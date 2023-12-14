Тарасова о словах Путина про участие россиян в Олимпиаде-2024: «Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас!»
Татьяна Тарасова оценила слова Путина об участии россиян в Олимпиаде-2024.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что спортсменам «надо дать возможность выступить на крупнейших стартах». В то же время он отметил, что в зависимости от условий допуска «надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение».
«На Олимпиаде каждому будет ясно, что это спортсмен из России. Очень важно, когда об этом высказывается президент. Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас! И я такого же мнения и всегда об этом говорю.
Сейчас спортсмены заручились поддержкой государства. У нас их никто не отстраняет от Олимпиады. Главное, чтобы этого не сделала принимающая сторона. Тот, кто чувствует, что добьется результатов, должен ехать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Также Тарасова прокомментировала слова Путина о том, что МОК извращает идеи Пьера де Кубертена.
«Согласна с этими словами. Сейчас побеждают те, кто никогда и думать не мог, что станет первым. Соревноваться же надо с сильнейшими. А сильнейшие дома сидят. За что?» – добавила она.
Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит
А какого он мнения, что Тарасова такого же?
Бьют часы двенадцать раз…
Новый год в Кремле встречая,
Сталин думает о нас.
Он желает нам удачи
и здоровья в Новый год,
Чтоб сильнее и богаче
Становился наш народ.
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?"
🥁