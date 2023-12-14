Mediapro будет отвечать за ВАР в Ла Лиге до конца сезона-2027/28. Гендиректор компании и Лапорта входят в совет директоров «дочки» Barca Studios (El Espanol)
Директор компании, отвечающей за ВАР в Ла Лиге, косвенно связан с «Барселоной».
Королевская испанская федерация футбола (RFEF) предоставила компании Mediapro право на обслуживание системы ВАР в Ла Лиге до конца сезона-2027/28.
Как отмечает El Espanol, гендиректор Mediapro Тачо Бенет также входит в совет директоров дочерней компании Barca Studios – Bridgeburg Invest.
Также сообщается, что Mediapro имеет деловые связи с «Барселоной» через подразделение Mediapro Exhibitions.
В совет директоров Bridgeburg Invest также входят президент «Барселоны» Жоан Лапорта и основатель Mediapro Жауме Рурес, который в 2022 году приобрел через свою компанию Orpheus Media 24,5% капитала Barca Studios – таким образом «Барселона» активировала один из своих экономических рычагов.
Кроме того, Тачо Бенет ранее поддержал «Барселону» на фоне дела Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Напомним, суд посчитал взяткой выплаты на общую сумму 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й год.
«Если Негрейра действительно оказал влияние, я не сомневаюсь, что оно уравновесило ситуацию. У «Барсы» хватило мужества сразиться с врагом своим собственным оружием, они не пошли на бойню, как ягнята. Это больше всего ранит «Мадрид» – то, что на этот раз в Каталонии применили их же оружие. Даже если это футбол», – приводит слова Бенета журналист Хорхе Калабрес.
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