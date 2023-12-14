Mediapro будет отвечать за ВАР в Ла Лиге до конца сезона-2027/28. Гендиректор компании и Лапорта входят в совет директоров «дочки» Barca Studios (El Espanol)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига бизнес телевидение судьи Жоан Лапорта Федерация футбола Испании видеоповторы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Директор компании, отвечающей за ВАР в Ла Лиге, косвенно связан с «Барселоной».

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) предоставила компании Mediapro право на обслуживание системы ВАР в Ла Лиге до конца сезона-2027/28.

Как отмечает El Espanol, гендиректор Mediapro Тачо Бенет также входит в совет директоров дочерней компании Barca Studios – Bridgeburg Invest. 

Также сообщается, что Mediapro имеет деловые связи с «Барселоной» через подразделение Mediapro Exhibitions.

В совет директоров Bridgeburg Invest также входят президент «Барселоны» Жоан Лапорта и основатель Mediapro Жауме Рурес, который в 2022 году приобрел через свою компанию Orpheus Media 24,5% капитала Barca Studios – таким образом «Барселона» активировала один из своих экономических рычагов.

Кроме того, Тачо Бенет ранее поддержал «Барселону» на фоне дела Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Напомним, суд  посчитал взяткой выплаты на общую сумму 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й год.

«Если Негрейра действительно оказал влияние, я не сомневаюсь, что оно уравновесило ситуацию. У «Барсы» хватило мужества сразиться с врагом своим собственным оружием, они не пошли на бойню, как ягнята. Это больше всего ранит «Мадрид» – то, что на этот раз в Каталонии применили их же оружие. Даже если это футбол», – приводит слова Бенета журналист Хорхе Калабрес.

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41 комментарий
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Да сколько же рычагов у этого трактора?!
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БЧК - больше, чем коррупция)
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Это уже даже не смешно.
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Кто-то удивлен?)
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VARcelona.
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Но Тебас поддерживает Реал и вообще у нас социалогический мадритизм, не путайте
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Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
так мычит всё равно барселонская
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Ответ JohnnyMadsen
Рычажным осталось только на спортс своих людей устроить, хотя подождите...
ригоберка и гуру с тобой согласны
+7
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+7
Рычажным осталось только на спортс своих людей устроить, хотя подождите...
+8
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Ответ Konstantin Frolov
Натянули сову на глобус
Натянули вчера в Антверпене
+8
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Ответ CHELSEA_2008
Это уже даже не смешно.
уже даже не стесняются
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Барселоне это как поможет
Они даже Антверпен не могут обыграть
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VARселона теперь официально
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Королевская федерация сама назначила - какие ещё вопросы?
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не секрет. это уже происходит. Ася история барселоны такая
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Многорычажечка
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Даже с ВАРом и Негрейрой у Хаве ничего не получается.
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мчк самый кабинетный клуб в истории футбола,а эта новость очередное доказательство)
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Бенет максимально дискредитировал Барселону своим высказыванием
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Парад какой-то дичь от Барсы закончится вообще? Как же надоело это все. Что на поле все по ляшкам стекает, что за пределами
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Ответ & Co1366
Королевская федерация сама назначила - какие ещё вопросы?
нет ты что, это "всесильная" барса вместе с месси который купил все кубки и награды, надавили на королевскую федерерацию футбола
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Makar Tert
ригоберка и гуру с тобой согласны
Ещё Климов
0
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ansu Fati
Комментарий скрыт
VARселона, Судьялона, УЕФАлона. Недаром в Европе Барселону так называют)
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Ответ Сикарио
Натянули вчера в Антверпене
Но не сову, а нашу Барсу
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это рычаг или нет?
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А никого не смущает что компания обслуживающая VAR за оборудование, а не назначает судей и не сама сидит за монитором?
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БЧК - Больше чем кабинет
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все, ждите теперь) В матчах фк спотифай ВАР даже смотреть не будут))
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Конфликт интересов..НЕ?))
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Напоминает диалог Супермена и Бэтмена из последних частей - "как ты выкупил дом у банка? - я купил банк".
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