Моуринью об уходе Салаха и де Брюйне из «Челси»: «Они были детьми, которые не хотели ждать – кто-то скажет, что я их выгнал, но это не так. Время показало, что они были правы»

Жозе Моуринью рассказал, почему Мохамед Салах и Кевин де Брюйне ушли из «Челси».

«Честно говоря, они ушли, потому что захотели это сделать. Они ушли, потому что не хотели ждать. Время показало, что они сделали хороший выбор, ведь они построили карьеру и достигли высоких стандартов. Но иногда дети принимают подобные решения, потому что они не могут ждать, или у них не хватает терпения сохранять спокойствие и ждать подходящего момента. Иногда их карьера идет по неправильному пути.

С Кевином все было очень похоже. Мы отправились на предсезонную подготовку в Азию. Мы ездили в Индонезию, Таиланд, и Кевин должен был перейти в аренду в немецкую команду. Я сказал клубу: «Нет, я не хочу, чтобы он уходил в аренду».

Он остался и начал сезон в , играя в стартовом составе. Потом был Суперкубок Европы в Праге против «Баварии», и он не сыграл в том матче. На следующий день он захотел уйти. Мы сыграли второй матч Премьер-лиги в сезоне против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» вничью со счетом 0:0. Он начал на скамейке запасных и отыграл несколько минут, но ему этого было недостаточно. Если ты хочешь уйти из « » – уходи, придет кто-то другой.

Они были просто детьми, которые не могли ждать. Их карьера говорит о том, что они были правы, но это зависело не от меня. Возможно, другие скажут, что я их выгнал, но не они сами», – сказал в подкасте The Obi One.

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