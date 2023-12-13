Кубок Содружества. Пролог. Команды Бабикова, Латыпова, Серохвостова и Халили сразятся в дуэльной стрельбе

14 декабря в Уфе пройдут предстартовые соревнования Кубка Содружества по стрельбе.

Альфа-Банк Кубок Содружества

2-й этап

Уфа, Россия

Пролог

Дуэльная стрельба

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Участники

«Короли тихого часа»: , Михаил Бурундуков, , .

«Чак-Чак Норрис»: , , , Петр Пащенко.

«Дети Александра Пака»: , Анастасия Гришина, , Роман Еремин.

«Одной правой»: , , , .