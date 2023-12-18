Месси о победе на ЧМ-2022: «Год с момента самого прекрасного безумия в карьере. Всех с годовщиной! 🇦🇷🏆»
Лионель Месси отметил годовщину победы Аргентины на ЧМ-2022.
18 декабря 2022 года сборная Аргентины обыграла Францию в финале турнира (3:3, 4:2 по пенальти) и стала чемпионом мира. Месси, забивший 7 голов и отдавший 3 результативные передачи, был признан лучшим игроком чемпионата мира.
«Год с момента самого прекрасного безумия в моей карьере. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю жизнь.
Всех с годовщиной! 🇦🇷🏆🙌», – написал аргентинец в инстаграме.
Лионель Месси: «Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира. Я всегда верил, и это произошло»
Месси о ЧМ-2022: «Прежде критики были несправедливы, но я не злопамятный. Сегодня меня любят 95% или 100% аргентинцев – это триумф»
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Даже не спорь, там не с кем спорить.
Я даже чуть не расплакался в конце, от счастья.
Так что бред про " Аргентину тащили" рушится под любым фактом.