Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Крупицкая, Пантрина, Дарья Непряева, Степанова пробегут классический спринт
14 декабря Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женский спринт.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Кирово-Чепецк
3-й этап
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Старт-лист
7. Анастасия Кириллова
10. Мария Истомина
15. Ольга Якимушкина
16. Ольга Царева
18. Анастасия Клепикова
20. Лариса Рясина
23. Алеся Рушенцева
24. Лидия Горбунова
29. Анастасия Игнатьева
30. Алена Баранова
Полный старт-лист - здесь.