Mediapro будет отвечать за ВАР в Ла Лиге до конца сезона-2027/28. Гендиректор компании и Лапорта входят в совет директоров «дочки» Barca Studios (El Espanol)

Директор компании, отвечающей за ВАР в Ла Лиге, косвенно связан с «Барселоной».

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) предоставила компании Mediapro право на обслуживание системы ВАР в до конца сезона-2027/28.

Как отмечает El Espanol, гендиректор Mediapro Тачо Бенет также входит в совет директоров дочерней компании Barca Studios – Bridgeburg Invest.

Также сообщается, что Mediapro имеет деловые связи с «Барселоной» через подразделение Mediapro Exhibitions.

В совет директоров Bridgeburg Invest также входят президент «Барселоны» и основатель Mediapro Жауме Рурес, который в 2022 году приобрел через свою компанию Orpheus Media 24,5% капитала Barca Studios – таким образом « » активировала один из своих экономических рычагов.

Кроме того, Тачо Бенет ранее поддержал «Барселону» на фоне дела . Напомним, суд посчитал взяткой выплаты на общую сумму 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й год.

«Если Негрейра действительно оказал влияние, я не сомневаюсь, что оно уравновесило ситуацию. У «Барсы» хватило мужества сразиться с врагом своим собственным оружием, они не пошли на бойню, как ягнята. Это больше всего ранит « » – то, что на этот раз в Каталонии применили их же оружие. Даже если это футбол», – приводит слова Бенета журналист Хорхе Калабрес.

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