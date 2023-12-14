МОК заявил, что шесть россиян квалифицировались на Олимпиаду-2024 на данный момент. Ранее сообщалось о восьми

МОК изменил информацию о числе россиян, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщается в обновленном пресс-релизе на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Уточняется, что на Игры в Париже на данный момент квалифицировались 6 российских и 5 белорусских спортсменов. Ранее сообщалось, что отбор прошли 8 россиян и 3 белоруса.

Атлеты из обеих стран выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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