отдал полузащитника в аренду и выпустил в нескольких матчах, а потом бельгиец не просто не получал шансов, а в большинстве игр не попадал в заявку (играл в Кубке лиги и символически несколько раз выходил в ЛЧ). Зато играл... Андре Шюррле.

Вот и привет "нетерпеливым". Похоже, португалец сам признался, что специально мариновал парня после разговора в конце лета и продал зимой. Уже в следующем сезоне Де Брюйне сделал 10+21 в Бундеслиге и с триумфом вернулся в АПЛ.
Признавать ошибки тоже нужно уметь.
+2
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Сам говорит, что не отпустил в аренду и мариновал на лавке. Отпустил бы в аренду мб Де Брюйне сейчас за челси бы пылил
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брехня. еще и за роббена ответишь.
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Ответ Дима
Всё правильно. Ушли и ушли. Жозе в своем роде тоже был прав т.к. взял АПЛ с теми на кого он ставил. А Кевин и Мо ушли своей дорогой и тоже оказались правы.
Других отдали в аренду а этих просто продали, здесь и Маур и руководство прогадал с выбором
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Ответ Владимир Владимир
Тоже не вижу смысла таких талантов консервировать пока они не созреют. Молодым нужно играть.
На тот момент они не были сильнее тех кто был
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Ответ rigobersong
Все гораздо проще, просто Жозе не умеет работать с такими игроками, которым нужна свобода на поле. Когда он пришел в Интер ему на позицию вингеров взяли Мансини и Кварежму, невероятных технарей и прекрасных игроков для атаки, что бы он играл в 4-3-3, в яркий и атакующий футбол:)) Но у Моуриньо оба провалились, потому что ему они не нужны, ему нужен Пандев который будет на поле пахать как собака и жертвовать собой, которому не трудно весь матч стоять в автобусе и прекрасно понимать зачем это нужно тренеру:)) В этом и фишка Маура:))
Моур с Пандевым взял Лч а Мансини с Куарежмой не заиграли не в одном топклубе
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