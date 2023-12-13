Кубок Содружества. Пролог. Команды Бабикова, Латыпова, Серохвостова и Халили сразятся в дуэльной стрельбе
14 декабря в Уфе пройдут предстартовые соревнования Кубка Содружества по стрельбе.
Альфа-Банк Кубок Содружества
2-й этап
Уфа, Россия
Пролог
Дуэльная стрельба
Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Участники
«Короли тихого часа»: Антон Бабиков, Михаил Бурундуков, Кристина Резцова, Виктория Сливко.
«Чак-Чак Норрис»: Любовь Калинина, Полина Шевнина, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко.
«Дети Александра Пака»: Екатерина Носкова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Еремин.
«Одной правой»: Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Кирилл Бажин, Карим Халили.
Отлично, проведем бестолковый турнир по стрельбе