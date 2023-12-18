Месси о победе на ЧМ-2022: «Год с момента самого прекрасного безумия в карьере. Всех с годовщиной! 🇦🇷🏆»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси отметил годовщину победы Аргентины на ЧМ-2022.

18 декабря 2022 года сборная Аргентины обыграла Францию в финале турнира (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Месси, забивший 7 голов и отдавший 3 результативные передачи, был признан лучшим игроком чемпионата мира.

«Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Всех с годовщиной! 🇦🇷🏆🙌», – написал аргентинец в инстаграме.

Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»

Месси о ЧМ-2022: «Прежде критики были несправедливы, но я не злопамятный. Сегодня меня любят 95% или 100% аргентинцев – это триумф»

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76 комментариев
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Сумашедший финал мы увидели тогда
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По крайней мере, это был один из самых зрелищных финалов ЧМ за всю историю. (На моей памяти так точно.)
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Аргов с победой. Выстрадали, выгрызли третью звезду, без вопросов!
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Красивая точка в противостоянии с Криштиану.
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Ответ Djeday
Комментарий удален пользователем
Блин, ну как можно глупости такие писать, бригада арбитров назначила 2 пенальти в ворота тех, кого тащили? Это же смешно для любого кто может критически мыслить
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Охренеть, уже год прошел. Будто вчера было
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Ответ Djeday
Комментарий удален пользователем
Если бы тащила, то до эмоциональных серий пенальти не довезли бы
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Ответ Этот Райола хочет денег
Аргов с победой. Выстрадали, выгрызли третью звезду, без вопросов!
Прибавляя от игре к игре, что важно.
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+17
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Красивая точка в противостоянии с Криштиану.
адекватные здравомыслящие люди без золотой медали ЧМ всё понимали
+17
-5
+12
Один из лучших финалов в истории ЧМ
+14
-5
+9
Ответ igls54
Через девять лет - юбилей, как бы не забыть!
Месси напомнит.
+13
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Ответ Djeday
Комментарий удален пользователем
Тащили там разве что черепашку мбапе, спасибо ручному поляку марчиняку с левыми пенками)
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Ответ Оригинальный Ник
Год с самого большого мошенничества в футболе
Армия пяткова взялась за свое, заплюсованный бред) но он не пройдет; Месси величайший и год назад произошло самое справедливое, что могло быть в футболе
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Ответ Оригинальный Ник
Год с самого большого мошенничества в футболе
Можете как-то подтвердить ваши слова?
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О….ть как время летит. Будто было вчера. Всей семьей сидели и смотрели на эмоциях. Хорошая концовка года была.
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Да, это была великая победа на ЧМ сборной Аргентины в Катаре во главе с капитаном команды Лео Месси и под руководством тренера Лео Скалони, молодцы! 🏆🇦🇷
+8
-5
+3
Ответ VERBLYUD
Можете как-то подтвердить ваши слова?
Да это как раз артемка, вот эти артемки и крутят + подобному бреду.
Даже не спорь, там не с кем спорить.
+8
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Ответ Enchanter WIZZARD
3 ЛЧ подряд > ЧМ
да хоть 10 раз подряд, ЧМ это ЧМ и он котируется выше
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Ответ Djeday
Комментарий удален пользователем
Аж две пенки в ворота Аргов поставили , кто разрешал тебе так обсираться ?
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Вот время летит...)) Финал был - шикарный!💪🤌👍🎊
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Один из лучших финалов больших турниров
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Спасибо маэстро, это был триллер на века👏👏👏
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Ответ Sasha Simple
На турнир выдается какой-то ограниченный запас пенок? Типа можно парочку забить а потом косить в штрафной и не получать пенки?)
да где там были то покосы?? желаемое за действительное не выдавай.
+3
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Очень сильно переживал за Аргентину и Месси, что после матча не мог уснуть 2 часа.
+4
-3
+1
Ответ Рахил Тагиев
за счет левых пенальти-то?
Не пять голов из офсайдов в одной игре, но тоже не плохо
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Тот вечер на трибуне в Дохе я не забуду никогда в жизни.
Я даже чуть не расплакался в конце, от счастья.
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Нужно очень сильно постараться, чтобы не выиграть ЧМ, на котором ты каждую игру начинаешь с халявного пенальти.
+4
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Да пошел ты , за уши затащили к золоту
+3
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Ахренеть уже год прошел, помню как вчера этот день, как прыгал от радости после финального свистка
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Ответ Djeday
Комментарий удален пользователем
Эта бригада арбитров дала две пенки в ворота Аргентины и вместо 3 - х добавленых минут, Марчинек дал Франции 4 минуты, на одну больше заявленого, в которые и произошли Коло Муани с Мартинесом - сейв века и Мбаппе, едва не забивший из штрафной на последней секунде.
Так что бред про " Аргентину тащили" рушится под любым фактом.
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