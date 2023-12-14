Тарасова о словах Путина про участие россиян в Олимпиаде-2024: «Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас!»

Теги Татьяна Тарасова Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила слова Путина об участии россиян в Олимпиаде-2024.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсменам «надо дать возможность выступить на крупнейших стартах». В то же время он отметил, что в зависимости от условий допуска «надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение».

«На Олимпиаде каждому будет ясно, что это спортсмен из России. Очень важно, когда об этом высказывается президент. Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас! И я такого же мнения и всегда об этом говорю.

Сейчас спортсмены заручились поддержкой государства. У нас их никто не отстраняет от Олимпиады. Главное, чтобы этого не сделала принимающая сторона. Тот, кто чувствует, что добьется результатов, должен ехать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Также Тарасова прокомментировала слова Путина о том, что МОК извращает идеи Пьера де Кубертена.

«Согласна с этими словами. Сейчас побеждают те, кто никогда и думать не мог, что станет первым. Соревноваться же надо с сильнейшими. А сильнейшие дома сидят. За что?» – добавила она.

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мерзость
+102
-7
+95
И резко забывает о нас, когда речь идет о так званой СВО. Какая избирательная забывчивость.
+43
-1
+42
Ответ Костя Кот
мерзость
они оба и бабка и дед
+33
-2
+31
Когда распался Союз мне уже было за 20 и у меня де-жавю.Все это было в моей юности.И Тарасова то же самое щебетала...брр
+29
0
+29
🤮
+23
0
+23
Я не просил думать за себя. Пусть думает о себе и своем арестантском будущем.
+24
-2
+22
как царь у Филатова "мажу утром бутерброд, сразу мысль а как народ"
+21
0
+21
он думает ЗА нас. Ах как удобно...
+23
-2
+21
Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
💩
+20
-3
+17
Все правильно, реально думает, причем не только о жизни, но и о смерти: попадем в рай, а они сдохнут, лучше умереть геройской смертью с ружьем в руках чем от водки. Всегда о нас думает, отец родной!
+17
-2
+15
Путин как Tefal!
+15
-2
+13
Как они задолбали уже со своей Олимпиадой. Вот честно, похрен уже на нее, без этого проблем в стране выше крыши.
+11
-1
+10
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
какая мерзость
+13
-3
+10
- я такого же мнения
А какого он мнения, что Тарасова такого же?
+9
0
+9
Ответ Костя Кот
мерзость
маразм
+7
-1
+6
А какой именно из президентов думает о нас? Или все клоны сразу?
+5
-1
+4
лично мне стало тревожно
+4
0
+4
думает не о нас. а думает за нас.
+6
-2
+4
Ответ Макс Токарь
думает не о нас. а думает за нас.
И через нас
+4
-1
+3
хотел написать...от чистого сердца.но забанят....других слов не подобрать
+2
0
+2
Ахахахахаха
+1
0
+1
Может передохнуть немного?
+1
0
+1
Ответ Vladco
Кто мешает, токарю, думать о себе, совершенствовать профессиональный уровень работы на станке??
на дежурстве сегодня?
+1
0
+1
Пока у нас есть деньги, он думает о нас.
+2
-1
+1
Ответ VictorVallecano
И резко забывает о нас, когда речь идет о так званой СВО. Какая избирательная забывчивость.
Вы ошибаетесь, он еще как думает. Только лучше бы не думал
+2
-1
+1
Новый год! Над мирным краем
Бьют часы двенадцать раз…
Новый год в Кремле встречая,
Сталин думает о нас.

Он желает нам удачи
и здоровья в Новый год,
Чтоб сильнее и богаче
Становился наш народ.
+2
-1
+1
"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?"
+1
0
+1
В 2000 году в России было 10700 больниц, а в 2022 уже 5167. Данные росстата. Президент думает о нас.
+1
0
+1
Президент взялся за яйца Эрдогана
🥁
+2
-1
+1
Ответ Vladco
Комментарий скрыт
Merci Beaucoup )
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий