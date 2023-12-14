МОК заявил, что шесть россиян квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент. Ранее сообщалось о восьми

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Борьба

МОК изменил информацию о числе россиян, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщается в обновленном пресс-релизе на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Уточняется, что на Игры в Париже на данный момент квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов. Ранее сообщалось, что отбор прошли 8 россиян и 3 белоруса.

Атлеты из обеих стран выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

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9 комментариев
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Остальные россияне были уволены 2 недели назад
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Ну хоть общая сумма бьëтся
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6+5, 8+3 - похоже на обсуждение лимита на легионеров в российском футболе
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Ещё больше, еще больше унижений, давайте, дойдите уже до стадии, когда они только на четвереньках смогут передвигаться, и чтоб сопровождающий на поводке их вёл.
Всё равно надо ехать! Молодёжи нужны кумиры, а мы всё равно будем знать кто они и откуда))
При этом никто никому не мешает, и те, кто таки поедет надеюсь читают все эти новости, осознают риски, может до самой Олимпиады гордые 2 человека доедут)
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Ответ Андрей Балабаев
Сейчас налетят те кто считает что и впятером надо ехать, что у людей мечта. Что надо выступать и в тюремной робе. Что если ты велосипедист, то можно и без велосипеда, если фехтовальщик, то без оружия, если прыгун в воду, то и можно и в бассейн без воды нырять
Если у отобравшегося спортсмена есть желание и возможность ехать, то пусть едет.
И плевать на мнение диких соотечественников, орущих с дивана.
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Мок так и хотел - вроде и не засудят потом за дискриминацию, но и светиться особо эти пять человек не будут среди тысяч других спортсменов.
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Я не стану кидать камни в того, кто решит поехать на таких условиях, что выдвигает МОК, хотя считаю, что нужно иметь и гордость.
По факту получается, что проще всего теннисистам, но им как раз Олимпиада не так и важна.
А сам, скорее всего, отказался бы всё-таки.
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