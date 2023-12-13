Лыжи. Кубок России. Фалеева, Баранова, Крупицкая, Пантрина, Дарья Непряева, Степанова пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Анастасия Доценко Кубок России Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Анастасия Кириллова Лариса Рясина Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Игнатьева Дарья Непряева Евгения Крупицкая Елизавета Пантрина (Бекишева) Алеся Рушенцева Лыжи

14 декабря Кирово-Чепецке на этапе Кубка России по лыжным гонкам пройдет женский спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Кирово-Чепецк

3-й этап

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11.00 по московскому времени, начало финалов – 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь. 

Старт-лист 

1. Елизавета Пантрина

3. Вероника Степанова 

5. Христина Мацокина

7. Анастасия Кириллова

8. Дарья Непряева

10. Мария Истомина

13. Екатерина Смирнова

15. Ольга Якимушкина

16. Ольга Царева

18. Анастасия Клепикова

20. Лариса Рясина

21. Анастасия Доценко 

23. Алеся Рушенцева

24. Лидия Горбунова

26. Евгения Крупицкая

27. Анастасия Фалеева

29. Анастасия Игнатьева 

30. Алена Баранова

38. Анастасия Кулешова

Полный старт-лист - здесь. 

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