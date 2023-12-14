Тарасова о словах Путина про участие россиян в Олимпиаде-2024: «Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас!»

Татьяна Тарасова оценила слова Путина об участии россиян в Олимпиаде-2024.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсменам «надо дать возможность выступить на крупнейших стартах». В то же время он отметил, что в зависимости от условий допуска «надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение».

«На Олимпиаде каждому будет ясно, что это спортсмен из России. Очень важно, когда об этом высказывается президент. Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас! И я такого же мнения и всегда об этом говорю.

Сейчас спортсмены заручились поддержкой государства. У нас их никто не отстраняет от Олимпиады. Главное, чтобы этого не сделала принимающая сторона. Тот, кто чувствует, что добьется результатов, должен ехать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Также Тарасова прокомментировала слова о том, что извращает идеи Пьера де Кубертена.

«Согласна с этими словами. Сейчас побеждают те, кто никогда и думать не мог, что станет первым. Соревноваться же надо с сильнейшими. А сильнейшие дома сидят. За что?» – добавила она.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит