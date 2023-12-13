Кубок Содружества. Пролог. Команды Бабикова, Латыпова, Серохвостова и Халили сразятся в дуэльной стрельбе

Теги сборная России сборная России жен результаты Антон Бабиков Владимир Королькевич Эдуард Латыпов Кристина Резцова Петр Пащенко Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Роман Еремин Карим Халили Однажды для страны Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Любовь Калинина Анастасия Гришина Кубок Содружества Биатлон

14 декабря в Уфе пройдут предстартовые соревнования Кубка Содружества по стрельбе.

Альфа-Банк Кубок Содружества

2-й этап

Уфа, Россия

Пролог

Дуэльная стрельба

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь. 

Участники

«Короли тихого часа»: Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Кристина Резцова, Виктория Сливко.

«Чак-Чак Норрис»: Любовь Калинина, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко.

«Дети Александра Пака»: Екатерина Носкова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Еремин.

«Одной правой»: Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили.

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1 комментарий
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Так, у нас вилы с патронами
Отлично, проведем бестолковый турнир по стрельбе
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