Месси о победе на ЧМ-2022: «Год с момента самого прекрасного безумия в карьере. Всех с годовщиной! 🇦🇷🏆»

Лионель Месси отметил годовщину победы Аргентины на ЧМ-2022.

18 декабря 2022 года сборная обыграла Францию в финале турнира (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Месси, забивший 7 голов и отдавший 3 результативные передачи, был признан лучшим игроком чемпионата мира.

«Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Всех с годовщиной! 🇦🇷🏆🙌», – написал аргентинец в инстаграме.

Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»

Месси о ЧМ-2022: «Прежде критики были несправедливы, но я не злопамятный. Сегодня меня любят 95% или 100% аргентинцев – это триумф»

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