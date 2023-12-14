МОК заявил, что шесть россиян квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент. Ранее сообщалось о восьми
МОК изменил информацию о числе россиян, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже.
Об этом сообщается в обновленном пресс-релизе на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Уточняется, что на Игры в Париже на данный момент квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов. Ранее сообщалось, что отбор прошли 8 россиян и 3 белоруса.
Атлеты из обеих стран выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр
Всё равно надо ехать! Молодёжи нужны кумиры, а мы всё равно будем знать кто они и откуда))
При этом никто никому не мешает, и те, кто таки поедет надеюсь читают все эти новости, осознают риски, может до самой Олимпиады гордые 2 человека доедут)
И плевать на мнение диких соотечественников, орущих с дивана.
По факту получается, что проще всего теннисистам, но им как раз Олимпиада не так и важна.
А сам, скорее всего, отказался бы всё-таки.